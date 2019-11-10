Местные жители забросали камнями и старой обувью бронетехнику российских и турецких сил проводивших совместное патрулирование в курдском районе северной Сирии

По сообщениям, во время патрулирования погиб один сириец, он был сбит турецкой машиной.





Местные жители бросают камни и старую обувь в машины турецко-российского патруля двигающегося через Камишли в северо-восточной Сирии. 8 ноября. (ANHA)

By Sarah Dadouch November 8, 2019

Камнями и старой обувью была забросана российская и турецкая бронетехника, проезжавшая через курдские районы в северо-восточной Сирии во время совместного патрулирования в этом районе после того, как была достигнута договоренность о выводе курдских сил из региона.

Как показано на видеороликах, снятых курдскими СМИ и опубликованных агентством ANHA, мужчины, женщины и дети бегут рядом с машинами, проезжающими мимо кладбища и забрасывают их камнями. Информационное агентство сообщило, что инцидент произошел в деревне к востоку от Камишли, курдского города на сирийско-турецкой границе.

Один человек, обозначенный только как мужчина-сириец, погиб, когда турецкая военная машина, проезжавшая через разъяренную толпу протестующих, наехала на него - сообщают курдские силы и сирийская группа по наблюдению за военными действиями, пишет Associated Press. Агентство также сообщило, что для разгона демонстрантов турецкие войска вынуждены были использовать слезоточивый газ.

Россия провела своё первоё патрулирование в этом районе ранее в этом месяце, через неделю после того, как между Россией и Турцией была достигнута договоренность о введении сирийских правительственных сил в пограничные районы, удерживаемые курдскими группировками.

Анкара начала наступление против поддерживаемых США курдских сирийских демократических сил (СДФ) после принятого в прошлом месяце неожиданного решения президента Трампа вывести войска США из северной Сирии, в результате чего бывшие союзники США в борьбе против Исламского государства были полностью дезорганизованы

Анкара, которая рассматривает СДФ как сирийское подразделение объявленной вне закона РПК, попыталась отогнать курдские силы от турецкой границы и заключила с Москвой соглашение о том чтобы отвести курдские силы на, как минимум, 20 миль от ее южной границы.

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