Русские возвращаются: американцам объяснили, почему опасно объявлять холодную войну

На «задворках» американских газет, которые только и пишут, что о предвыборном цирке в этом году, появилась одна интересная история. Владимир Путин, бывший агент КГБ, а ныне российский лидер, в очередной раз попадает на первые полосы и вносит лепту как в вопросы американской внешней политики, так и в сами американские выборы. Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей перевод статьи The Russians Are Coming...Back (Русские возвращаются...снова), опубликованной порталом Americanthinker. Владимир Путин предложил возобновить работу давно закрытых российских военных баз в Африке к югу от Сахары, во Вьетнаме и на Кубе, тем самым расширяя глобальное влияние России и обостряя противоречия с Америкой и Западом. Путин, который никогда не скрывал своего разочарования от развала Советского Союза и жаждущий восстановления могущества России, уверен, что расширение российской военной мощи в юго-восточной Азии и на американском континенте поможет сдержать гегемонистские устремления Соединенных Штатов Америки. О нем упоминали в первых двух американских президентских дебатах, и он, по сути, перевернул устоявшуюся парадигму, в которой кандидат от демократов обвиняет республиканца в слишком «мягком» отношении к России, если не к коммунизму. Это возвращает США к 1960 году, в котором кандидат от Республиканской партии Ричард Никсон публично спорил с демократом, сенатором Джоном Ф. Кеннеди, о способах наиболее эффективного сдерживания СССР и его отважного лидера Никиты Хрущева.



Здесь мы хотим поговорить вот о чем: какова же на самом деле игра Владимира Путина? Многие считают его просто задирой и позером, который хочет заставить запад понервничать. Но скорее всего его действия направлены на восстановление российского первенства в мире, как это делали Петр Великий и Иосиф Сталин. А возможно, он вообще придерживается совершенного другого курса.

Скорее всего, Владимир Путин ― все вышеперечисленное. Он ― сторонник идеи о «Великой России». Он всегда поддерживал активную, а иногда даже и очень активную внешнюю политику. Яркий тому пример ― ситуация с Украиной и Крымом. Путин публично заявил о своем стремлении к восстановлению мирового могущества России и пообещал достичь этого. Он тоже оппортунист, который видит свои шансы и пользуется ими. Когда российский лидер понял, что администрация Обамы не может сдерживать Ближний Восток, он просто пришел и начал помогать, тем самым снова утверждая позиции России как крупного игрока в этом регионе.

Существует старая поговорка: «Россия не сильна так, как кажется, но Россия и не так слаба, как кажется». Это означает, что иностранным государствам не стоит переоценивать российскую власть, но и страна, которая недооценивает Россию, делает это на свой страх и риск. В свете последних событий становится ясно, что в России достаточно своих бед, среди которых сокращение численности и старение населения, экономический кризис из-за падения цен на энергоносители и слабый сектор технологий. С другой стороны, США ошибаются, недооценивая Российскую Федерацию. Русский народ силен и изворотлив, а Путин, несмотря на то, что его не любят на Западе, очень настойчив и пользуется поддержкой народа.





Итак, что же с этим делать? Во-первых, американским политикам нужно быть открытыми в своих намерениях и иметь ясную голову. Не стоит объявлять новую холодную войну, и вообще лучше избегать каких-либо высказываний на эту тему. Российская общественность не столь негативно настроена в отношении Америки, как полагают некоторые западные эксперты, но все же она выступит на стороне лидера в момент обострения конфликта. К России нужно относиться серьезно.

Американскому внешнеполитическому истеблишменту стоит перечитать Джорджа Кеннана и его «Истоки советского поведения», чтобы получить представление, о чем идет речь, просто заменяя «советский» на «русский» в нынешней ситуации. В общем, мы должны вернуться к политике сдерживания российской «махины», принимая долгосрочные, аккуратные, но твердые меры сдерживания Москвы. Для этого существуют разные методы, но практиковать их надо.

Алексей Громов

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