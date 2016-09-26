Как показывает исследование, молодые британцы живут в состоянии ‘задержанного повзросления’

https://www.theguardian.com/society/2016/sep/22/young-people-living-in-a-suspended-adulthood-finds-research

В отчете говорится, что у значительного числа тех, кому еще нет 30 лет, отсутствует уверенность в себе и они подвержены риску столкнуться с проблемами психического здоровья, причем, это в большей степени касается женщин.

Из 4000 опрошенных молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет 43% продолжают жить вместе с родителями.

Бен Квин (Ben Quinn)

Отчаяние, беспокойство о будущем и денежные затруднения ложатся тяжким грузом на миллионы молодых британцев. Так свидетельствует опрос, который обнаружил, что в особенности страдают молодые женщины.

Согласно проведенному опросу среди тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, низкие оплаты и отсутствие работы приводят в сегодняшней Британии к ‘задержке в повзрослении’, когда многие или живут с родителями или возвращаются в родительский дом, и откладывают обзаведение детьми.

Очень многие признают себя ослабленными (42%), без уверенности в себе (47%) и с чувством обеспокоенности по поводу будущего (51%).

Young Women’s Trust, благотворительная организация, которая поручила провести опрос исследователей из Populus Data Solutions, предупредила, что Британия видит перед собой “поколение молодых людей в кризисном положении”, когда она призвала правительство предпринять нужные шаги, включая назначение министра, ответственного за общую молодежную политику.

Молодые женщины задеты в особенной степени. Процент женщин, сообщающих, что у них отсутствует уверенность в своих силах – 74%, в сравнении с 39% у молодых людей.

В то время как четверо из каждых десяти молодых людей сказали, что они чувствуют себя обессиленными, процент для молодых женщин оказался 46% в сравнении с 38% для мужчин. Один из каждых троих сказали, что обеспокоены своим психическим здоровьем, включая 38% молодых женщин и 29% молодых мужчин.

Доктор Кэрол Истон (Dr Carole Easton), исполнительный глава организации Young Women’s Trust, которая поддерживает и представляет женщин в возрасте от 16 до 30 лет, страдающих от жизни при низкой оплате или вообще при отсутствии оплаты в Англии и Уэльсе, сказала, что это очень печально, когда так много молодых людей страдают в тот период жизни, который традиционно считается периодом юношеской уверенности в себе.

“Не следует в этом ошибаться, мы говорим о поколении молодых людей в кризисе. И в то время как жизнь тяжела для многих молодых людей, наше исследование показывает, что она, вероятно, существенно более сурова, если вы молодая женщина, - говорит она.

- Это ни в коем случае не в наших интересах списывать целое поколение. Следует делать намного больше, чтобы улучшить перспективы для молодых людей, в том числе назначением министра по делам молодежи, распространением National Living Wage (обязательного минимума зарплаты для людей старше 25 лет, перев.) на людей моложе 25 лет, обеспечением правительственных обязательств по улучшению жилищного предложения для молодых людей и устранением дискриминации в приеме на работу”.

Исследование, проведенное Веб-сайтом No Country for Young Women, обнаружило, что 43% из 4000 опрошенных молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет все еще живут с родителями и четверть вынуждены были вернуться в дом, оказавшись не в состоянии содержать себя самостоятельно. По меньшей мере 56% из них сказали, что задумываются о том, чтобы выехать на работу в другую страну.

Упомянутая выше благотворительная организация также требует правительственного выбора в сторону расширения National Living Wage на людей младше 25 лет и более пристального внимания, включая JobCentre Plus (исполнительное агентство правительственного департамента труда и пенсионного обеспечения, перев.), к поддержке молодых взрослых – особенно молодых женщин.

От переводчика

Подробности о трудностях, испытываемых молодыми людьми в Британии, можно прочитать на сайте по ссылкам:

http://perevodika.ru/articles/680981.html

http://perevodika.ru/articles/690145.html

Статья сопровождалась 4912 комментариями читателей Гардиан. Мною выбраны несколько, из получивших наибольшее одобрение других читателей.

Примечание: Из двух чисел в начале комментария (под заголовком) первое число показывает число ‘лайков’

comments (4912)

Sam Charlton

1d ago

Крестовый поход против будущих поколений в этой стране начался в коалиции с ростом платы за обучение, и тори с тех пор никогда не оглядывались. Лишний раз наказывая тех, кто никогда не голосовал бы за тори в своей жизни, в отличие от пожилых, имеющих пенсии с тройным замком, которые составляют три четверти от всего бюджета пособий.

extrospecteur Sam Charlton

1d ago

· 94 95

Я согласен, но вспомним, кто первым ввел плату за обучение - лейбористы при Блэре (хрен редьки не слаще, перев.).

atticus99 Sam Charlton

1d ago

· 37 38

в отличие от пожилых, имеющих пенсии с тройным замком

Которые среди самых низких в мире и требуются надбавки после проверки на нуждаемость, чтобы выживать.

maldonglass Sam Charlton

1d ago

· 37 38

Я один из тех ‘счастливых’ пожилых людей, но я никогда не голосовал за тори, и я глубоко озабочен бедственным положением молодого поколения – наших детей и внуков. Я пытался использовать мои средства, чтобы облегчить эти проблемы, но элитарные благотворительные общества этим не занимаются, поэтому я решил, что единственным правильным решением будет вложение в альтернативные политические акции.

RobCNW6

1d ago

357 358

И завозя ежегодно сотни тысяч молодых людей из других стран в ЕС, чтобы нам конкурировать с ними на рынке труда за вступительный уровень для получения работы, и при этом вздуть цены на аренду жилья или приобретение собственного жилья, определенно не то, что может помочь.

Им сказали, что Brexit лишит их “изумительных возможностей” в ЕС, хотя никто из них не говорит на иностранных языках, не говоря о влиянии членства в ЕС на их жизни здесь в Британии.

blazzers RobCNW6

1d ago

· 178 179

Да, во всяком случае, и в большинстве из этих стран ЕС нет рабочих мест, так что, каких таких возможностей они были лишены? Причина того, что они остаются здесь – не погода, а то, что уровень безработицы в большинстве стран Южной Европы среди молодых людей около 50%.





Pete Clarke

1d ago

132 133

… ситуация будет только усложнена нелепым и огромным долгом, который молодые люди должны будут оплатить за свое обучение.

extrospecteur Pete Clarke

1d ago

· 124 125

… долг, какой наши соседи по ЕС не навьючивают на своих детей. Начиная с Блэра, мы систематически предавали наших молодых людей.

Anya2358 Pete Clarke

1d ago

· 11 12

… плата за их бесполезное обучение.

PikaPika extrospecteur

1d ago

· 26 27

Предавали – это правильное оценка. Как это ощущается.

FreddieValentine

1d ago

38 39

Спасибо Тори.

jsayles FreddieValentine

1d ago

· 125 126

Давайте будем реалистами, началось это консерваторами, продолжилось лейбористами. Тогда это – коалиция Тори и Либерал-демократов, теперь тори. Виноваты и те, и другие.

Simon Cohen zitan

1d ago

29 30

Целые годы выкачивания богатства и доминирование финансовых инструментов оставили молодежь ни с чем, разве что самим сделаться такими же финансовыми махинаторами. Редкие реальные возможности для обучения и 40 лет надувания пузырей жилищного строительства означают, что ваше состояние уходит в карманы паршивого домовладельца, который получает деньги, отнимая их у общества.

И нет худа без добра значит, что в Америке и в Европе вызревает гнев, и гегемония темных дельцов в банковской и финансовой сферах им припомнится.

Кто-то спросил, почему нет гнева. Возможно, это из-за того, что мы имели в течение 40 лет: дурацкие СМ, ВВС, ставшая средством государственной пропаганды консерваторов, и уровни стресса, которые не оставляли людям умственного пространства, чтобы подумать.

Luddite

1d ago

57 58

Я считаю, что если 30 лет считают возрастом юных, то они живут в состоянии остановленного взросления.

Rich2888 Luddite

1d ago

· 41 42

Согласно современной медицине, большинство людей моего возраста, вероятно, доживут до 100 лет. Поэтому, да, 30 в наши дни – это юный возраст

Liesandstats Rich2888

1d ago

· 46 47

Их состояние здоровья много хуже, чем у предыдущего поколения, так что я полагаю история про 100 лет – это надувательство с целью заставить их принять тот возраст выхода на пенсию, до которого большинство из них не доживут.

Adam Cohen

1d ago

222 223

“По меньшей мере 56% из них сказали, что задумываются о том, чтобы выехать на работу в другую страну”

Благодаря старшим они получили ограниченный выбор в этом отношении.

eviltokoloshe Adam Cohen

1d ago

· 69 70

Более вероятно из-за отсутствия уверенности в себе. Они все еще могут выехать хоть в Европу, хоть куда-то в иное место.

Miamijim ilovemydog

53m ago

· 6 7

Это все – продукт банковского кризиса, это сделало не ЕС, это гнусные бездельники в офисах по всему миру.

joshsargent

1h ago

75 76

Комбинированное агрессивное воздействие СМИ, подрывающее уверенность в себе, завышенные ожидания как результат массового распространения высшего образования и огромный приток дешевой рабочей силы разрушило планы молодежи в Соединенном Королевстве (UK). Благодаря нашей политической ‘элите’ будущее не столь радостно для этих блестящих юных созданий.

InvisibleGnome joshsargent

1h ago

· 15 16

И низкий поклон политической элите, втянувшей нас в Brexit, потенциально отрезая выбор эмигрировать.

Dangerfield1969 joshsargent

1h ago

· 37 38

И рынок недвижимости, надутый нашествием богатеев со всего мира при поощрении консерваторов. Не забудьте добавить и это.

ruskiny

1h ago

96 97

Это уже конец работе (по-видимому, делается аллюзия на известную книгу ‘End of Work’ Джереми Рифкина). Это должно было случиться. Базовый гарантированный доход – вот путь вперед. И, кажется, только Джереми Корбин (Jeremy Corbyn ) и Финляндия обратили на это внимание.

Liminal ruskiny

1h ago

· 44 45

Ну, ну… В моем офисе работы невпроворот. Проблема в том, что когда мы нанимаем молодых людей, они думают, что они потрясающие специалисты, но не могут-таки вставить правильно бумагу в принтер (после того, как им это несколько раз показали) или даже справиться с регистрацией нескольких авиарейсов для клиента, не перепутав даты. Это ‘конец работе’ потому, что большинство людей в работе очень плохо справляются с информацией и слишком тупые чтобы заниматься той работой, какая требуется в 21-м столетии. Большинство людей не могут даже запомнить три информационных сообщения и обладают диапазоном внимания короче, чем у золотой рыбки. И это все выпускники из считающихся приличными университетов!

shakesomeaction

1h ago

148 149

Поколение, огретое банковским кризисом и своими политиками. Но оно в этом не виновато.

francoisP shakesomeaction

1h ago

· 74 75

Это странная головоломка. Где протесты? Я просто теряюсь от непонимания, почему гнев не транслируется в действие.

King_Eboue shakesomeaction

1h ago

· 117 118

Эта часть комментариев грозит быстро перейти в оскорбительную перепалку более старых против молодых. Нам же следует помнить о причине проблем. Политики, преследующие собственные интересы, не действуют в интересах всех сограждан. К сожалению, действует принцип ‘разделяй и властвуй’.

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