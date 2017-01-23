Сотрудничество РФ и Индии открывает перспективы для Востока
Несмотря на сложную геополитическую обстановку сотрудничество РФ и Индии стало только укрепляться и этому есть простое объяснение. Ухудшение отношений с Западом - вот, что стало новым толчком в развитии евразийского региона. Китай и Индия выступили не только за сотрудничество с РФ, но и показали, что умеют отстаивать собственные интересы.
Для парламента Индии и для народа в целом, сотрудничество с РФ имеет большое значение. Сегодня Москва и Дели развивают двусторонние отношения в различных сферах. Направлений для сотрудничества огромное множество.
Загибаем пальцы:
1.Есть контакты в сфере обороны. По сей день около 50% боевой техники вооружённых сил Индии – российского происхождения, кроме того Индия сотрудничает с РФ по разным оборонным проектам.
2. Россия и Индия договорились о совместной борьбе с киберпреступностью. Тема кибербезопасности сейчас, как никогда актуальна.
3. Товарооборот между двумя странами составляет десятки млрд. долларов.
4. Взаимные инвестиции в экономику
5. Ну, и конечно, партнерские отношения в рамках БРИКС и ШОС никто не отменял.
Вот и думайте после этого, правильно ли индийцы поступили, что не пошли на поводу у стран Запада, сделав выбор в пользу сотрудничества с РФ. На мой взгляд, все очевидно.
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|24.12.2016 18:48
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