Норвегия не посылала российские биоматериалы в Пентагон







КПП Стурскуг на границе норвежско-российской границе. Фото: Атле Столесен

Проект в сфере здравоохранения между Норвегией и Россией оказался в центре внимания после того, как президент Путин поднял вопрос о сборе иностранными спецслужбами биоматериалов российских граждан. Atle Staalesen ноября 13, 2017

Всё началось с комментария президента на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По словам Путина, спонсируемые из-за рубежа организации активно собирают биоматереиалы российских граждан по всей стран.

«Вот вопрос: вот это зачем делают?», – риторически спросил президент.

Реакция не заставила себя ждать. «Вызывает озабоченность информация о проведении военным ведомством США исследований с биологическим материалом россиян, собранным на территории нашей страны», – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Дмитрий Киселёв. Кадр из передачи Первого канала

Затем Дмитрий Киселёв, генеральный директор государственного информагентства «Россия Сегодня», в своей еженедильной передачеобвинил и Норвегию в участии в одиозном сборе биоматериалов. По информации Киселёва, в 2016 году сотрудниками таможни на границе были остановлены чиновники мурманского областного минздрава, пытавшиеся вывезти сотни не задекларированных образцов слюны в Норвегию.

Киселёв предположил, что за всем стоят интересы военных. «В Мурманской области, к слову, немало военных объектов, там базируется Северный флот», – отмечалось в материале.

В скором времени выяснилось, что упомянутый Киселёвым проект – совместная инициатива норвежского директората здравоохранения и министерства здравоохранения Мурманской области, запущенная в соответствие с первоначальным договором 2013 года. Проект занимается изучением взаимосвязи ДТП с употреблением алкоголя и психоактивных веществ в Мурманской области и граничащей с ним норвежской губернией Финмарк.

Соглашением по проекту 2015 года, которое имеется в распоряжении Barents Observer’а, предусматривается совместная исследовательская работа в Мурманской области. Документ подписан руководителями обеих организаций-партнёров, в том числе министром здравоохранения Мурманской области Валерием Перетрухиным.

Проектом предусматривался сбор биоматериалов 2000 водителей транспортных средства в Мурманской области. Респонденты должны были ответить на вопросы и сдать образцы слюны, которые затем должны были быть переданы в норвежский приграничный Киркенес.

В соглашении также подчёркивается, что собранные образцы не могут передаваться третьей стороне и должны быть уничтожены по завершении проекта. Более того, норвежский партнёр должен был найти альтернативную лабораторию в России в случае, если перевезти образцы через границу не представится возможным.

Никакой разведдеятельности

Норвежская сторона категорически отрицает любые подозрения в скрытых мотивах в связи с этим проектом.

«Это никакого отношения к правде не имеет», – заявил в электронном письме Barents Observer’у Кнут Альберт Сулем, советник по связям Университетской больницы Осло.







Лаборатория в Северном (Арктическом) федеральном университете (г. Архангельск). Фото: Атле Столесен

Barents Observer’у не удалось получить комментарии от всех участников проекта. В пресс-релизе, предоставленном журналистам, участники подчёркивают, что проект был одобрен министерство внутренних дел Мурманской области и что образцы собирались при участии сотрудников местной дорожной полиции.

Пока даже не ясно, все ли образцы биоматериалов переехали за границу в Киркенес. В 2015 году российские таможенники остановили на границе 400 с небольшим образцов, а областной минздрав заплатил штраф в размере 50.000 рублей по решению суда за попытку вывоза, сообщает региональное информагентство СеверПост.

По информации участников проекта, собранные материалы хранятся в надлежащих условия в мурманском минздраве. Ведутся переговоры с московским научным наркологическим центром по вопросу о проведении лабораторного анализа.

Инициированные меры не предполагают вывоза материалов за границу Российской Федерации, отмечается в сообщении участников проекта.

Баренцево сотрудничество в области здравоохранения

Совместный проект минздрава Мурманской области и директората здравоохранения Норвегии – один из множества трансграничных инициатив Баренцрегиона. За последние двадцать лет российские и норвежские органы здравоохранения провели широкий спектр совместных работ (в основном – на щедрые гранты норвежского минздрава), результаты которых используют органы власти, ВУЗы и научно-исследовательский организации.

Сотрудничество координируется объединённой рабочей группой по здравоохранению и социальным вопросам на основе четырёхлетних Баренцевых Программ сотрудничества, сообщается на сайте Международного Баренцсекретариата

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