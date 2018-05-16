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дата публикации 16.05.18 03:14 скаут: Игорь Львович “LiveJournal ”,

"Евросоюз и "святая Русь"" Россия - 15 мая 2018 г. Евросоюз и "святая Русь" диакон Андрей Кураев ( diak_kuraev )



Письмо епископу Лазарю (Гуркину) от уволившегося личного водителя. Нарва, Эстония.

"Владыка, решил написать вам письмо, так как достучаться по иному до вас я не вижу других возможностей! Не так давно я с вами разговаривал, напоминал, но увы и ах все осталось на том же месте ничего не меняется. Вы много говорите и обещаете, но очень быстро обещания забываете, наверное вам так удобно. В конце января 2013 вы предложили мне работу в соборе, сказав, что вам нужен водитель и староста, обещали платить две «минималки». Хотя, я и сказал, что с двумя работами мне не справиться, вы сказали, что "ничего страшного", возить вас надо будет 5-7 раз в месяц, а староста, "а что староста? ничего сложного, надо только командовать". Работа вроде не пыльная и зарплата как бы соответствующая. Я согласился и приступил к работе! Но увы, я не знал о многих подводных камнях, что меня ждут, работая в таком святом месте как Воскресенский собор и водитель епископа. Долгое время терпел, смирялся, служил вам верой и правдой, но чаша терпения переполнилась! Когда я пришел в храм, я пришел с закрытыми глазами, я думал это святое место, где должно быть душевное спокойствие и не только, где все братья и сестры, где большая и дружная семья! Но, увы, я сильно ошибался: тут каждый сам за себя и каждый готов подгадить другому. Ничего общего с тем, что я представлял раньше о церкви, и в помине нет! Возможно, это только у нас такое в соборе, так как о других епархиях я наслышан о другом! Когда я пришел в собор, я начал работать по совести. Многое делал то, что не должен делать: и снег чистил, и косил, пока вы служили, и красил, и что только не делал. Я в соборе только слышу ты должен это, то, сё, а вот мне никто ничего не должен! За целый год я на своей машине делал поездки разные для нужд собора и попросил всего лишь 100 евро на погашение хотя бы минимума — на топливо. Вы мне подписали прошение, а казначей меня послал куда подальше! И это нормально? У нас нет денег для собора, собор не может купить столы (позоримся, носим столы, которые просто разваливаются, лестницу нормальную не купить, с которой можно легко менять лампочки на паникадилах. Зато у нас есть деньги на на гулянки... Это нормально?

"Был большой, сильный приход. Сейчас, что можно, развалили. Люди приходят на работу с камнем на сердце. Скоро вы останетесь один с казначеем, служить будет некому, певчие уходят, отцы тоже ! Вы всегда всем не довольны! Вы никого не любите, не уважаете людей, которые прислуживают вам ! У вас нет совести вы можете накричать на человека из-за маленькой ошибки. Люди в шоке! Вы хотите, чтобы все делалось только для вас! У вас нет уважения к «близкому», человеку, который рядом с вами! Я был приятно удивлен, когда спустя 1.5 года вы мне официально дали выходные, до этого у меня как таковых выходных не было! Но очень быстро выходные перестали быть выходными. Вас надо было кому-то возить! Потом была претензия, что я должен работать каждый день с 8 до 17, хотя у меня ненормированный график! Я частенько с вами ездил и более 12 часов гряду, вам было удобно и вы не замечали. А зарплата как была 280, так и осталась по сей день! Посмотрите, что творится вокруг собора! Мне стыдно работать в таком месте как собор, когда вам все равно, что твориться в кафедральном соборе! Извините, но рыба гниет с головы и ваше слово ничего не значит ни для кого, особенно для казначея, которому вы отдали бразды правления собором! Делается только видимость работы! Как мне сказал один батюшка из России, "наши мужики давно бы такого казначея научили уму разуму"! Но, видимо, вам так удобно! Все боятся казначея. Конечно, он же может не дать и так маленькую зарплату! Слишком много обязанностей вешается на одного человека! Не только про себя говорю! Я проработал у вас более двух лет, но так отпуск и не получил. Я попросил компенсации не по закону, а по-человечески, но вы мне ответили: « Нельзя называть их отпускными это нарушение закона и труд.договора, т. к. по закону нельзя выплачивать не использованный отпуск». А то, что я отпуск не получил, это не прямое нарушение трудового договора по закону!? Вам так удобно! И только Я вам должен, должен и должен! Должен косить! Должен снег убирать! Должен листья убирать! Должен все делать по собору! Должен за свои деньги машину мыть и заправлять, ожидая, когда мне компенсируют! И самое главное — не забывать что я должен быть и «болящим, и дураком, и ослом упертым»! Я написал лишь маленькую толику всего, что происходит и прошу прощения за все! Вам нужно смирение и чтобы нес послушание! Наверное, я не настолько «болящий», что «встал в позу», хотя до этого осталось недалеко. Не думал, что такое возможно в церкви! Полюбите нас! Мне обидно и жаль, что все так вышло. Эта работа мне нравилась! Может, новому водителю повезет больше, чем мне и старосте собора тоже! Прошу, молитесь за мою грешную душу!"

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