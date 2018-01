архив



опубликовано редакцией на Переводике 06.01.18

"Итоги года в России глазами американца" Россия - 29 декабря 2017 г. Итоги года в России глазами американца



"Сюда надо смотреть и слушать, что я говорю" ,- американец Патрик Лоуренс, автор статей в старейшем в США еженедельном журнале "Nation" наверняка слышал эти слова Путина.Как и те, что президент произнес на последней в уходящем году пресс-конференции. Слушал внимательно настолько, что даже сравнил ее с конференцией Трампа и Стратегией национальной безопасности США: Patrick Lawrence@thefloutist 4 takeaways from Putin's end-of-yr press conference last week. I didn't mention it, but it's remarkable to put that presentation next to Trump's and the new Nat'l Security Strategy. @thenationhttps://www.thenation.com/article/when-putin-talks-it-is-worth-listening/ … 11:13 - 20 дек. 2017 г. Американец коснулся исключительно внешней политики, не сказав ни слова о внутренней. Чтобы сэкономить ваше время, и сделать пост более полноценным, об итогах года внутри страны расскажет данный короткий минутный ролик:





When Putin Talks, It Is Worth Listening

Теперь к действиям Владимира Путина на международной арене из статьи американца. Перевод:



Когда Путин говорит, стоит слушать

Во внешнеполитических вопросах многие россияне стоят плечом к плечу со своим лидером.

На прошлой неделе Владимир Путин дал еще одну пресс-конференцию, которая транслировалась по всей России. Формат, в котором прошло мероприятие, всегда сочетает любопытные вопросы и ответы, самоуверенность журналистов, подшучивания, высказывания наблюдений по широкому кругу внутренних и международных дел и личное мнение президента о своей проделанной работе. Это было его 13-е подобное мероприятие, и продлилось оно 3 часа и 42 минуты. У Путина, как всегда, было что рассказать, хотя в западных изданиях, особенно в американских СМИ, вряд ли можно найти достойное освещение этого события.

Русские, которых я знаю и уважаю, говорят мне, что, хотя некоторые моменты внутренней политики Путина заслуживают критики, в вопросах внешней политики они более или менее стоят с ним плечом к плечу. Я считаю это очень важной особенностью, для меня она отчасти объясняет такую высокую позицию Путина, которая обычно достигает более 80 процентов в общественных опросах россиян. Во время мероприятия Путин уделил достаточно времени вопросам внутренней политики, но эти вопросы я оставлю на суд россиян. Но то, что Путин говорит о глобальных делах – это уже дело каждого.

Вот четыре темы, которые Путин затронул в прошлый четверг, и о которых стоит задуматься:

Сирия . Путин во время своей речи не проводил различий между Исламским Государством (прим., запрещено в России) и другими террористическими организациями, что соответствует политике России с момента её вмешательства в конфликт с целью помощи правительству Асада два года назад. В основном Путин говорил о пост-конфликтных проблемах. Большинство террористических групп потерпели поражение, и теперь военные действия уже находятся на завершающем этапе. Российские военные постепенно выходят из региона, но часть из них останется. Это то, чего можно было ожидать. Недавнее заявление Пентагона о том, что силы безопасности США останутся на сирийской почве на неопределенный срок, он оставил без комментариев.

Интересной частью замечаний Путина о Сирии, по крайней мере для меня, является роль России теперь, когда война закончилась. Он говорил о благосостоянии сирийцев, как о необходимости для предотвращения новых террористических вспышек, о переселении беженцев, о работе с иностранными партнерами, о мирном процессе. «Все вовлеченные стороны должны противостоять искушению воспользоваться сложившейся ситуацией для достижения своих краткосрочных политических целей» -, заявил Путин. Это будет важнеейшей работой для России, поскольку в силу конфликта в Сирии она приобрели более значительную роль в регионе.

Украина . Заявления Путина о положении дел в Украине, конечно же, полностью противоречат тому, что по этому вопросу высказывает Вашингтон. Но они не расходятся с реальностью, как это делает Вашингтон. Как справедливо заметил Путин, единственным препятствием на пути к урегулированию ситуации в Украине, как это было в течение последних трех лет, является глубоко коррумпированное правительство, установленное в Киеве после спонсированного Америкой переворота в 2014 году.

Давайте не будем этого забывать, что Москва ни разу не отклонилась от Минска II. Нарушители находятся в Киеве, а за ними стоит Вашингтон, который продолжает поощрять безответственное поведение правительства Порошенко и других украинских элит.

Китайско-российский альянс . Растущая связь между Москвой и Пекином не является секретом, но интересно то, как Путин это отметил: «Я полностью уверен, что сотрудничество с Китаем выходит за рамки любой политической повестки дня… Мы будем оставаться стратегическими партнерами в течение длительного периода времени». Также он выделил несколько недавно подписанных важных соглашений: проект поставок природного газа через арктический порт, который сейчас строится, и разработку высокоскоростного транзитного коридора . «Один пояс и одна дорога», который соединит Китай с Россией и через Россию - Китай с Европой.

Евразийский экономический союз . Долгое время на Западе было принято высмеивать попытки Путина в ЕАЭС, точно так же теперь высмеивают Китайскую инициативу «Один пояс - один путь». Как говорил Ганди: «Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь».

Основой ЕАЭС, помимо Российской Федерации, являются Казахстан, Кыргызстан и еще две бывшие советские республики: Армения и Беларусь.

Любопытный момент : за день до пресс-конференции Путина иранские СМИ заявили, что Иран официально присоединится к союзу в феврале следующего года. Если это произойдет, ЕАЭС значительно увеличит вес союза на мировой арене. Путин поделился некоторыми технократическими статистическими данными в ответ на вопросы о прогрессе ЕАЭС. Совокупный темп роста ВВП среди стран членов, например, сейчас превышает российский (рост ожидается на уровне 1,7% после спада в 2,8% и 0,2% в 2015 и 2016 годах соответственно).

Стоит отметить, что при желании можно легко найти еще больше интересных высказываний российского президента за пределами американской прессы. Одно можно сказать совершенно четко: когда говорит Путин, к его словам стоит прислушиваться. Я желаю всем читателям хороших праздников.

статью прочитали: 388 человек