Крупнейший мировой банк разработал и ввел в действие внутренние правила на период «…после ядерного нападения на Соединенные Штаты …»

Американская радиостанция Hal Turner Radio Show





“Есть старая поговорка: «Все войны – войны Банкиров». Это происходит из того факта, что деньги зависят от прибыли, Флаг следует за деньгами, а войска следуют за Флагом.

Поэтому банкиры, как правило, узнают быстрее, чем все остальные, когда начнется война . . . . а J. P. Morgan /Chase является одним из крупнейших банков в мире.

Учитывая эти реалии, тот факт, что 4 октября JP Morgan / CHASE представил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), новые подзаконные акты под названием «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ», касающиеся того, как может действовать Совет директоров Банка «… после ядерного нападение на Соединенные Штаты … », приобретает очень плохое развитие!

В частности, JP Morgan / CHASE добавил целый раздел «XI» к корпоративным положениям, в котором излагаются некоторые совершенно невероятные новые правила, и, самое главное, что никто из Совета директоров не может нести ответственность за принятие решений во время чрезвычайной ситуации «за исключением умышленного проступка!»

Так что, если произойдет что-то большое и серьезное, и банк решит, что больше никто в мире не получит у них своих денег, никто ничего не сможет с ними сделать, потому что это их закон Корпорации!

Владельцы акций, депозитов, вкладов, ВСЕ кто держит там что-то ценное и проводит финансы, юридически связаны Уставом Корпорации и автоматически согласились соблюдать их как условие ведения бизнеса с JP MORGAN / CHASE!

Правовые нормы, делающие это возможным, просты: если вы не согласны с Уставом, не делайте бизнес с банком. Если вы продолжаете заниматься бизнесом, то ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ИХ ПРАВИЛА и соглашаетесь на это!

Вот что излагает новый раздел Устава (щелкните здесь, чтобы увеличить):

Как и везде в жизни, “дьявол кроется в деталях”. Вот некоторые подробности:

Раздел 11.01. Чрезвычайные положения. Настоящая статья XI действует во время любой чрезвычайной ситуации, возникшей в результате нападения на Соединенные Штаты или на местность, в которой Корпорация ведет свою деятельность, или обычно проводит собрания своего Совета или его акционеров или во время любой ядерной или атомной катастрофы или во время любой катастрофы или других подобных чрезвычайных ситуаций (включая, без ограничений, явную террористическую деятельность или неизбежную угрозу такой деятельности, химические и биологические атаки, … Раздел 11.03. Кворум. На любом заседании Совета или любом его комитете, вызванном в соответствии с разделом 11.02, присутствиеодного директора представляет собой кворум для решения финансового вопроса..

(Примечание редактора: Да, вы правильно это прочитали, ОДИН директор принимает решение о судьбе триллионов долларов, которые проходят или контролируются Банком! ОДИН ЧЕЛОВЕК может быть «Комитетом Совета директоров!»

Раздел 11.04. Поправки. На любом собрании, созванном в соответствии с разделом 11.02, Совет или комитет Совета, в зависимости от обстоятельств, могут изменять, исправлять или дополнять положения настоящей статьи XI, с тем чтобы принять любое новое положение, которое может быть практичным или необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций.

(Примечание редактора: Да, и это вы тоже правильно поняли: ОДИН ЧЕЛОВЕК также может изменить правила корпорации, если он «посчитает это необходимым»)

Раздел 11.06. Ответственность. Ни один сотрудник, директор или служащий корпорации, действующий в соответствии с положениями настоящей статьи XI, не несет ответственности, за исключением преднамеренных проступков.

(Примечание редактора: Таким образом, ОДИН ЧЕЛОВЕК может делать то, что он «сочтет необходимым», и если кому-то это не нравится, у них нет возможности привлечь к ответственности этого человека.)

Вот коронный удар:

Раздел 11.07. Отменить или изменить. Положения настоящей статьи XI подлежат отмене или изменению в результате дальнейших действий Совета или действий акционеров, но такая отмена или изменение, не изменит положений Раздела 11.06

Поэтому, если позднее решение, принятое ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ, будет изменено или отменено Акционерами или Правлением, ЭТОТ ЧЕЛОВЕК НЕ ПОНЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за свое решение, которое он принял до отмены или изменения! ! !

Проще говоря, при ядерной атаке, ОДИН ЧЕЛОВЕК из JP Morgan / Chase может принять решение, что банк должен захватить все деньги и активы, чтобы выжить, и НИКТО не сможет ничего сделать по поводу этого !!!!!!!

Чтобы вы не подумали, что это какая-то больная мистификация или какое-то преувеличение желтой прессы, вот прямая ссылка на сайт Комиссии по ценным бумагам и биржам США, где можно все увидеть, подано 4 октября.

Возвращаясь назад к старой поговорке «Все войны – войны Банкиров», большое значение приобретает массивный намек президента США о приближающихся больших проблемах.





ТРАМП ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: “НАДВИГАЕТСЯ ШТОРМ!

В четверг вечером, президент Дональд Трамп пообедал с высшими военными руководителями Соединенных Штатов и наших союзников в Белом доме. Во время фотосессии, президент сделал ошеломляющий намек, он спросил собравшихся: «Вы знаете, что это такое? Затишье перед штормом».

Когда его неоднократно спрашивали, что именно он имел в виду, под выражением «надвигается шторм», президент неоднократно отвечал только, «вы увидите».

На одном из предыдущих заседаний, Президент Трамп конкретно упоминал Северную Корею и Иран. Еще раньше, он назвал сбор военачальников, как затишье перед бурей.

Очевидно это означает, что приближается еще одна «буря», связанная с Северной Кореей и/или Ираном!

Глядя на одного из ведущих банков мира, принимающего «чрезвычайные законы» на случай нападения на Соединенные Штаты или наступления ядерной катастрофы, понимаешь, что они могут делать все, что захотят. , , , президент уже в открытую говорит – «Затишье перед штормом», только полный дурак может отрицать, что приближается серьезная война, и люди, которые в курсе, в полной мере осознают, что территория Соединенных Штатов будет подвергнута атаке, возможно, даже с применением ядерного оружия.





ВЫ ДОЛЖНЫ НЕМЕДЛЕННО ПОДГОТОВИТЬСЯ!

Я искренне надеюсь, что мои друзья-американцы прислушались к моему давнему совету, чтобы подготовиться. Нас атакуют; в Америке много северокорейских «Спящих агентов».

Что они могут сделать здесь:

Напасть на нашу инфраструктуру, взрывать ключевые точки электросети, мосты, шоссе, тоннели, железнодорожные пути, нефте-и газопровод;

Отравить нашу систему коммунального водопровода

Выпускать биологическое оружие, в случае если Северная Корея посчитает, что проигрывает войну.

Вы и ваша семья должны срочно подготовиться. Вы должны иметь:

Чрезвычайный Запас Продовольствия; Чрезвычайный Запас Воды; Фильтрующие маски /противогазы; Источник аварийного электропитания; Запас топлива; Наличные деньги на руках и другие ценности для обмена; Аварийное тепло: мы приближаемся к зиме; Аварийная связь:рации; Чрезвычайный запас лекарств.

Теперь худшая часть:

ВЫ ДОЛЖНЫ ДЕРЖАТЬ В СЕКРЕТЕ ВСЕ ВАШИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ!

Самое неприятное в этой ситуации заключается в том, что вы никому не скажете, что вы подготовились. Подавляющее большинство людей просто не будут принимать никаких мер. И когда приходит беда, они стучатся в вашу дверь, умоляя о помощи.

Многие из вас окажутся в ситуации, когда люди, которых вы знали годами, будут просить у вас еду, и вы столкнетесь с решительным выбором: кормить ИХ или кормить СЕБЯ. У них была возможность подготовиться, но они этого не сделали. У них был шанс и выбор, жить или умереть. Они сами выбрали свою участь. Выживают только сильные. Слабые и неумные не выживут.

Если вы сделаете ошибку, начнете хвастаться или рассказывать кому-либо, что вы начали подготовку, они будут держать это в глубине своего сознания и ничего не делать, думая, что они смогут прийти к вам, когда НАЧНЕТСЯ. Кроме этого, они будут рассказывать о вас, другим! Вы быстро окажетесь полностью окруженным отчаявшимися, голодными людьми.

ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ: Вы должны иметь огнестрельное оружие, чтобы защитить себя и свою семью. Когда невежественные массы начнут голодать, сначала они будут просто просить еду, а потом они придут к вам взять ее силой. Лучше быть готовым отбиться от этих хищников.

Время имеет существенное значение. Как только начнутся военные действия, все станет ужасно плохо и невероятно быстро. Не будет времени, чтобы прикрыть свою задницу, как только все в стране начнут пытаться прикрыть свои. Полки в магазинах опустеют за несколько часов. Автозаправочные станции тоже будут пусты (как мы все видели в прошлом месяце, когда ураган «Ирма» ударил по Флориде, и «массы» ждали, вместо того чтобы заранее подумать о запасе. Тысячи из них нашли пустые бензоколонки.) Не будьте похожим на них”.

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