опубликовано редакцией на Переводике 06.08.17 04:29 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Radio Free Europe Radio Liberty”,

"We'll Make This Thing Run Ourselves Аnd Тo Hell With The Russians': U.S. Diplomat Recalls Last Major Expulsion In Moscow" Европейский Союз - 01 августа 2017 г. “Мы управимся со всем этим сами и черт с ними, этими русскими” - американский дипломат вспоминает последнюю большую высылку из Москвы August 01, 2017 Mike Eckel Посольство США в Москве в середине 80-х годов. WASHINGTON --Кто-то должен был убирать в туалетах. Кто-то должен был доставлять свежее молоко в посольство. И это не мог быть посол. Требование президента России Владимира Путина чтобы американская дипломатическая миссия в России была сокращена на 755 сотрудников, стал возвращением к тактике, которую не применяли в двусторонних отношениях уже много лет. Тридцать один год, если быть точным. В октябре 1986 года советские власти приняли решение сократить приблизительно 200 сотрудников американской миссии. В то время вторым лицом в посольстве был Ричард Комбс. Ныне давно уже пенсионер, закончивший свою государственную службу и отошедший от дипломатии, Комбс, в интервью с RFE/RL, вспоминает - что произошло в октябре 1986 года, когда дипломаты, говорящие на нескольких языках или, “съевшие собаку” в Kremlinology, обнаружили себя сидящими за рулем школьного автобуса или таскающими ящики со свежим молоком.

RFE/RL: Что Вам вспоминается о том времени, когда из советского Министерства иностранных дел пришло распоряжение о высылке? Ричард Комбс: В ’86-м, что они сделали вот что - они отозвали всех советских местных работников, общим числом, я думаю, это было приблизительно 200 человек. Эти люди делали всю тяжелую работу. Мы нанимали советских как прислугу, шоферов, уборщиц, механиков, водопроводчиков и так далее. Так что, очевидно, первым делом мы должны были выяснить, как мы можем выполнить все эти существенные функции сами. У этого было забавное - или "не такое уж забавное" - воздействие на общественную сторону деятельности посольства. Как вы можете устроить званый обед или прием, когда у вас нет никого, чтобы приготовить, никого, чтобы обслужить, и никого, чтобы прибраться, за исключением самого себя? И это было большой проблемой, потому что такая работа, помимо всего прочего включала в себя подъем тяжестей. Это поразительно, сколько тяжелых грузов поступает в посольство ежедневно, и кто-то таскает эти грузы с вокзала на таможню, в посольство и т.д. Это было основной проблемой: организация снабжения и обеспечение работы крупного, важного посольства, без внезапно исчезнувших 200 местных, советских сотрудников.

RFE/RL: Таким образом получается, что по сути, никаких дипломатов выслано не было...? Ричард Комбс: Нет. За эти годы, конечно, какие-то дипломаты были высланы. Но в этом случае Министерство иностранных дел и советское правительство решили отозвать всех работников-местных жителей. Мы стали довольно сильно зависящими от них в работе посольства и консульства в Ленинграде.

RFE/RL: Какая была атмосфера в Москве в 1986-м? Ричард Комбс: Было несколько высылок дипломатов на взаимной основе, которые и привели к этому. На самом деле, нас предупредили неофициально, что, если мы продолжим высылать Советы из Соединенных Штатов, то мы очень уязвимы, так как у нас работают местные граждане... С точки зрения атмосферы, большинство американцев, которые служили в Москве, находились там с определенными целями. Вы знаете, мы все были на переднем крае холодной войны и так далее. Поэтому, корпоративный дух в посольстве был на довольно высоком уровне. Так что, первоначальная реакция [на отзыв обслуживающего персонала] была - "Проклятье! Мы управимся со всем этим сами и черт с ними, этими советскими русскими". Американский посол (в то время) Артур Хартман и его жена Донна вынуждены были принимать участие в уборке их собственной официальной резиденции Спасо-Хаус (на снимке) . И все было отлично, по крайней мере, некоторое время. Потом нам пришлось составить расписание выполнения сервисных работ, таких как мытье туалетов, доставка ящиков с молоком и тому подобных вещей всеми сотрудниками посольства за исключением посла и меня. Это значило, что каждый день, достаточное число руководителей и сотрудников посольства надевало рабочую одежду и выполняло неквалифицированную работу в течение всего дня. Через некоторое время это стало утомительным. Это был № 1. № 2, у этого было забавный или "не очень забавный" эффект - воздействие на социальную сторону дипломатии. Как вы можете устроить званый обед или прием, когда у вас нет никого, чтобы приготовить, никого, чтобы обслужить, и никого, чтобы убрать после приема, за исключением самого себя? Таким образом, несущественная часть деятельности посольства пострадала больше, чем существенная..., под которой я имею ввиду сбор информации и составление отчетов - главную работу посольства. Но в плане социальной деятельности, которая также важна в дипломатии, мы не могли делать очень многого по причинам, которые я упомянул. Кроме того, также был своего рода элемент безопасности. Мы должны были ремонтировать наши автомобили и школьные автобусы. Кто-то также должен был отвозить детей в школу на этих автобусах. Были некоторые реальные последствия, которые имели отношение к безопасности, и мы должны были справиться с этим так хорошо как только могли.

RFE/RL: Таким образом, у вас был какой-то младший дипломатический сотрудник, который садился за руль минивэна, чтобы отвезти детей в школу? Combs: У нас были один или два больших автобуса..., и кто-то тоже должен был быть их водителем. Что очень сильно помогло, так это то, что у нас было, как я смутно припоминаю, отдельное двустороннее соглашение с Советами. Они строили новое посольство в Вашингтоне в то время, а мы строили новое здание посольства в Москве, и у нас был довольно многочисленный контингент Seabees (специализированный строительный батальон американского военно-морского флота), чтобы наблюдать за строительством. И, слава Богу, эти парни были квалифицированными специалистами в механике и строительстве, они взялись за дело и много помогли нам. Ричард Комбс в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург) во времена холодной войны Кроме того, мы нашли интересный способ обойти проблемы. Например, у посольства Филиппин был довольно многочисленный штат и много иждивенцев, и мы немедленно наняли некоторых из них на работу, они не были, естественно, советскими гражданами, и в отношении их не было никаких ограничений на то, сколько людей мы могли нанять. Таким образом, мы нашли обходные решения, но все равно, это [отзыв обслуживающего персонала] оказало большое влияние.

RFE/RL: Помните ли Вы какие-либо забавные моменты с дипломатическими работниками, выполнявшими интересные или необычные функции в то время? Combs: Квалифицированные, высоко квалифицированные дипломаты таскали мебель и другие вещи. Мы получали много продуктов из Хельсинки, Финляндия, например свежее молоко, свежие фрукты и овощи из универмага Штокмана. Кто-то должен был отправиться на вокзал, выгрузить продукты из железнодорожных вагонов, погрузить на грузовик, привезти в посольство, разгрузить и поместить их в холодильники или туда куда нужно. И это продолжалось день за днем в течение длительного времени. Через некоторое время это стало весьма утомительным. Первоначальная реакция была - "Мы сделаем эту работу, черт возьми!. Мы - американцы" - национальная гордость и все такое. И это поддерживало нас некоторое время, но затем, необходимость чистить писсуары каждый день, сделала эту работу утомительной. Количество разнообразных вещей и материалов, поступающих в посольство, как выяснилось, было просто ошеломляющее. Я имею ввиду и почту и посылки и доставку. Обычно мы заказывали много всякого из Sears. У нас была рабочая команда, по списку, на каждый день, состоявшая, главным образом из сотрудников дипслужбы, секретарей и других. Был просто большой объем физической работы. Конечно, кто-то должен был убирать туалеты и мыть писсуары в посольстве, мыть и убирать в самом здании посольства. Всё это делали местные граждане, и мы, в течение многих лет, воспринимали это как что-то само собой разумеющееся. Интересно, между прочим, что это было довольно умным движением со стороны Советов, потому что они не нанимают американский обслуживающий персонал в своем посольстве и консульстве, и мы, поэтому, не имели возможности принять ответные меры. Очевидно, местные граждане [работавшие у нас] должны были сотрудничать с КГБ, и мы знали это, но кто-то много-много лет назад принял решение не педалировать эту проблему, чтобы не увеличивать численность сотрудников американского посольства. Распоряжение сократить численность американского персонала появилось спустя всего восемь месяцев после того, как советский лидер Михаил Горбачев сделал свой доклад о “гласности” и “перестройке” - новой политике открытости и экономической реструктуризации, которая заложила, в конечном счете, основу для краха Советского Союза. Несмотря на тогдашнюю риторику “потепления”, на переднем крае - в посольствах и других местах, холодная война все еще продолжалась... [Отзыв] был тактическим ходом со стороны Советов, о котором они предупредили нас заранее. И это было типичным советским поведением. При этом оно противоречило тому, что в то время делал Горбачев. Никто не ожидал, что они действительно пойдут на это.

RFE/RL: Должно быть происходили какие-то забавные истории в то время, когда эрудированные, говорящие на нескольких языках люди, мыли писсуары или выносили мусор... Combs: Мы не видели в этом ничего смешного в то время. Конечно, все мы убирали наши собственные квартиры, а [посол и его жена] должны были убирать Спасо-Хаус (историческая резиденция американского посла в Москве). Им, естественно, как-то помогали. Что мы быстро сделали, так это наняли людей из третьей страны, живших в Москве, тех кто был готов приехать и работать за плату, конечно, и которые не подпадали под ограничения, потому что они не были советскими гражданами. Таким образом, мы нашли достаточное количество обходных путей. Мы также взяли на работу достаточное количество американцев - супругов и иждивенцев наших сотрудников. Первоначальная реакция была - "Мы сделаем эту работу, черт возьми!. Мы - американцы" - национальная гордость и все такое. И это поддерживало нас некоторое время, но затем, необходимость чистить писсуары каждый день, сделала эту работу утомительной. Главное, мы приложили все усилия, чтобы распределить эту работу по-справедливости, на всех, по графику. Я, вероятно, тоже должен был быть в нём, но посол решил, что мы должны постоянно быть элегантно одеты, на случай если нам нужно будет нанести визит в Министерство иностранных дел. Он и я были единственным исключением. Но буквально все другие: адмирал-военный атташе, врач посольства, [и] все-все остальные были в списках на выполнение работ”.

