архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 23.01.19 19:59 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Guardian”,

"They said I'd go blind. Now gene therapy has changed that" Великобритания - 19 января 2019 г. Мне сказали, что я ослепну. Теперь генная терапия изменила это Профессор Роберт Макларен с Мэтью Бишоп, который принял участие в его революционном испытании генной терапии. Фотография: Joel Redman/the Guardian Мэтью Бишоп сказали, что нет лечения, которое могло бы спасти его зрение. Но теперь научные открытия в генной терапии дали ему и другим надежду. Профессор Роберт Макларен сидит, выпрямившись, в своем кабинете в госпитале Джона Рэдклиффа в Оксфорде, его спина такая же прямая, как у солдата. Он рассказывает мне о самом неприятном событии его 20-летней карьеры. Много лет назад его заявка на грант для проекта, исследующего, как генная терапия может предотвратить слепоту, была отклонена. «Нам сказали: «Такого никогда не будет - это пустая трата денег на такой нелепый проект». В октябре прошлого года Макларен успешно завершил первое в мире испытание генной терапии хоридеремии. Это крупнейшее в истории исследование генетического заболевания на поздней стадии. Это знаменует собой необычайный прорыв в том, чтобы понять, почему и как наши собственные гены могут навредить нам, и, очевидно, чудесную возможность переписать наш генетический код. Но Макларен преуменьшает эту победу: «В таких случаях очень приятно доказывать рецензентам, что они не правы. Я хотел бы прийти к ним и сказать: «Посмотрите, что происходит сейчас». Макларен мог бы представить им Мэтью Бишоп, одного из пациентов этого испытания. Он садовник и эксперт в подснежниках с мировым именем; тихий, остроумный человек, живущий в «Девоне, где часто идет дождь, с Джоном и без детей, слава Богу». Бишоп, которому сейчас 49 лет, работал старшим садовником, когда его мир внезапно разрушился. Он медленно ехал на машине, когда повернул на пути другого транспортного средства. «Поскольку мое зрение стало туннельным, я не увидел другую машину, которая шла слева», - говорит он. «К счастью, мы ехали на правильной скорости, поэтому мой задний бампер только подрезал передний. Джон сидел рядом со мной, и его жизнь промелькнула перед глазами. Поездка к оптику показала, что у Бишоп было очень слабое периферическое зрение. У него обнаружили пигментную дегенерацию сетчатки, группу дегенеративных генетических нарушений, которые поражают сетчатку в задней части глаза. «Я сказал: «Что это?», и оптик ответил:« Ну, ты ослепнешь». Это было так внезапно. Я не тот, кто часто плачет, но Джон видел, как я рыдал. Он бросил свою работу, и вместе с Джоном начал переделывать свой дом на то время, когда ему понадобится помощь. «Огромная пустота, страх, неизвестность. Что мне делать? Как это изменит мои отношения с Джоном, моей семьей, моими друзьями?» - говорит он. Около двух лет спустя Бишоп направили к Макларену, который подтвердил диагноз оптика и определил хориоидеремию, вызванную мутацией в гене, называемом CHM. Страдая от заболевания, которое поражает одного из 50 000 человек, он имел право участвовать в революционном клиническом испытании Макларена - появилась надежда. «Внезапно появился шанс, что я не ослепну. Это довольно сильно меняет жизнь», - говорит Бишоп. Роберт Макларен говорит, что его научный интерес к зрению появился, когда он рос в небольшом приморском городке в Западном Суссексе, где его отец был фотографом, а мать – помощницей медсестры в доме для слепых. Получив докторскую степень, он пошел служить в британскую армию до офтальмологии. Сейчас он совмещает клиническую работу NHS с наукой, исследуя причины слепоты. Он – профессор офтальмологии в Оксфордском университете. Макларен объясняет, что генная терапия настолько революционна, что она меняет наше представление о медицине. «Главный принцип состоит в том, чтобы лечить болезнь не белками или лекарствами - которые оказывают общее влияние на клетки - а изменять генетику самой клетки». Когда у пациента есть мутация гена, то отсутствует часть ДНК или функции, как у Бишоп и его гена CHM - генная терапия может исправить это, поставляя здоровый ДНК-подобный материал для замены отсутствующего элемента. Вирус - это биологическая система, которая очень эффективна для проникновения в клетки и доставки ДНК. Макларен говорит, что генная терапия - это мутация необходимых лекарств в гиперразвитой эпохе: «Человеческая раса провела последние 200 000 лет, эволюционируя с помощью дарвиновского отбора: наши сильные гены выжили, а слабые – вымерли. Такие генетические изменения, которые мы называем генетическим дрейфом, все еще происходят ». Эти изменения могут приносить пользу, поскольку слабые гены исчезают; иногда они наносят вред, вызывая разрушительные заболевания: «У меня трое детей. В каждом из этих детей будет, по меньшей мере, от 50 до 70 новых мутаций, потому что так эволюционирует ДНК. И если эти мутации произойдут в конкретном, важном гене, то появится генетическое заболевание и так далее для следующего поколения». Когда речь идет о развитии новых генетических заболеваний и о профилактическом лечении, то это имеет огромное значение. «В дальнейшем люди должны пытаться лечить болезни, прежде чем они появятся. Генная терапия - очень мощный инструмент для этого ». То, как он видит будущее, ошеломляет. «Мы собираемся взять в свои руки эволюцию Дарвина», - говорит он. «Мы сможем исправить дефектные гены у людей, не позволив им умереть». Он объясняет, что большинство болезней связаны с генетикой, и мы могли бы их уничтожить. Это похоже на научную фантастику; когда это станет реальностью? «В течение 100 лет. Мы идем очень быстрыми темпами: от открытия ДНК Уотсоном и Криком в 50-х годах до первого одобренного лечения в 2017 году». Один из самых сложных вопросов, с которыми столкнулись ученые, - как доставить генетический материал для замены в необходимые клетки. Они нашли гениальное решение: вирус. «Вирус - это биологическая система, которая развивалась в течение миллиардов лет и очень эффективно проникала в клетку для доставки своей ДНК. Если бы мы попытались создать подобный организм в лаборатории, это заняло бы годы - целую жизнь. Но если мы сможем использовать организм, который уже делает это… что ж, это всего лишь покорение вируса », - говорит Макларен. В этом смысле вирусы являются движущей силой генной терапии the Deliveroo. Это должен быть особый вид вируса: тот, который не вызовет ни воспаления, ни каких-либо других побочных эффектов. Макларен использует аденоассоциированный вирус или AAV; Он описывает его как «маленький невидимый вирус, который совершенно бесшумен и ничего не делает». Ученые лишают вирус его собственной ДНК, заменяя его терапевтическим геном, отсутствующим в ДНК пациента, в случае Бишоп - геном CHM. Введенный в клетки сзади сетчатки, он ведет себя как троянский конь, выпуская скрытый ген. Клетки принимают этот ДНК-подобный материал как свой собственный, и «эта ДНК работает, насколько нам известно, в течение всей жизни клетки», - говорит Макларен. Чтобы доставить троянского коня в клетки сетчатки Бишоп, Макларену пришлось отделить сетчатку от задней части глаза. Он показывает мне увеличенные изображения глаза во время этой операции: я вижу кончик шприца, каплю жидкости, которая появляется в микроскопическом пузыре под сетчаткой, шприц вынимается, сетчатка заменяется. Бишоп это ярко описывает. «Я помню, как проснулся после операции, и мне показалось, что кто-то засунул мне все ресницы в глазное яблоко. Он слезился и был красным ». В исследовании оперировали только один глаз каждого из 14 пациентов: одна из причин, из-за которой Макларен решил сосредоточиться на хоридеремии, заключается в том, что это симметричное заболевание, то есть он мог выявить эффективность лечения, сравнивая обработанный глаз с тем, который не лечился. Необработанный глаз стал видеть хуже у три четверти пациентов; но все те, кто успешно прошли лечение, сохранили или улучшили свое зрение после операции в течение пяти лет. В декабре 2017 года одобрили лечение наследственной слепоты другого типа. «Оно превратилось из чисто теоретического в реальное, одобренное лечение с этикеткой на коробке», - говорит Макларен. Бишоп теперь слабовидящий; у него нет периферийного зрения. Если ему предлагают рукопожатие, когда он смотрит человеку в глаза, то он понятия не имеет об этом, «и они думают, что я грубиян из-за того, что не пожимаю руку», - говорит он. «Это немного странно, но могло бы быть намного хуже. Знание того, что можно предотвратить дальнейшее ухудшение, убирает угрозу будущей слепоты. Это потрясающе », - говорит он. «Мне невероятно повезло, что у меня есть мутация гена, с которой действительно можно что-то сделать». Есть что-то особенно положительное в том, что ты считаешь себя счастливчиком с подходящим генетическим заболеванием. Макларен использует то же слово для описания времени своей исследовательской программы, поскольку потребовалось так много предыдущих открытий, чтобы сделать лечение возможным: разработка базы данных проекта генома человека за последнее десятилетие (цель которой – упорядочить и картировать каждый ген человека) эволюция вирусологии (изучение вирусов); плюс успехи в хирургии сетчатки за последние 30 лет. Удача - это правильное слово и в ситуации Роба и Элисон Хардинг. Они живут в Южной Каролине в Америке, их сыну Кэмерону пять лет, дочери Эмерсон три года; Сыну Роба от предыдущих отношений, Райану, 17 лет. Кэмерон говорит мне по скайпу, что его любимое занятие - играть в аквапарке со своей сестрой, а его любимая книга о космосе. Трудно понять, что именно говорит Кэмерон, потому что у него есть спинальная мышечная атрофия (SMA), генетическое заболевание, которое вызывает прогрессирующее мышечное истощение без лечения, по крайней мере, до недавнего времени. Существуют степени тяжести СМА, и Кэмерон имеет самую тяжелую форму: тип 1. Без поддержки дыхания дети, рожденные с СМА 1 типа, не выживут после двух лет жизни. Перед тем как поговорить с ним, я посмотрел на его странице в Facebook видео, как Кэмерон танцует и крутится в инвалидном кресле в отпуске в Диснейленде, восхищая проходящие мимо семьи. Он яркий и обаятельный ребенок; после короткого разговора я благодарю его за то, что он поговорил со мной, и он отвечает: «Пожалуйста, хорошего дня». Здоровье Кэмерон очень хрупкое. У него есть инвалидная коляска с ручным управлением и машина, которая помогает ему дышать, еще одна помогает ему кашлять, а другая – убирает выделения, потому что у него очень слабая глотка; его кормят через трубку. Но его дух, говорит Роб, крепок. «Он не будет просто сидеть и скулить, чтобы кто-нибудь помог ему. Он найдет способ, он выяснит, как получить то, что он хочет…это одна из тех черт, за которую я люблю его. Это то, чему вы не можете научить ». Когда Кэмерону было около четырех недель, Элисон забеспокоилась, что он не пошевелил руками. Она позвонила доктору, и ей сказали, чтобы она немедленно привела Кэмерона. Их отправили прямо в больницу, где через пару дней им сказали: «Мы думаем, что у него спинальная мышечная атрофия. Лечения нет, клинические испытания сегодня не работают, идите домой и просто любите своего ребенка ». «Это самое худшее, что можно было услышать», - говорит Роб. «Вот красивый мальчик, мы держим его, он жив, он в наших руках, и нам говорят, что он умрет, и они абсолютно ничего не могут с этим поделать». Сломанная горем семья сначала сделала, как им сказали. Но Роб не мог сидеть спокойно, он говорит: «Мы сидели дома, оплакивая его, и мне просто нужно было что-то сделать. Это была середина ночи, и я встал и начал искать, и я увидел клинические испытания под руководством доктора Финкеля ». Ричард Финкель - детский невролог с мягким голосом в детской больнице Немур в Орландо, штат Флорида. Последние 40 лет он работал с детьми, у которых есть заболевания, влияющие на их нервы и мышцы, и за это время он увидел прорыв в лечении детей с СМА. Он говорит мне по скайпу: «СМА является одним из самых распространенных смертельных генетических заболеваний младенчества и детства, и это заболевание, о котором большинство людей никогда не слышали». Оно затрагивает одного из каждых 11 000 рожденных детей: они «обычно рождаются совершенно нормальными и здоровыми, и родители и педиатр не подозревают, что в них скрывается смертельная болезнь под названием СМА», - говорит Финкель. «Спинраза» показала замечательные результаты. Но один год лечения стоит £ 585 000. Генетический дефект в гене SMN1 приводит к преждевременному разрушению определенных мотонейронов; это клетки, находящиеся в спинном мозге и стволе мозга, заставляют мышцы сокращаться и расслабляться. Когда мышцы перестают получать нервные сигналы, они атрофируются, и ребенок постепенно слабеет. «Это очень жестокая и тяжелая болезнь, - говорит Финкель, - потому что дети переходят от слабости к полному параличу в течение месяцев или лет». До недавнего времени не было никаких хороших новостей для детей с СМА и их семей. В начале 1980-х годов менее 30% детей типа 1, таких как Кэмерон, дожили до своего второго дня рождения. За последние 20 лет успехи в поддерживающем уходе дали 80% этих детей выжить до двух лет и даже позже, но их функции продолжали ухудшаться. Не было никаких открытий. Первое из них произошло в 1995 году, когда французский генетик Джудит Мелки и ее коллеги обнаружили генетическую причину СМА, открыв ген SMN1 и то, что Финкель называет «резервной копией» - ген SMN2 - оба производят белок, который в дефиците у детей с СМА. Хотя СМА не существует в природе ни у каких других видов, кроме людей, исследователи теперь могут искусственно заражать животных этой болезнью, и они изучили, как она развивается у мышей, свиней, плодовых мух и у полосатых данио. «Никто полностью не воспроизводит состояние человека, но каждый дает нам ключ к пониманию того, что болезнь делает с организмом, особенно с этими мотонейронами», - говорит Финкель. И это означало, что они могли начать разработку методов лечения. Первый препарат, который был разработан, известен как «Спинраза», - это то, что Финкель называет «терапией генной модуляции»: его цель – не поврежденный ген SM1, а «резервный» ген SMN2, который естественно производит только около 10% важного белка, он присоединяет нить ДНК-подобного материала, чтобы дать толчок и восполнить недостаток. При введении мышам с искусственно индуцированной СМА исследователи обнаружили, что они становятся сильнее и вместо смерти в возрасте 15 дней доживают до 100 дней. Но окажет ли это такое же влияние на людей? Чтобы выяснить это, понадобится клиническое исследование, в котором дети будут получать повторные инъекции в спинномозговую жидкость через спинномозговую пункцию. В то время, когда Кэмерон получил свою первую инъекцию этого препарата от Финкеля, через две недели после его диагноза, он был полностью парализован. Лечение было огромным риском для Хардингсов; они не хотели продлевать страдания своего сына, если не было надежды на существенное улучшение; и, поскольку это – новшество, было мало других родителей, с которыми они могли бы поговорить. В конечном счете, Роб говорит: «мы также хотели придать смысл его жизни, если он умрет, потому что он будет помогать следующему ребенку и следующим родителям, которые должны пройти через это». Это решение было достижением и для самого Кэмерона и для его родителей. «Мы больше не оплакивали его, мы больше не планировали похороны - мы были сосредоточены на испытании, последствиях и содействии исследованию», - говорит Элисон. Даже Финкель был поражен тем, что потом произошло: «Это удивительно. Улучшение в состоянии мышей действительно предсказало реакцию детей. Обычно это не всегда так». Некоторые дети умерли от этой болезни. Тем не менее, общая выживаемость значительно улучшилась, и многие из детей научились переворачиваться, держать ровно голову, а в некоторых случаях даже сидеть. Кэмерон не самый сильный пациент Финкеля, но и не самый слабый. Для его родителей его улучшения чудесны. Финкель говорит, что у детей, которые проходят предварительное симптоматическое лечение, когда СМА распознается с помощью генетического тестирования, еще более быстрая и надежная реакция на препарат; многие из этих детей, кажется, развиваются нормально, ходят и говорят, как другие дети, не нуждаясь в поддержке дыхания. В декабре 2016 года «Спинразa» была одобрена FDA в США, а затем EMA в Европе, и теперь она была одобрена в Великобритании для детей с наиболее тяжелой формой СМА. Но в августе Nice решила не рекомендовать его для использования в Национальной службе здравоохранения Великобритании, в частности, по цене: инъекции только за первый год стоили 750 000 долларов. В Англии и Уэльсе нет лечения СМА, хотя «Спинразa» доступен в Шотландии, он предназначен только для пациентов с симптомами СМА типа 1. Вот почему Алия Анджарвалла, когда я навещал ее в Лондоне, начала собирать вещи. Первое, что она спрашивает меня, очень вежливо, - не возражаю ли я помыть руки. Она говорит, что каждый раз, когда кто-нибудь входит через эту дверь, то он должен мыть руки. У Айдена, их яркого, общительного четырехлетнего ребенка, есть СМА типа 2 - менее серьезная форма, но, тем не менее, мешающая жить.По словам Алии, жизненно важно, чтобы он оставался здоровым, потому что она и ее семья находятся на краю собственного достижения. Они ждали достаточно долго. Когда они жили в Кении, незадолго до окончания одногодичной проверки здоровья Айдена, она упомянула, что ее сын, не может стоять так, как раньше; всякий раз, когда он пытался встать, держась за журнальный столик, его ноги подгибались. После того, как тесты на рахит оказались отрицательными, доктор сказал ей: «Я не знаю, что это такое, но вам нужно сделать дополнительные тесты. Если у вас есть возможность поехать в Великобританию, вы должны ехать сейчас». Она была в ужасе. На следующий день Анджарваллы устроили первую вечеринку по случаю дня рождения Айдена, приветствуя 50 гостей в их доме. «Мы были сильно потрясены. Мы держали лицо на вечеринке, но уехали на следующий день в Лондон. 26 марта 2015 года у Айдена был диагностирован СМА типа 2 ». Как и Хардингсам, им сказали, что лечения нет. В течение следующих шести месяцев Айден прекратил ползать и перекатываться, а также поднимать руки. Пока Алия была убита горем, ее муж полностью погрузился в Google. Он узнал о клиническом испытании «Спинраза» в США, и пара сказала доктору Айдена, что они переедут куда угодно, если их сын получит лечение. Им сказали, что они не могут участвовать в испытаниях другой страны. Позже они узнали, что это сделали другие. Они не простили себя за то, что не надавили сильнее. «С тех пор мы почти одержимо исследуем клинические испытания и пытаемся пробиться к ним», - говорит Алия. Разочарование следовало за разочарованием до августа 2017 года, когда им удалось встретиться с Финкелем. Алия, как и Хардингсы, говорит о нем с благодарностью. «Было очень мило с его стороны встретиться с нами. Он проводил много времени, разговаривая с Айденом, объясняя, что он делал, пока смотрел на суставы». И он рассказал им о новом клиническом испытании генной терапии, которое он проводил для детей с типом СМА 2, как Айден. Эта форма генной терапии, разработанная фармацевтической компанией AveXis, работает подобно лечению Макларена, используя тот же вирусный вектор для доставки замещающей ДНК к дефектному гену SMN1 через инъекцию в спинномозговой канал. Анджарваллы провели следующий год в электронной почте, организовывая встречи и тесты для Ayden. Через неделю они отправятся в Орландо для последнего анализ крови, чтобы проверить, что Айден не поймал никаких вирусов. Если он попадет в испытание, они пробудут там как минимум год; если нет, то они вернутся через неделю, вернутся на круги своя. Хотя им грустно оставлять свою семью и друзей в Лондоне, они чувствуют, что у них нет выбора. Во многих отношениях Айден - типичный ребенок. «Ему нравятся самолеты, ракеты, любые машины, и он любит строительные площадки», - говорит Алия. Но ему нужна инвалидная коляска, помощь с едой и другое оборудование. Он также совершенно очарователен - я спрашиваю, какой мультфильм он смотрит, и он кричит «Он называется Робин Гуд!» Во весь голос. Когда я спрашиваю, что ему нравится рисовать, он говорит мне: «Мне нравится рисовать картинки». Он играет с моим диктофоном, завораживая меня своей широкой улыбкой. Так как Мэтью Бишоп перенес операцию в ноябре 2016 года, он регулярно возвращался в Оксфорд, чтобы проверить зрение с помощью Макларена. Обработанный глаз остался стабильным: пока он работает. Бишоп говорит, что в начале испытания ему сказали, что он может уйти в любое время, когда захочет. «Я подумал: зачем мне это делать? Я помогу другим людям - другим беднягам с моим состоянием. Если вы можете сделать что-нибудь, чтобы кто-то где-то не ослеп, вы это сделаете, не так ли? » Тем временем Кэмерон окреп, поскольку прошли недели, месяцы и годы регулярных инъекций. Его родители с удивлением наблюдали, как он начал преодолевать новые рубежи, двигая руками, затем катаясь по полу, он может даже ходить с чьей-либо помощью. Роб говорит: «Сначала я надеялся, что однажды он сможет подвигать пальцем, чтобы иметь возможность общаться в двоичном режиме. Теперь он кружится в инвалидной коляске с ручным управлением.- Мы чувствуем себя очень, очень везучими, - добавляет Элисон. Когда Айден и я машем на прощание, я не знаю, будет ли так на испытании. «Доктор Финкель и другие говорили, что это не окажет на него существенного влияния, и мы это знаем. Мы не питаем иллюзий, что это будет какое-то чудо-лекарство », - говорит его мать. «Большой ущерб уже нанесен. Но, честно говоря, даже если это лечение просто остановит болезнь, это очень важно для нас». Без лечения, она говорит: «Я не знаю, в каком состоянии будет Айден через 20 лет. Я не хочу, чтобы он потерял способность есть, дышать, двигать руками, головой. Если это лечение остановит это, оно изменит его жизнь, его будущее - оно изменит все наше будущее. От этого многое зависит.

статью прочитали: 10 человек Комментарии Материалы по теме Эксклюзив The Atlantic - Что люди на самом деле говорят перед смертью Исследование малоизученной области последних слов Исследование малоизученной области последних слов читали: 621 читать далее Эксклюзив The Miami Herald - Семейный прием пищи помогает построить лучшие отношения Сколько раз в неделю вы садитесь за стол всей семьей? Если вы задумались об этом, то это проблема. Сколько раз в неделю вы садитесь за стол всей семьей? Если вы задумались об этом, то это проблема. читали: 433 читать далее Эксклюзив The Atlantic - Большая тайна колец Сатурна Сатурн смущал ученых еще со времен Галилея... Сатурн смущал ученых еще со времен Галилея... читали: 593 читать далее Эксклюзив The Conversation - Последняя книга Стивена Хокинга говорит о том, что в один прекрасный день путешествие во времени станет возможным Так можем ли мы правильно деформировать пространство-время, чтобы закрыть его и путешествовать?Ответ – возможно, и искривление, которое необходимо, является преодолимой червоточиной. Так можем ли мы правильно деформировать пространство-время, чтобы закрыть его и путешествовать?Ответ – возможно, и искривление, которое необходимо, является преодолимой червоточиной. читали: 765 читать далее Эксклюзив The Atlantic - Переживаем ли мы наихудший сценарий изменения климата? «Мы намного ближе, чем должны быть», - предупредил один из стэнфордских ученых. «Мы намного ближе, чем должны быть», - предупредил один из стэнфордских ученых. читали: 917 читать далее