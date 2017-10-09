Путин отказался выполнить требование короля Салмана и оказать давление на Иран





Президент России Владимир Путин, по сообщениям, воздержался от принятия требования саудовского короля, чтобы Москва оказала нажим на Тегеран.

Политолог Рахим Немати, в короткой статье, опубликованной в персидскоязычной Javan daily, высказал мнение о поездке саудовского короля Салмана бен Абдулазиза в Россию, первой поездке саудовского монарха в Россию за девять десятилетий. Аналитик пишет о том, что во время визита, несмотря на настойчивость короля, Путин воздержался от заключения сделки с ним по Ирану.

В своей статье Немати пишет о договорённостях, достигнутых двумя сторонами на встрече, включающими продолжение нефтяного сотрудничества между двумя странами, кооперация компаний по производству оружия и боеприпасов, создание инвестиционного фонда стоимостью в 1 миллиард долларов для реализации экономических проектов в России, заключение предварительного соглашения о покупке систем С-400 и подписание соглашения по космическому сотрудничеству.

В обмен на предоставление Путину всех этих экономических преференций и подтверждение его особого статуса, королём Салманом было выдвинуто встречное требование. Он потребовал, чтобы Россия оказала давление на Иран с тем, чтобы, как он выразился, “помешать этой стране вмешиваться во внутренние дела арабских стран”.

В течение последних лет саудовские власти регулярно предъявляли Ирану эту претензию. На самом деле, саудовские чиновники пользуются любыми возможностями, от интервью с журналистами до международных форумов, чтобы вновь и вновь повторять такие заявления. На встрече с Путиным, саудовский король рискнул повторить свои требования, но он не знал, что Иран - это то о чём Путин не пойдет на сделку. .

Если бы он вспомнил поездку Нетаньяху почти месяц назад, то он понял бы, что не должен выдвигать такое требование, ведь израильский премьер-министр, во время своего визита, сделал то же самое, но не получил положительного ответа от Путина и возвратился в Тель-Авив разочарованным.

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