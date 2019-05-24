Безумие войны с Ираном, от которой выиграют Китай и Россия

Паника из-за нападения на Иран продолжается. Болтон, должно быть, смеется над тем, как легко он может играть с проблемой, которая ни на чем не основана. Он просто сопротивляется любому развенчанию предполагаемой «угрозы из Ирана», увеличивая ставку. Вчера британский генерал в Ираке отрицал, что любая такая угроза существует в сфере его ответственности:

«Нет - не было никакой повышенной угрозы со стороны поддерживаемых Ираном сил в Ираке и Сирии», - генерал-майор Кристофер Гика.

Сегодня Болтон снова поднял шум вокруг воображаемой угрозы:

Посольство США в Ираке говорит, что Государственный департамент распорядился, чтобы все правительственные сотрудники, не связанные с чрезвычайными ситуациями, немедленно покинули страну из-за растущей напряженности в отношениях с Ираном.

Предупреждение, опубликованное на веб-сайте посольства в среду, появилось после того, как на прошлой неделе Вашингтон заявил, что нашел новые угрозы со стороны Ирана и его дружественных войск.

Болтон пока добивается желаемых результатов. Он все время говорит о несуществующей «угрозе со стороны Ирана». Если эта угроза закрепится в общественном сознании, то это можно будет использовать.

Но положение Болтона может измениться. Ходят слухи, что его могут уволить.

Война с Ираком разрушила статус США как «единственной сверхдержавы». Россия воспользовалась последствиями, чтобы вернуться на Ближний Восток, а Китай выиграл время для укрепления своих позиций в Азии. Китай и Россия в конечном итоге окажутся в более сильном положении, а США проиграют.

Вот почему.

Вчера New York Times поддержал варианты, которые Пентагон предложил Белому дому для войны с Ираном. Есть вариант с 120 000 солдатами, но он не имеет смысла:

Это слишком большое число для нападения с воздуха и на море и слишком маленькое для нападения на суше, то есть для вторжения в Иран.

Newsweek теперь говорит, что 120 000 военнослужащих – лишь начало для вторжения в Иран:

Представители Пентагона сообщили Newsweek, что, в случае развертывания, 120 000 военнослужащих США будут в центре материально-технического обеспечения и развития инфраструктуры для подготовки сил США к наземному вторжению. Первоначальные 120 000 человек будут включены в дополнительные силы США.

Эти «чиновники Пентагона» – не «военные чиновники», то есть они – не солдаты. Кажется, они понятия не имеют, о чем говорят. Вторжение и оккупация горного Ирана потребуют более полумиллиона солдат, только для начала. Даже для вторжения только в богатые нефтью районы на западном побережье Ирана и на его границе с Ираком потребуется около 300 000 человек. Без призыва американские военные не смогут выдержать такую операцию более двух или трех месяцев.

И скажите, пожалуйста, откуда будет вторжение? Ирак, безусловно, не допустит, чтобы силы США атаковали его соседа с его территории. Вторжение морем запрещено.

Люди, которые говорят о такой войне, сильно заблуждаются:

Источник в Пентагоне заявил Newsweek, что если произойдет что-то, что привлечёт предварительный вариант действий по Ирану, то это будет связано с мощной кампанией ракетных ударов в попытке привести Тегеран к столу переговоров с Вашингтоном.

А как насчет ответных возможностей Ирана? У Ирана есть большие ракетные силы и беспилотники. В Ливане и в других местах есть хорошо оснащенные силы. Иран также получит поддержку со стороны Китая и России, которая может предоставить все необходимое ему оружие через Каспийское море, в то время как у США не будет таких союзников.

Ракеты Ирана могут поразить любую страну на Ближнем Востоке, в которой размещены войска США.

«Чиновники Пентагона» должны перечитать свои брифинги о «Вызове тысячелетия», имитирующем нападение США (синие) на Иран (красные):

Перед наступлением синие поставили красным ультиматум из восьми пунктов, где последним пунктом была капитуляция. Лидер красной команды Ван Рипер знал, что политическое руководство его страны не сможет с этим смириться, что, по его мнению, приведет к прямому вмешательству синих. Так как администрация Джорджа Буша-младшего недавно объявила о «доктрине преимущественного права», Ван Рипер решил, что, как только боевая группа авианосца ВМС США войдет в Залив, он опередит их и нанесет первый удар. Как только силы США оказались в пределах досягаемости, войска Ван Рипера выпустили ракеты из наземных пусковых установок, кораблей и самолетов. «Все закончилось через пять, может быть, десять минут», - сказал Ван Рипер.

Неспособность военных «ястребов» учиться у истории весьма примечательна.

Шестнадцать лет спустя, после миллиона погибших, потраченных 2 триллионов долларов и огромного экономического кризиса, США все еще воюют в Ираке.

Нет коротких или дешевых войн. Война по своей природе непредсказуема, дорога и вряд ли когда-либо закончится так, как хотелось бы.

Джон Болтон долго выступал за войну с Ираном. Если он выиграет и подтолкнет США к началу войны, обе стороны проиграют. Также это сильно навредит другим странам Ближнего Востока, и может привести к другим серьезным последствиям, которых мы пока не можем представить.

Однако мы уверены, что самыми крупными победителями в этой войне, и, возможно, единственными, станут Россия и Китай.

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