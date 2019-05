архив



опубликовано редакцией на Переводике 23.05.19 08:36 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “The Straits Times”,

"UN report reveals scale of crisis facing nature, but says there's hope" Сингапур - 06 мая 2019 г. ООН говорит о надежде REUTERS Отчет ООН показывает масштабы кризиса, с которым сталкивается природа, но говорит, что есть надежда СИНГАПУР. Глобальная оценка жизни на Земле говорит о том, что природа истощается беспрецедентными темпами, а вымирание растений и животных ускоряется, подвергая риску экономику и благосостояние всех людей. До миллиона видов находятся под угрозой исчезновения, и человечеству необходимо внести срочные и радикальные изменения в экономику и способы производства и потребления товаров, чтобы остановить быстрое истощение природы, говорится в докладе Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистеме (IPBES). Доклад ООН на 1800 страниц - самый полный в мире обзор здоровья природы. В работе приняли участие 145 экспертов из 50 стран. Оценка представляет собой отчет о том, как люди за десятилетия изменили планету, чтобы стимулировать экономический рост и накормить миллиарды людей. Результаты пугают и показывают, что человечество теряет планету и наносит ей серьезный ущерб, разрушая сушу и моря, изменяя климат, загрязняя ее и т.д. «Здоровье экосистем, от которых зависим мы и все другие виды, ухудшается быстрее, чем когда-либо. Мы сами разрушаем основы нашей экономики, источников средств к существованию, продовольственной безопасности, здоровья и качества жизни во всем мире», - сказал председатель IPBES Роберт Уотсон. Авторы, которые изучили около 15 000 научных и правительственных источников, обнаружили, что темпы глобальных изменений в природе за последние 50 лет беспрецедентны в истории человечества. За это время мировая экономика выросла почти в четыре раза, а мировая торговля - в десять раз. Это показывает, что по мере того, как страны развивают свою экономику, они потребляют больше, тратят впустую больше, больше загрязняя и разрушая самые жизнеобеспечивающие экосистемы человеческого общества. Природа дает пищу, которую мы едим, от растений, которые мы используем для выращивания сельскохозяйственных культур, почвы, на которой они растут, до воды из рек и чистого воздуха, отфильтрованного лесами. Коралловые рифы, например – дом четверти всех морских видов, от которых зависят сотни миллионов людей. Тем не менее, изменение климата нагревает океаны и разрушает рифы, а чрезмерный отлов рыбы истощает популяции рыб. Обширные участки тропических лесов уничтожаются для сельского хозяйства, например для плантаций сои, каучука, масличных пальм и т.д. Тем не менее, тропические леса – ключевые хранилища воды, питающей реки и облака, и источник лекарств, например от рака, для миллионов людей. Леса также помогают поглощать некоторые выбросы углекислого газа, поэтому их сокращение только ускоряет изменение климата. В докладе говорится, что в результате деятельности человека 75 процентов наземной и 66 процентов морской среды значительно изменились. В нем говорится, что с 1970 года производство продовольственных культур увеличилось на 300 процентов. Три четверти мировых продовольственных культур, включая фрукты и овощи, зависят от опыления. Однако сокращение пчел, жуков угрожает ежегодному мировому производству сельскохозяйственных культур на сумму до 577 миллиардов долларов США. Загрязнение также сильно вредит природе. В докладе отмечается, что с 1980 года загрязнение пластмассой увеличилось в 10 раз, в то время как ежегодно в мировые воды сбрасывается от 300 до 400 миллионов тонн тяжелых металлов, растворителей, токсичных осадков и других промышленных отходов. «Отчет также говорит нам, что еще не слишком поздно что-то изменить, но только если мы начнем сейчас на всех уровнях от локального до глобального», - сказал профессор Уотсон. Помимо этого, около 600 защитников природы из 50 стран подписали письмо к мировым лидерам с призывом принять неотложные меры для сохранения природы. Один из них, Нума Бертола, исследователь из Сингапурского центра ETH, сказал: «Лично я глубоко обеспокоен утратой биологического разнообразия в мире». Он добавил: «Я чувствую, что люди недостаточно понимают то, как влияют большие города на биоразнообразие. Я надеюсь, что этот доклад побудит правительства всего мира предпринять более смелые шаги по защите нашей планеты». В письме говорилось, что еще есть время защитить то, что осталось, и начать восстанавливать природу. «Но чтобы сделать это, мы должны радикально изменить наш образ жизни, в том числе то, как мы используем энергию, как мы выращиваем нашу пищу и то, что мы делаем с отходами», - говорят защитники. Чтобы это произошло, от мировых лидеров требуются решительные действия, добавляют они.

Материалы по теме Эксклюзив End of the American Dream - Апокалипсис: около 1 миллиона видов под угрозой исчезновения, согласно новому шокирующему докладу ООН В основе этого доклада лежат буквально тысячи различных научных исследований.