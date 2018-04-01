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опубликовано редакцией на Переводике 01.04.18 02:59
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Сирийская армия обнаружила в Восточной Гуте склады с оружием и боеприпасами израильского производства (+ видео)

29.03.2018


Как  сообщает сирийское  государственное информационное  агентство SANA, во время проведения боевых  операций в пригороде Дамаска Хараста (Harasta),  Сирийская арабская армия (СAA) обнаружила обширную сеть   подземных сооружений соединенных тоннелями, а также оружие и боеприпасы  израильского производства.

SANA (источник):

Корреспондент SANA в городе Хараста сообщил, что армейские  инженерные подразделения осматривают укрытия террористов и районы  города Хараста, которые находились под контролем террористов, прежде чем они,  при подготовке к возвращению государственных учреждений в город, были вывезены в  провинцию Идлиб.

Корреспондент  рассказал, что в жилых районах Харастра  была обнаружена сеть длинных и сложных тоннелей, а также склады боевиков,  где хранилось большое количество оружия и боеприпасов, часть которых была  израильского производства.

SANA  добавляет  также, что “на юго-востоке  провинции Deir Ezzor СAA обнаружила  мастерские по производству боеприпасов и химических материалов, оставленные террористической организацией  ДАИШ (ИГИЛ)”.

“Военный источник сказал агентству SANA, что армия  обнаружила три склада с химикатами и оборудованием  для производства боеприпасов оставленные боевиками ДАИШ в деревне Мехкан,   в 10 км на север от города аль-Маядин.

Один из  военных, который участвовал в  поисковых операциях, сказал SANA, что  на одном из складов было найдено большое  количество хлора и нитрата серебра, которые используются в химическом производстве.  Он добавил также, что на других складах были обнаружены большие объемы угля и легковоспламеняющихся вязких  материалов, которые использовались при изготовлении взрывчатки, бомб, поясов смертников и снарядов всех видов, включая содержащие отравляющие вещества.

Кроме  того, на  складах хранились  серо-содержащие материалы, защитное  и производственное оборудование.

Документы, найденные  на складах, показывают, что большинство тех  кто работал на этих складах, были людьми немецкой  и турецкой национальности”, пишет агентство.



Israeli-made ammunition found in Syria's Harasta



Syrian troops find Israeli made arms in Eastern Ghouta



Latest US Israeli Weapons Ammunition confiscated by our beloved SAA 13 02 2018



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теги: Сирия  
   
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