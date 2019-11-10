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опубликовано редакцией на Переводике 10.11.19 19:24
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Местные жители забросали камнями и старой обувью бронетехнику российских и турецких сил проводивших совместное патрулирование в курдском районе северной Сирии

По  сообщениям,  во время патрулирования  погиб один сириец, он был сбит турецкой  машиной.


Местные жители бросают камни и  старую обувь в машины турецко-российского  патруля двигающегося через Камишли в северо-восточной Сирии. 8 ноября. (ANHA)

By Sarah Dadouch   November 8, 2019 

Камнями  и старой  обувью была  забросана российская  и турецкая бронетехника,  проезжавшая через курдские районы в северо-восточной Сирии во время совместного патрулирования в этом районе после того, как была достигнута договоренность о выводе курдских сил из региона.

Как показано  на видеороликах, снятых  курдскими СМИ и опубликованных  агентством ANHA, мужчины, женщины и дети бегут  рядом с машинами, проезжающими мимо кладбища и забрасывают   их камнями. Информационное агентство сообщило, что инцидент произошел в деревне к востоку от Камишли, курдского города на сирийско-турецкой границе.

Один человек, обозначенный только как  мужчина-сириец, погиб, когда турецкая военная машина,  проезжавшая через разъяренную толпу протестующих, наехала на него  - сообщают курдские силы и сирийская группа по наблюдению за военными  действиями, пишет Associated Press. Агентство также сообщило, что для разгона демонстрантов  турецкие войска вынуждены были использовать слезоточивый газ.

Россия провела своё  первоё патрулирование  в этом районе ранее в этом  месяце, через неделю после того, как между Россией и Турцией была достигнута договоренность о введении  сирийских правительственных сил в пограничные районы, удерживаемые курдскими группировками.

Анкара начала наступление против поддерживаемых США курдских сирийских демократических сил (СДФ) после принятого в прошлом месяце  неожиданного решения президента Трампа вывести войска США из северной Сирии, в результате чего бывшие союзники США в борьбе против Исламского государства  были полностью дезорганизованы

Анкара, которая рассматривает СДФ как сирийское подразделение объявленной  вне закона РПК, попыталась отогнать курдские силы от турецкой границы и заключила с  Москвой соглашение о том чтобы отвести курдские силы на, как минимум, 20 миль от ее южной границы.

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теги: Сирия  
   
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