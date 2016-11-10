Издание «Каспаров.ру» в обычном режиме заполняет контент «водой»

Складывается стойкое ощущение, что оппозиционным изданиям, таким как «Каспаров ру.», абсолютно наплевать на профессиональную компетентность авторов, чьи посты размещаются на сайте. Поэтому неудивительно, что на сайте зачастую можно увидеть откровенно слабую аргументацию, а то и её отсутствие. Взять хотя бы публикацию некого Алексея Широпаева, который с завидным постоянством попадает на главную страницу«Каспаров.ру». Неискушённый читатель зашедший на «огонёк», не сразу поймёт простую истину: быть на главной – не значит сказать что-то важное. Непонятно. Что хотел донести до читательской аудитории Широпаев, но получилось у него словоблудие и ничего более.





Автор начинает с того, что «какая-то русофобия» по ТВ ему ухо «мозолит». А её, мол, нет. Ведь англичане сняли сериал «Война и Мир» великого русского классика Толстого. Это, по мнению Широпаева, явное доказательство того, что никакой русофобии и в помине нет. Какой странный, однако, вывод. Но дальше — больше.





Если уж говорить о том, как Западом порой интерпретируется русская классика, то стоит рассмотреть вот это…





А если говорить про русофобию и якобы её отсутствие у Великобритании, то стоит просто посмотреть на ту политику, которую она проводит в отношении России. Не русофобия, а что тогда?





Из интервью посла РФ в Великобритании:





Далее… Про «толстовские акценты» и тонкое понимание России – это сильно сказано. Да, режиссёр и актёры пытались приблизиться к оригиналу и отразить русскую самобытность, но что по этому поводу думают, зрители и историки?





The Daily Telegraph также выступил с критикой





И особенно показательно то, что ни один актёр не дочитал роман «Война и мир» до конца. О каком понимании тогда может идти речь?





Но Широпаева уже не остановить и он, сам обуреваемый русофобией, решил пройтись в привычной для оппозиционера манере по всему народу русскому, от лица Запада.





Во-первых, с чего автор взял, что русские не гордятся своей культурой? Гордятся и наоборот помогают Западу в её освоении. Например, Департамент культуры запустил курс «Русская культура для иностранцев».





Во-вторых, почему нельзя одновременно гордиться и культурой и успехами во внешней политике, или же новинками Минобороны, от которых зависит безопасность страны? Как это вообще автор связал между собой? Хотя, всё понятно. Главное донести до читателя, что никакой русофобии нет, раз на Западе сняли фильм по Толстому. Мысль скудная, ничем толком не аргументированная. Зато «воды» налито, через край переливается.





В- третьих, стоило ли вообще Широпаеву говорить про « физиономии» футбольных российских фанатов? Взглянул бы для начала на физиономии англичан, которые явно не обременены духовностью и пониманием русской души.





Короче, передёрнул Широпаев всё, что только мог, и смешал несмешиваемое. После таких нелепых информационных вбросов, у любого здравомыслящего человека пропадёт желание читать «Каспаров.ру». Одна сплошная демагогия, сдобренная приправой из неуместной иронии и скептицизма, а также мнительной заботы о России. Такое сразу бросается в глаза и у большинства не взывает никакого одобрительного отклика.





Так что неудивительно, что с таким контентом «Каспаров.ру» будет болтаться на самых задворках интернет- СМИ.





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