Сотрудничество РФ и Индии открывает перспективы для Востока

Несмотря на сложную геополитическую обстановку сотрудничество РФ и Индии стало только укрепляться и этому есть простое объяснение. Ухудшение отношений с Западом - вот, что стало новым толчком в развитии евразийского региона. Китай и Индия выступили не только за сотрудничество с РФ, но и показали, что умеют отстаивать собственные интересы.

Для парламента Индии и для народа в целом, сотрудничество с РФ имеет большое значение. Сегодня Москва и Дели развивают двусторонние отношения в различных сферах. Направлений для сотрудничества огромное множество.





Загибаем пальцы:





1.Есть контакты в сфере обороны. По сей день около 50% боевой техники вооружённых сил Индии – российского происхождения, кроме того Индия сотрудничает с РФ по разным оборонным проектам.





2. Россия и Индия договорились о совместной борьбе с киберпреступностью. Тема кибербезопасности сейчас, как никогда актуальна.





3. Товарооборот между двумя странами составляет десятки млрд. долларов.





4. Взаимные инвестиции в экономику

5. Ну, и конечно, партнерские отношения в рамках БРИКС и ШОС никто не отменял.





Вот и думайте после этого, правильно ли индийцы поступили, что не пошли на поводу у стран Запада, сделав выбор в пользу сотрудничества с РФ. На мой взгляд, все очевидно.

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