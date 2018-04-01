Сирийская армия обнаружила в Восточной Гуте склады с оружием и боеприпасами израильского производства (+ видео)

29.03.2018





Как сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA, во время проведения боевых операций в пригороде Дамаска Хараста (Harasta), Сирийская арабская армия (СAA) обнаружила обширную сеть подземных сооружений соединенных тоннелями, а также оружие и боеприпасы израильского производства.

SANA (источник):

Корреспондент SANA в городе Хараста сообщил, что армейские инженерные подразделения осматривают укрытия террористов и районы города Хараста, которые находились под контролем террористов, прежде чем они, при подготовке к возвращению государственных учреждений в город, были вывезены в провинцию Идлиб.

Корреспондент рассказал, что в жилых районах Харастра была обнаружена сеть длинных и сложных тоннелей, а также склады боевиков, где хранилось большое количество оружия и боеприпасов, часть которых была израильского производства.

SANA добавляет также, что “на юго-востоке провинции Deir Ezzor СAA обнаружила мастерские по производству боеприпасов и химических материалов, оставленные террористической организацией ДАИШ (ИГИЛ)”.

“Военный источник сказал агентству SANA, что армия обнаружила три склада с химикатами и оборудованием для производства боеприпасов оставленные боевиками ДАИШ в деревне Мехкан, в 10 км на север от города аль-Маядин.

Один из военных, который участвовал в поисковых операциях, сказал SANA, что на одном из складов было найдено большое количество хлора и нитрата серебра, которые используются в химическом производстве. Он добавил также, что на других складах были обнаружены большие объемы угля и легковоспламеняющихся вязких материалов, которые использовались при изготовлении взрывчатки, бомб, поясов смертников и снарядов всех видов, включая содержащие отравляющие вещества.

Кроме того, на складах хранились серо-содержащие материалы, защитное и производственное оборудование.

Документы, найденные на складах, показывают, что большинство тех кто работал на этих складах, были людьми немецкой и турецкой национальности”, пишет агентство.

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