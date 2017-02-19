Париж снова изобличает кибератаки Москвы
Кибератаки во Франции, в проведении которых подозревается Россия, в рамках президентской кампании являются "формой неприемлемого вмешательства", заявил в воскресенье французский министр иностранных дел Жан-Марк Эйро.
В интервью "Journal du Dimanche" глава французской дипломатии заявил: "Достаточно посмотреть в отношении каких кандидатов, а именно Марин Ле Пен или Франсуа Фийон, Россия выражает предпочтение во французской предвыборной кампании, в то время как Эммануэль Макрон, у которого очень европейские рассуждения, подвергается кибератакам. Эта форма вмешательства в демократическую жизнь Франции неприемлема и я ее осуждаю".
"Россия всегда первой напоминает, что невмешательство во внутренние дела является главным принципом международной жизни. И я ее понимаю. И Франция не согласится, французы не согласятся, чтобы им диктовали их выбор", - добавил министр.
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