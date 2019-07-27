«ДАЙТЕ ЭТОМУ МУЖИКУ МЕДАЛЬ !!!»

Познакомьтесь с человеком создавшим пародию на президентскую печать - бывшим республиканцем, который сыт Трампом по горло

Видео Эта президентская печать не похожа на другие

Изображение, спроецированное на экран за спиной президента Трампа во время его выступления на студенческом саммите Turning Point в США 23 июля, имеет некоторые ключевые отличия от официальной президентской печати. (Elyse Samuels/The Washington Post)

By Reis Thebault and Michael Brice-Saddler July 25

Чарльз Лизотт не вспоминал об этой печати много месяцев.

46-летний графический дизайнер создал это изображение после президентских выборов 2016 года - отчасти это была шутка, отчасти что-то вроде катарсиса. Раньше он был гордым республиканцем. Он голосовал за Джорджа Буша. Дважды.

Но Республиканская партия Дональда Дж. Трампа больше не была его партией. Поэтому он создал пародийную президентскую печать, чтобы высказать свою точку зрения.

В одной когтистой лапе орла он заменил стрелы на набор клюшек для гольфа - дань любимому занятию нового президента. В другой - превратил оливковую ветвь в пачку денег, а также заменил латинский девиз Соединенных Штатов на ленте над головой орла испанским оскорблением. Затем последовал завершающий удар - [в центр печати вместо американского орла была вставлена] двуглавая имперская птица, взятая прямо с российского герба, - в честь неоднозначной истории отношений президента с враждебной страной.

«Это самая пустяковая моя работа из всех которые я когда-либо создавал», - сказал житель Ричмонда в интервью The Washington Post.

“Печать” не была предназначена для широкой аудитории. Но затем, спустя годы, она появилась на огромном экране позади ничего не подозревающего президента Трампа, когда тот говорил на конференции, на которую собрались сотни его молодых сторонников.

Это было во вторник. А в среду «The Post» первой сообщила, что “печать” была пародией, и что ни Белый дом, ни «Turning Point USA», ни организаторы звездного саммита «Teen Student Action», не знают, как она туда попала или откуда она взялась, В четверг Лизотт увидел эту новость в Reddit, когда пил свой утренний кофе. Затем хлынул поток сообщений.

«Это был хаос», - сказал он. «Это было совершенно не то, чего я ожидал, когда проснулся сегодня».

Никто этого не ожидал. Представитель Turning Point заявил в среду, что консервативная группа даже не знала о пародийной печати, пока The Post не позвонила ему. Ту ночь он провел, пытаясь найти виновника и выяснить, было ли это преднамеренным поступком мошенника или просто честной ошибкой.

Пародийная “печать” была у всех на виду, на экране в течение по крайней мере 80 секунд, но, в значительной степени игнорировалась, так как сотни собравшихся в вашингтонском Marriott Marquis обратили всё свое внимание на Трампа.

Но модифицированный символ был насмешкой над президентом - явной и изощренной. Российский орел, намек на обвинения в том, что он используется Кремлём, и надпись на испанском - отсылка к противоречивой пограничной политике Трампа и его клевете на латиноамериканских иммигрантов. Вместо E pluribus unum - «Из многих единое» - Лизотт написал «45 es un títere» или «45[-й президент] - марионетка», напоминание о памятном обмене репликами между Трампом и Хиллари Клинтон в дебатах 2016 года.

«Я графический дизайнер, и я скомпоновал всё это вместе», - сказал он. «Это была просто глупая вещица для кое-кого из моих знакомых. Я понятия не имел, что она так полыхнет».

Слева: герб России. (iStock) Справа: видоизмененная печать президента США на саммите молодых студентов Turning Point 23 июля в отеле Marriott Marquis в Вашингтоне. (Andrew Harnik/AP) (iStock/AP Photo/Andrew Harnik//iStock/AP Photo/Andrew Harnik)

Утром в четверг, по словам представителя Turning Point, группа определила сотрудника, ответственного за превращение картинки Лизотта в актуальную тему. Он назвал этот инцидент упущением сделанным в последнюю минуту, результатом быстрого онлайн-поиска, чтобы найти вторую фотографию президентской печати с высоким разрешением, которая будет размещена позади Трампа. Он сказал, что ошибка была «неприемлемой».

«Мы освободили этого человека от занимаемой должности», - сказал представитель. «Я не думаю, что это было злым умыслом, но тем не менее».

Лизотт не верит этому. Он думает, что кто бы ни был ответственен, этот человек должен был точно знать, что он ищет. Он считает, что человек откопал созданное им изображение и использовал его преднамеренно.

«Это херня», - сказал он в ответ на объяснение Turning Point. «Нужно было специально искать это. Это никак не может быть случайностью вот что я вам скажу».

После публикации Washington Post интернет-сыщики тоже начали искать. Они нашли происхождение изображения, проследив его до онлайн-рынка Leazott, созданного для продажи рубашек и наклеек со спортивной печатью, а также другой шутливой одежды «сопротивления». И граждане Сети захотели купить его вещи.

Сразу после сообщения в новостях Лизотт начал зарабатывать деньги и отвечать на звонки из газет и телеканалов со всей страны. Люди захотели поддержать его. Но пришли и тролли.

«Хуже всего был Facebook», сказал он, - я не проверял его «около года».

«Охренеть можно от количества мерзких, ненавистных сообщений в Facebook», - сказал он. «Это, по-видимому, было личным оскорблением для некоторых людей».

Но, как сказал Лизотт, он смеется последним. Фотография Трампа с его “печатью” за спиной теперь “висит” как фоновая картинка на его компьютере, а человек, который использовал ее на этом мероприятии, «либо дико некомпетентен, либо лучший тролль за всю историю - в любом случае, я люблю её».

По состоянию на полдень четверга все ​​рубашки с графикой Лизотта были распроданы. Он сказал, что должен начать работать с центром исполнения заказов, чтобы удовлетворить спрос. Он также возродил основной веб-сайт для своего бренда OneTermDonnie, который включает в себя статью Американского союза гражданских свобод, на счета которого, по словам сайта, будет направлено 10 процентов от всех продаж.

«Это круто, люди покупают это, это здорово и все», - сказал он. «Но если быть честным честным, меня немножечко забавляет, что президент Соединенных Штатов, которого я терпеть не могу, встал и выступил с этой картинкой за спиной. Кто бы это ни сделал - он мой абсолютный герой».

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От переводчика: Переведено несколько постов с самым большим количеством "лайков"

Bert Whitby

1 day ago

ДАЙТЕ ЭТОМУ МУЖИКУ МЕДАЛЬ!!!

Like 791

Hackbone

23 hours ago

И изобразите эту печать на хвосте Air Force 1.

Like 368

Thomas Smith

23 hours ago

Республиканцы никогда бы не распознали что это видоизмененная печать. Что тоже достаточно смешно!

Like 237

Joane Hurens

21 hours ago

Новая трамповская маечка идет в комплекте с красной бейсболкой.

Like 122

mitties

17 hours ago

https://inktale.com/onetermdonnie/trumps-presidential-seal

Круто.

Будет идти в комплекте с суперклеем для MAGA шапок. (MAGA - MAKE AMERICA GREAT AGAIN! Сделаем Америку снова великой!

Like 23

Cleo G

12 hours ago

Было бы подходяще писать теперь имя этого про-российского президента как TR☭ MP

Like 48

MsLefty

9 hours ago

Еще лучше - TЯ☭MP

Like 54

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