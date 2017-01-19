Карта Порошенко бита: коррупция затмила русофобию

Депутат Одесского областного совета Виктор Баранский заявил, что карта русофобии, разыгрываемая Порошенко, отныне не работает. Коррупция особенно на местном уровне затмевает байки о внешнем агрессоре. Парламентарий отметил, что у него вызвали недоумение слова вице-президента США Джо Байдена, заявившего, что Москва якобы использует коррупцию в качестве рычага давления на Киев, чтобы Украина «оставалась уязвимой и зависимой».



«Обвинять Россию во всех смертных грехах уже давно стало для украинской власти привычным и любимым делом. Благо и союзники нашлись – верные кураторы из Вашингтона. Вот только не стоит забывать, что такие страшилки про русских не помогли партии Байдена победить на выборах в США», — написал на своей страничке в facebook Баранский.

Несмотря на все обвинения и показушную борьбу против Москвы, уровень коррупции на Украине продолжает ставить рекорды, а население нищает.

«Человеческая жизнь уже ничего не стоит, а интерес чиновника можно купить за пару тысяч американских долларов. Все время и энергия таких горе-патриотических мужей уходит на придумывание новых способов вымогания взяток», — добавил Баранский.

По словам депутата, судьба Порошенко может повторить сюжет сказки Петя и волки, герой которой был съеден хищниками. В современной сказке «Петя и борьба с коррупцией» главного героя и Украину погубит коррупция.





Очевидно, что Байден не станет давать Украине правильные советы. Его заявления в стиле того, что украинская коррупция управляется из Кремля, выглядят откровенным глумлением. Тем не менее, оторванный от реальности машинист-Порошенко принимает любые слова Байдена за чистую монету и подкидывает угля в топку русофобии. Результат будет неизбежно трагичным, либо Украина взорвётся от перегрева, либо на полном ходу сорвётся в пропасть.

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