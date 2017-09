архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 18.09.17 05:11 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Sputnik International”,

"Alleged US Evacuation of Daesh Field Commanders: 'We Are Rescuing Our Allies'" Глобальная сеть - 09 сентября 2017 г. Отставной подполковник ВВС США Карен Квятковски - о предполагаемой эвакуации Соединёнными Штатами полевых командиров ИГИЛ: “Мы спасаем наших союзников” 09.09.2017

Источник сообщил агентству Спутник, что в прошлом месяце, ВВС США эвакуировали группу из почти двух дюжин полевых командиров и боевиков ДАИШ (ИГИЛ) из Дэйр эз-Зор, в восточной Сирии. Отставной подполковник ВВС США Карен Квятковски говорит, что это - стандартная процедура ЦРУ, направленная на сокрытие следов спецслужб после проведения секретных операций. В четверг, военно-дипломатический источник сообщил Спутнику, что в конце августа, на фоне успешного проведения сирийскими правительственными силами операции по освобождению провинции от контроля террористов, вертолеты ВВС США эвакуировали 22 полевых командира и боевика ИГИЛ из районов вблизи города Дейр эз-Зор. По сообщениям, боевики были переправлены в северную Сирию. Пресс-центр возглавляемой США коалиции назвал эти заявления "ложными". Спрошенный о комментариях, отставной подполковник ВВС США, анти-неоконсервативный активист, Карен Квятковски, сказал Спутнику, что эти эвакуированные, были, вероятно, людьми, которых американские вооруженные силы и разведслужбы хотели бы защитить, "в частности, людей имеющих доказательства, которые могли бы быть использованы против США [во время] переговоров". "Это имеет настолько большое значение, что мы должны были бы или убить этих людей или вывезти их, прежде чем сирийцы смогли бы допросить их" сказал Квятковски. "Конечно, это не соответствует заявлениям высшего уровня исходящим от президента Трампа" добавил отставной офицер. "Это часть того набора отношений, которые ЦРУ, подразделения вооруженных сил и Государственного департамента имеют с ИГИЛ, и которые были установлены задолго до администрации Трампа. Кажется, в данном случае, они не выполняют его приказы, но я уверен, что на кон поставлено многое” Квятковски напомнил, что, в то время как сам Трамп является "последовательным сторонником идеи уничтожения террористов, ЦРУ проводит свои собственные операции, и не консультируются ни с кем; это было бы последовательно" с их точки зрения. Активист объяснил, что секретные программы ЦРУ не требуют каждодневного одобрения президента. Если эта эвакуация имела место, то "это стандартный режим работы, и их действительно не заботит то, что президент скажет в речи, написанной для потребления американцев". Квиатковский предположил, что новость об эвакуации из Дэйр эз-Зор находится в резком контрасте с публичной кампанией Вашингтона против ИГИЛ, включая его действия против конвоя ИГИЛ, застрявшего, в настоящее время, на сирийско-иракской границе. "Наши СМИ заполнены тем что американцы уничтожают ИГИЛ, а не тем что они спасают его" сказал Квятковски. "Конечно, мы спасаем наших союзников. Но в определенной степени, мы сохраняем людей, которые работали с нами, людей которые имеют дело с финансовыми аспектами нашей помощи ИГИЛ, потому что это - то, на что будут смотреть при вскрытии этой операции. Люди будут спрашивать: куда пошли деньги? Кто знал об этом? Какова была роль Америки? Не только мир, американцы тоже будут задавать эти вопросы".

Сирийская армия прорвала блокаду авиабазы в Дэйр эз-Зор Спрошенный напоследок о том, какое влияние эта новость окажет на общественную поддержку президента, Квятковски сказал, что для тех, у кого есть понимание неоконсервативной траектории, которая много лет доминировала в американской политикой, "мы не ожидаем того же от Трампа. [Но] для избирателей Трампа, здесь есть проблема. [Они] купились на его менее интервенционистскую политику. Он шел с этим и он был избран на этом. Он говорил об этом в некоторых своих ранних речах. Это было приятно его сторонникам; и это возмутило неоконсерваторов". Сегодня, как сказал бы сторонний наблюдатель, ясно видно, что - или неоконсерваторы стирают Трампа в порошок, "или, так или иначе, убеждают его позволять им делать то, что они хотят делать". Сообщение о предполагаемой американской операции по спасению полевых командиров ИГИЛ из Дэйр эз-Зор, вынудило российских экспертов, проигнорировав любые комментарии ЦРУ или Пентагона, обратиться непосредственно к президенту Трампу с просьбой прокомментировать эти утверждения. В разговоре с представителем агентства Спутник, российский специалист по вопросам обороны Игорь Короченко сказал, что Трамп "должен прокомментировать это и четко объявить: или эвакуация полевых командиров ИГИЛ была разрешена им лично, и он принимает на себя всю политическую ответственность за этот шаг, или [американские] спецслужбы действовали без его одобрения". статью прочитали: 43 человек Комментарии