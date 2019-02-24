Полиция Гоа разгромила российскую наркобанду, выращивающую марихуану

Полиция сообщает, что российские преступники также занимались грабежом банкоматов

INDIA Updated: Feb 23, 2019

HT Correspondent

Hindustan Times, Panaji

Полиция Гоа и четверо арестованных россиян, выращивавших коноплю на съемных квартирах и грабивших банкоматы в северной части Гоа. (HT PHOTO)

В пятницу, полиция Гоа арестовала «русскую банду международных преступников» в составе четырех человек, они занимались тем, что выращивали марихуану на съемных квартирах и грабили банкоматы с помощью газовых резаков в северном Гоа.

В заявлении полиции говорится, что они изъяли наркотики, в основном ганджу, а также экстази и кокаин на сумму около 700 тысяч рупий.

Четверо россиян были идентифицированы как Илья Александрович Щенников (30), Радик Вафин (35), Евгений Захарин (38) и Игорь Марков (32).

Полиция указала, что они сначала они вышли на Щенникова, который, как было установлено, выращивал марихуану в своей съемной квартире. Полиция конфисковала у него растения каннабиса на сумму 65 000 рупий.

«В ходе допроса он рассказал, что некоторые иностранцы, проживающие в доме в Мандреме (прибрежной деревне в самой северной части Перне Талука в Гоа в окрестностях очень популярного пляжа Морджим), также занимаются торговлей наркотиками», - сказал суперинтендант полиции Северного Гоа Чандан Чоудхари.

Полиция совершила рейд на дом и конфисковала 39 граммов экстази, 4,69 грамма МДМА, 1,24 грамма кокаина и 2,4 кг ганджи.

Радик Вафин, один из четырех обвиняемых, также признался в краже наличных денег из банкоматов, включая взлом (с использованием газовых резаков и взрывчатых веществ) в ноябре 2018 года банкомата Банка Индии, из которого было украдено девятьсот тысяч рупий.

Полиция также конфисковала у россиян автомобиль и двухколесное транспортное средство.

В течение последнего туристического сезона полиция произвела только один арест за выращивание каннабиса. Тот груз стоил 1 миллион рупий. В этом сезоне было уже шесть арестов и стоимость наркотиков составила выбор лекарств на сумму 13,372 миллионов рупий.

Районы на севере Гоа, особенно Сиолим, который находится по соседству с популярными пляжами Анджуна и Вагатор, а также Мандрем, который находится недалеко от пляжей Морджим и Арамболь, стали «фабриками» и центрами снабжения не только для торговли наркотиками. но также для выращивания марихуаны.

Находящаяся вдали от шумных пляжей и благодаря нескольким новым жилым комплексам, появившимся в этом районе, деревня превратилась в благодатное место для операций с наркотиками.

В декабре прошлого года полиция Анджуны арестовала гражданина Австрии Кристиана Коллера за создание химической лаборатории для производства синтетических наркотических средств в арендованной квартире и изъяла наркотики и сырье стоимостью 10 миллионов рупий из его квартиры.

статью прочитали: 3 человек