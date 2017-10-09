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опубликовано редакцией на Переводике 09.10.17 10:27 скаут: vikisav; переводчик vikisav;

Ссылка на оригинал Американское шило в сирийском мешке

Опубликованные недавно российским министерством обороны материалы аэрофотосъемки районов дислокации боевиков "Исламского государства" в районе сирийского города Дейр-эз-Зор изрядно подпортили нервы многим высоким чинам Пентагона. Иллюзия борьбы американцев с радикальными исламистами развеялась, как дым. Американский спецназ, вольготно расположившийся без боевого охранения в опорных пунктах, заботливо подготовленных боевиками "Халифата", не имеющих никаких повреждений (неизбежных при боестолкновении) – это эпичный "фейл" американской пропаганды. Если военнослужащие США чувствуют себя как дома на территориях с повышенной активностью ИГИЛ, то никакого противостояния с исламистами нет. А есть боевое товарищество и политическая "крыша" для бородатых изуверов, режущих глотки инакомыслящим в режиме прямой видеотрансляции.

Собственно, не впервой. Достаточно вспомнить, кто выпестовал демона "Аль-Каиды", или кто взрастил для многострадального Афганистана "Талибан", чтобы понять – "крышевание" ИГИЛ для Вашингтона - не нонсенс, а всего лишь одно из звеньев длинной цепи поддержки исламских террористов. Правда, подопечные американских благодетелей иногда срываются с этой цепи, и больно кусают мамашу Америку за щедрое вымя. Так было с Усамой бен Ладеном. Так было с муллой Омаром, по недомыслию решившему пресечь потоки героиновых денег ребятам из Лэнгли, и их друзьям на Капитолии. Так, безусловно, будет и с ребятами аль-Багдади. Они еще куснут Америку, но потом. А сейчас... Сейчас они еще нужны дяде Сэму. В Сирии, благодаря действиям России, их песенка спета – очищение страны от террористической швали уже не за горами. Поэтому игиловскую шваль под крылышком ЦРУ и Пентагона активно перемещают в другие регионы, где, с точки зрения любимой американской политэлитой теории "управляемого хаоса", воцарилось недопустимое спокойствие. В этот котел нужно срочно добавить радикальных дрожжей. Талибы надежд совсем не оправдали. Захватив в свое время Афганистан, не стали проводить предписанную им экспансию в Среднюю Азию, угрожая России и Китаю. Поэтому талибов зачистили, и на наркопочву Афганистана срочно пересаживают бородатых строителей халифата. Благо, прикрывать их от российских ВКС будет проще – регион насыщен военными контингентами стран НАТО. Не такой "дырявый зонтик", как в Сирии. Однако пакостят янки своими бородатыми отбросами не только в Центральной Азии. Стоило филиппинцам избрать президента, нелестно отзывающегося о гегемонии США, так сразу и на этих далеких островах вдруг появились игиловцы! Далеко же их занесло от иракской и сирийской пустыни. Не иначе – по воздуху. Если так дальше дело пойдет, глядишь, черное знамя халифата и в Антарктиде заметят. Там ведь тоже зона интересов вездесущей Америки.



Перевод с сайта

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Опубликованные недавно российским министерством обороны материалы аэрофотосъемки районов дислокации боевиков "Исламского государства" в районе сирийского города Дейр-эз-Зор изрядно подпортили нервы многим высоким чинам Пентагона. Иллюзия борьбы американцев с радикальными исламистами развеялась, как дым. Американский спецназ, вольготно расположившийся без боевого охранения в опорных пунктах, заботливо подготовленных боевиками "Халифата", не имеющих никаких повреждений (неизбежных при боестолкновении) – это эпичный "фейл" американской пропаганды. Если военнослужащие США чувствуют себя как дома на территориях с повышенной активностью ИГИЛ, то никакого противостояния с исламистами нет. А есть боевое товарищество и политическая "крыша" для бородатых изуверов, режущих глотки инакомыслящим в режиме прямой видеотрансляции.Собственно, не впервой. Достаточно вспомнить, кто выпестовал демона "Аль-Каиды", или кто взрастил для многострадального Афганистана "Талибан", чтобы понять – "крышевание" ИГИЛ для Вашингтона - не нонсенс, а всего лишь одно из звеньев длинной цепи поддержки исламских террористов. Правда, подопечные американских благодетелей иногда срываются с этой цепи, и больно кусают мамашу Америку за щедрое вымя. Так было с Усамой бен Ладеном. Так было с муллой Омаром, по недомыслию решившему пресечь потоки героиновых денег ребятам из Лэнгли, и их друзьям на Капитолии. Так, безусловно, будет и с ребятами аль-Багдади. Они еще куснут Америку, но потом. А сейчас... Сейчас они еще нужны дяде Сэму. В Сирии, благодаря действиям России, их песенка спета – очищение страны от террористической швали уже не за горами. Поэтому игиловскую шваль под крылышком ЦРУ и Пентагона активно перемещают в другие регионы, где, с точки зрения любимой американской политэлитой теории "управляемого хаоса", воцарилось недопустимое спокойствие. В этот котел нужно срочно добавить радикальных дрожжей. Талибы надежд совсем не оправдали. Захватив в свое время Афганистан, не стали проводить предписанную им экспансию в Среднюю Азию, угрожая России и Китаю. Поэтому талибов зачистили, и на наркопочву Афганистана срочно пересаживают бородатых строителей халифата. Благо, прикрывать их от российских ВКС будет проще – регион насыщен военными контингентами стран НАТО. Не такой "дырявый зонтик", как в Сирии. Однако пакостят янки своими бородатыми отбросами не только в Центральной Азии. Стоило филиппинцам избрать президента, нелестно отзывающегося о гегемонии США, так сразу и на этих далеких островах вдруг появились игиловцы! Далеко же их занесло от иракской и сирийской пустыни. Не иначе – по воздуху. Если так дальше дело пойдет, глядишь, черное знамя халифата и в Антарктиде заметят. Там ведь тоже зона интересов вездесущей Америки.Перевод с сайта homment