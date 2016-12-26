Поляки разрывают Украину изнутри

Во Львове состоялся форум местной польской общины. Участники форума требовали экономической автономии региона для его последующей интеграции с Польшей. Украинские поляки осудили деятельность киевских властей, по их словам, Львовская область отстала в развитии от Польши на добрые полсотни лет.

Тем не менее, участники форума уверены, что ещё не всё потеряно. У Львовской области есть шанс и шанс этот, естественно, предоставляет именно союз с Польшей. Показательно, что в мероприятии участвовали польские политики, например, депутат сейма от партии «Право и справедливость» Ян Жарин.

Поляки без стеснения проводят оккупацию украинской территории. Фактическая децентрализация или, вернее сказать, феодальная раздробленность только этому способствует. Киевская власть ограничивается обиранием регионов.

Мэр Львова Андрей Садовый и одновременно лидер парламентской партии «Самопомощь» уже заявлял о законности реституции. То есть поляки имеют право возвращать своё имущество, которым они владели до 1939 года, местный князь одобрил. Мнение украинцев по данному вопросу власть не интересует. Садовый, разумеется, является непосредственным участником ползучей польской оккупации. Очень уж хочется ему попасть в Европу, пусть и без остальной Украины.



