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опубликовано редакцией на Переводике 02.03.17 00:30
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Несмотря на неожиданное окончание церемонии, у "Оскара" был второй самый низкий рейтинг в истории

ЛОС-АНЖЕЛЕС, 28 февраля ("Синьхуа") - У 89-й премии Американской киноакадемии, возможно, было одно из самых драматичных завершений в ее истории, но это никак не помогло рейтингам. 

Ежегодная церемония привлекла в среднем 32,9 миллионов зрителей в Соединенных Штатах в воскресенье вечером, что на 4,4% меньше по сравнению с 34,4 миллионами зрителей годом ранее, сообщил в понедельник канал ABC Network, принадлежащий компании Walt Disney Co.

Это второй самый низкий уровень в истории "Оскара" и самая маленькая зрительская аудитория с 2008 года, согласно данным рейтинга компании Nielsen.

Высшая точка рейтинга премии была в 1998 году, когда 55 миллионов зрителей в Соединенных Штатах смотрели, как кассовый хит "Титаник" завоевал премию как лучший фильм. 

После почти четырехчасового шоу крупнейшее голливудское мероприятие завершилось неожиданным поворотом, когда мюзикл "Ла Ла Ленд" был объявлен лучшим фильмом, хотя премия на самом деле была присуждена истории взросления "Лунный свет". 

Продюсеры "Ла Ла Ленд" были прерваны, когда они выступали с благодарственными речами, так как выяснилось, что ведущие Фэй Данауэй и Уоррен Битти назвали неверного победителя из конверта с именем лучшей актрисы.  

Редактор: Лю Хуэй

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теги: США, Голливуд  
   
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