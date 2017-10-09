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опубликовано редакцией на Переводике 09.10.17 06:15
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Путин отказался выполнить требование короля Салмана и оказать давление на Иран


Президент России Владимир Путин, по сообщениям, воздержался от принятия требования саудовского короля, чтобы Москва оказала нажим на Тегеран.

Политолог Рахим Немати, в короткой статье, опубликованной в персидскоязычной Javan daily, высказал мнение о поездке саудовского короля Салмана бен Абдулазиза в Россию, первой поездке саудовского  монарха   в Россию за девять десятилетий. Аналитик  пишет  о  том,  что   во время  визита, несмотря на  настойчивость  короля,  Путин воздержался от заключения сделки с  ним  по Ирану.

В своей  статье  Немати  пишет  о  договорённостях,  достигнутых  двумя сторонами на встрече, включающими  продолжение нефтяного сотрудничества между двумя странами, кооперация компаний  по  производству  оружия  и  боеприпасов,   создание инвестиционного фонда стоимостью в 1 миллиард  долларов  для  реализации   экономических  проектов  в  России, заключение предварительного соглашения  о покупке систем С-400 и подписание  соглашения по космическому сотрудничеству.

В  обмен  на  предоставление  Путину   всех  этих  экономических  преференций   и подтверждение  его особого статуса,  королём  Салманом  было  выдвинуто   встречное  требование. Он потребовал, чтобы Россия оказала давление на Иран с  тем,  чтобы,  как он выразился, “помешать  этой   стране вмешиваться во внутренние дела арабских стран”.

В  течение  последних  лет саудовские власти регулярно  предъявляли  Ирану  эту претензию. На самом деле,  саудовские чиновники пользуются  любыми  возможностями, от  интервью с журналистами  до  международных  форумов, чтобы  вновь  и  вновь  повторять такие заявления. На  встрече  с   Путиным,  саудовский король рискнул   повторить  свои  требования, но  он  не знал, что Иран  -  это  то  о  чём  Путин не пойдет на  сделку. .

Если бы он вспомнил поездку Нетаньяху почти месяц  назад,  то  он понял бы, что не должен   выдвигать  такое требование,  ведь  израильский премьер-министр,  во  время  своего  визита,   сделал то же самое, но не получил положительного  ответа  от Путина и возвратился в Тель-Авив   разочарованным.

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теги: Владимир Путин  
   
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