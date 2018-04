архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 01.04.18 02:59 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “SANA”,

"https://southfront.org/syrian-army-discovered-israeli-made-weapons-ammunition-in-eastern-ghouta/" Сирия - 29 марта 2018 г. Сирийская армия обнаружила в Восточной Гуте склады с оружием и боеприпасами израильского производства (+ видео) 29.03.2018

Как сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA, во время проведения боевых операций в пригороде Дамаска Хараста (Harasta), Сирийская арабская армия (СAA) обнаружила обширную сеть подземных сооружений соединенных тоннелями, а также оружие и боеприпасы израильского производства. SANA (источник): Корреспондент SANA в городе Хараста сообщил, что армейские инженерные подразделения осматривают укрытия террористов и районы города Хараста, которые находились под контролем террористов, прежде чем они, при подготовке к возвращению государственных учреждений в город, были вывезены в провинцию Идлиб. Корреспондент рассказал, что в жилых районах Харастра была обнаружена сеть длинных и сложных тоннелей, а также склады боевиков, где хранилось большое количество оружия и боеприпасов, часть которых была израильского производства. SANA добавляет также, что “на юго-востоке провинции Deir Ezzor СAA обнаружила мастерские по производству боеприпасов и химических материалов, оставленные террористической организацией ДАИШ (ИГИЛ)”. “Военный источник сказал агентству SANA, что армия обнаружила три склада с химикатами и оборудованием для производства боеприпасов оставленные боевиками ДАИШ в деревне Мехкан, в 10 км на север от города аль-Маядин. Один из военных, который участвовал в поисковых операциях, сказал SANA, что на одном из складов было найдено большое количество хлора и нитрата серебра, которые используются в химическом производстве. Он добавил также, что на других складах были обнаружены большие объемы угля и легковоспламеняющихся вязких материалов, которые использовались при изготовлении взрывчатки, бомб, поясов смертников и снарядов всех видов, включая содержащие отравляющие вещества. Кроме того, на складах хранились серо-содержащие материалы, защитное и производственное оборудование. Документы, найденные на складах, показывают, что большинство тех кто работал на этих складах, были людьми немецкой и турецкой национальности”, пишет агентство.



Israeli-made ammunition found in Syria's Harasta



Syrian troops find Israeli made arms in Eastern Ghouta



Latest US Israeli Weapons Ammunition confiscated by our beloved SAA 13 02 2018



статью прочитали: 46 человек Комментарии