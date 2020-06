архив



дата публикации 30.06.20 04:19 скаут: Игорь Львович “Sputnik International”,

"Это не Россия. Кто истинный организатор охоты за скальпами американцев" Армения - 29 июня 2020 г. Это не Россия Кто истинный организатор охоты за скальпами американцев 29.06.2020 © CC BY-SA 2.0 / Staff Sgt. Melissa K. Mekpongsatorn / NATO Training Mission-Afghanistan / MD-530F Газета The New York Times опубликовала "обвинительный акт" в адрес России, составленный со слов неназванных американских силовиков. Однако количество доказательств обвинений равно нулю. Иван Данилов, РИА Новости РИА Новости Очередная попытка активизировать антироссийскую истерику в преддверии американских выборов была предпринята в недрах самого влиятельного заокеанского издания The New York Times. Именно через это СМИ произведен очередной вброс против нашей страны с прицелом на то, чтобы дискредитировать Дональда Трампа и добиться введения очередных санкций против России. © AP PHOTO / PATRICK SEMANSKY Предлог на этот раз выбран максимально экзотический. Со ссылками на собственные источники в американской разведке утверждается: "Россия тайно назначила награды афганским боевикам за уничтожение американских военных. Администрация Трампа месяцами размышляла о том, что делать с шокирующим выводом разведки". С точки зрения американского обывателя, если он поверил The New York Times, ситуация выглядит ужасающей и крайне унизительной: в этой картине мира получается, что Россия выступает в роли эдакого коллекционера скальпов и трупов американских солдат в Афганистане, а афганские боевики становятся "добытчиками американской пушнины", обменивая убитых янки на кровавые рубли, и это якобы происходит при полном бездействии администрации Трампа. Страшно себе представить, какие эмоции испытывают граждане страны, которая привыкла считать себя мировым гегемоном, когда они читают в самой авторитетной газете Америки следующие пассажи: "Чиновники сообщили, что сведения о выводах разведслужб были доведены до президента Трампа и Совет национальной безопасности обсудил эту проблему на межведомственном совещании в конце марта. Чиновники разработали список возможных вариантов — начиная с подачи дипломатической жалобы в Москву и до серии нарастающих санкций и других возможных ответных действий. Однако Белый дом еще не одобрил какой-либо шаг, заявили чиновники. Операция по стимулированию убийства американских и других военнослужащих НАТО была бы значительной и провокационной эскалацией того, что американские и афганские официальные лица называют поддержкой со стороны России движения "Талибан", и это был бы первый случай, когда стало известно, что российское шпионское подразделение организовало атаки на западные войска". На этом медийном "обвинительном акте" в адрес нашей страны, составленном The New York Times со слов неназванных американских силовиков, стоит сделать несколько заметок на полях. Первая: после очевидной медийной, логистической, дипломатической и информационной поддержки, которую США, включая американские медиа, оказывали террористам, убившим тысячи российских граждан в 1990-х и 2000-х, США не имели бы никакого морального права жаловаться, даже если бы по отношению к их военным, являющимся буквальными оккупантами чужой территории, действительно применялись методы "плаща и кинжала". JULIO CORTEZ Тем более что количество доказательств тех обвинений, которые выдвинуты в адрес России, уже традиционно равно нулю. Вторая заметка: по большому счету, американский истеблишмент, особенно та его часть, к которой нью-йоркские журналисты испытывают нескрываемую симпатию из-за его "имперскости" и русофобии, на сто процентов сам является создателем сегодняшнего Афганистана как нерешаемой террористической проблемы. Факт создания афганских — и не только афганских — террористических движений американскими специалистами, на американские деньги и с американским оружием прекрасно установлен. Стоит напомнить, что, например, до известных событий 2001 года господин Бен Ладен годами был любимцем американских СМИ и политиков. Получается, что США сначала создают условия для гражданских войн, массовых убийств и расцвета террора в разных странах, а когда непредвиденные последствия этих действий начинают приводить к гибели американских военных и позору самих Соединенных Штатов на международной арене (а ведь США недавно фактически капитулировали в Афганистане, подписав невероятно унизительный мир с талибами), то сразу же из недр американского медийно-военного комплекса начинают раздаваться вопли о том, что это Россия во всем виновата и нужно срочно ввести против нее санкции. Но есть и хорошие новости. Если раньше общественное доверие к "сливам" из американских силовых структур, которые регулярно публикуют в таких изданиях, как NYT или The Washington Post, было до такой степени высоким, что сам факт публикации практически немедленно принуждал администрацию Трампа "платить и каяться", а также срочно вводить очередные санкции против России для того, чтобы хоть как-то оправдать себя в глазах общественности, то сейчас ситуация выглядит совершенно иначе. RUPTLY / AP PHOTO Видимо, годы "Рашагейта" и абсолютно фейковых обвинений и липовых досье с антироссийским компроматом сделали свое дело: значимый сегмент американского общества уже не верит своим собственным СМИ и своим собственным силовым структурам, а политики могут себе позволить не просто прямо обвинять самые авторитетные медиа и их источники во лжи, но еще и действовать в соответствии с этими оценками. Президент Дональд Трамп ответил на обвинения через твиттер: "Фейковые новости The New York Times должны раскрыть свой "анонимный" источник. Держу пари, что они не могут этого сделать, этот "человек", вероятно, вовсе не существует!" Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл даже вступил в соцсетевую перепалку с конгрессменом от Демократической партии по этому же поводу, обвинив его в использовании разведывательных данных в политических целях: "Я никогда не слышал об этом. И это отвратительно, что вы продолжаете политизировать разведку. Вы явно не понимаете, как проверяется необработанная разведывательная информация. Утечка частичной информации журналистам из анонимных источников опасна, поскольку такие люди, как вы, манипулируют ею ради политической выгоды". Официальные опровержения как минимум той части статьи The New York Times, которая относилась к действиям президента, уже опубликованы в том числе американской разведкой. Понятно, что в теории именно так все и должно работать, но даже такая призрачная нормальность — это настоящее чудо по меркам современной Америки. © SPUTNIK / Кстати, если американские журналисты хотят посмотреть на настоящих подстрекателей к убийству американских силовиков, то им нужно взглянуть в зеркало. Награды за трупы — они ведь не всегда являются материальными, и практика показывает, что получение славы или общественного одобрения зачастую является гораздо более эффективным стимулятором терроризма, чем даже очень крупные суммы денег. The New York Times и другие американские СМИ, которые демонизируют и дегуманизируют американских полицейских, а также сторонников консервативных ценностей и "трампистов", фактически обещают эдакую "эмоциональную награду" тем, кто будет применять к ним эмоциональное, психологическое — и нельзя исключать, что и физическое — насилие. Кровь американских полицейских, убитых во время недавних массовых беспорядков, подстрекателями и апологетами которых выступали едва ли не все американские медиа, явно находится на руках в том числе либеральных и прогрессивных американских журналистов. Но жизни американских полицейских не имеют особого значения для таких журналистов, а над трупами американских солдат им хочется плакать на публику только тогда, когда этими слезами можно продвинуть антироссийские санкции или интересы Демократической партии. Неудивительно, что желающих верить таким медиаструктурам на слово становится все меньше и в США, и в мире. По большому счету, главный заговор против американского влияния и величия организован как раз с участием редакции The New York Times. Можно было бы предложить выписать им премию, но они сделают всю работу бесплатно. статью прочитали: 22 человек Комментарии