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Подробности нападения чеченцев на езидов в Швеции




Эльмхульт (Швеция) – Как ранее сообщал портал ÊzîdîPress, в шведском городе Эльмхульт произошел конфликт между чеченцами и езидами. По данным шведских СМИ, в пятницу от 20 до 50 чеченцев атаковали пиццерию, принадлежащую езидам, и избили их, пуская в ход ножи и другое оружие. Фотографии данного нападения были опубликованы шведской газетой «The Express».

Нападение на езидов стало местью за конфликт, который ранее произошел между двумя молодыми людьми. Об этом заявил прокурор. После пятничной молитвы группа чеченцев на 10 автомобилях направилась к пиццерии, принадлежащей родственнику езида, участвовавшего в конфликте и под исламистские выкрики начала угрожать ему. Владелец пиццерии вызвал полицию и направился в другое заведение на той же улице к своему родственнику. Вскоре и это заведение было окружено нападавшими. В то время как некоторые из них ждали у двери, другие, вооруженные ножами, ворвались в помещение и перед посетителями начали избивать двух езидов, передает полиция. Оба получили тяжелые травмы и нуждались в медицинской помощи. По сообщениям правоохранительных органов, нападавшие называли себя сторонниками террористической организации ИГ. По этой причине, нападение квалифицируется как преступление, совершенное на основе религиозной ненависти и с намерением убийства. Сообщается, что девять нападавших арестованы полицией. У них обнаружены ножи и окровавленные одежды.

Напомним, в последние годы подобные столкновения неоднократно происходили в Германии. Многие исламисты  под различными предлогами получают убежище в Европе. Среди них много сторонников террористической группировки ИГ.


ÊzîdîPress, 05.01.2018

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теги: Швеция  
   
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