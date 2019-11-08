Виртуальные электростанции решат проблемы





Предоставляя электроэнергию из возобновляемых источников, даже когда солнце не светит и ветер не дует, технологии виртуальных электростанций могут помочь справиться с климатическим кризисом.





«Если вы не можете полагаться на возобновляемые источники энергии и другие технологии для обеспечения необходимой вам энергии контролируемым образом, то вам всегда придется использовать установки, работающие на ископаемом топливе, чтобы восполнить непредсказуемость погодных условий», - рассказал журналистам CNN Business Фил Тейлор, профессор энергетических систем в университете Ньюкасла в Англии.





По словам Тейлора, обычные электростанции могут учитывать колебания спроса и предложения, например, сжигая больше угля. Но чистые источники энергии, такие как ветряные и солнечные электростанции, зависят от погоды и поэтому их намного сложнее контролировать, сказал он.





Виртуальные электростанции пытаются решить эту проблему путем подключения разнородных источников возобновляемого производства и хранения энергии. Объединяя эти ресурсы, инженеры могут заставить их функционировать, как обычную электростанцию.





Например, виртуальная электростанция может быть подключена к 10 территориально рассредоточенным ветровым электростанциям, чтобы сгладить изменчивость производительности каждого из них. Она также может включать в себя компонент накопления энергии, так что, если производство на ветряных электростанциях превосходит спрос, будет заряжаться парк батарей, чтобы они могли поставлять больше энергии позже, когда это необходимо. Другие функции, которые стимулируют потребителей оптимизировать использование энергии, также могут быть включены в данную систему.





«Контролируя все эти процессы согласованным образом, [виртуальные электростанции] могут начать функционировать как обычные электростанции», - сказал Тейлор.





Управление энергопотреблением в реальном времени





С 2011 года норвежская компания Statkraft эксплуатирует одно из крупнейших энергетических предприятий в Европе.





Виртуальная электростанция в Германии имеет мощность более 12 000 мегаватт и теоретически может обеспечить энергией 5 миллионов домов.





Производитель использует облачную платформу искусственного интеллекта для подключения более 1500 ветряных, солнечных и гидроэлектростанций по всей Европе к средствам производства и хранения электроэнергии, таким как батареи.





Прогнозы производства и данные о фактическом производстве электроэнергии непрерывно поступают на виртуальную электростанцию ​​из подключенных станций. Информационный поток дополняется рыночными ценами на энергоносители, что позволяет Statkraft сопоставлять спрос и предложение в режиме реального времени.





При избыточном снабжении электроэнергией производство на заводах может быть ограничено или энергия может быть сохранена для использования в более поздние сроки. Это гарантирует, что мелкие производители всегда имеют рынок для своей энергии и помогает избежать отрицательных цен на энергоносители.





«Мы можем соединить батареи из Испании с ветряными электростанциями в Германии, и это сделает их масштабируемыми», - сказал CNN Business вице-президент по продажам компании Statkraft Андреас Бадер.





Тейлор сказал, что правильное соотношение компонентов, подключенных к виртуальной электростанции, очень важно. «Если у вас слишком много ветра [энергии] и недостаточно памяти, [виртуальная электростанция] не будет достаточно управляемой».





Виртуальные электростанции могут со временем внести значительный вклад в переход к низкоуглеродному будущему, но они не лишены недостатков, сказал Тейлор.





Например, число субъектов, участвующих в виртуальной электростанции, создает сложность в том смысле, что для каждого из них необходимы отдельные коммерческие соглашения. Они также в значительной степени полагаются на программные системы для сбора и обмена данными, что делает их уязвимыми для кибератак.





По словам представителя компании Statkraft, кибератаки являются «угрозой энергетической сети во всем мире».





«Подобно взломанным обычным электростанциям, взлом [виртуальной электростанции] с мощностью в несколько мегаватт может иметь серьезные последствия для энергосистемы», - сказал представитель Statkraft, отметив, что компания вкладывает значительные средства в кибербезопасность.





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