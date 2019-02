Смогут ли Венесуэла и её соседи выжить в надвигающейся войне?

Чтобы противостоять кризису, который разразился в Венесуэле и уже даёт о себе знать в Никарагуа и Гаити, его нужно тщательно проанализировать. Тьерри Мейсан рассматривает три возможные гипотезы, и приводит аргументы в пользу одной из них, ссылаясь на стратегию Соединённых Штатов и на то, как она ими реализуется.

СЕТЬ ВОЛЬТЕР | ДАМАСК (СИРИЯ) | 12 ФЕВРАЛЯ 2019

Сегодня Венесуэла разделена на два лагеря: тех, кто поддерживает конституционно избранного президента Николаса Мадуро и тех, кто за председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

Последний провозгласил себя временным президентом якобы в силу статей 223 и 233 Конституции. Прочитав эти статьи, можно утверждать, что они не имеют никакого отношения к данному случаю и, следовательно, законность вступления в должность, на которую он претендует, не может быть обоснована. Тем не менее, США, группа Лимы и некоторые страны ЕС признали его законным президентом.

Некоторые из тех, кто поддерживает Николаса Мадуро, утверждают, что Вашингтон осуществляет свержение левого правительства по той же схеме, которая была использована против президента Сальваторе Альенде в 1973 г. при президенте Ричарде Никсоне.

Другие, согласно разоблачениям Макса Блюменталя и Дана Коэна о профессиональном пути Хуана Гуайдо [1], считают, что речь идёт о цветной революции, как это было во время президентства Джорджа Буша мл.

Однако перед лицом агрессии со стороны более сильного противника важно определить его цели и распознать его тактику. Шансы на выживание имеет лишь тот, кто способен предугадать совершаемые противником манёвры.

Три основные гипотезы

Для латиноамериканцев логично было бы сравнить то, что происходит сегодня, с госпереворотом 73 года в Чили. Но для Вашингтона было бы рискованно 46 лет спустя воспроизвести тот же самый сценарий. Сегодня весь мир знает об этом обмане.

Наличие связей Хуана Гуайдо с Национальным фондом демократии и группой Джина Шарпа свидетельствует в пользу цветной революции, тем более что Венесуэла уже пережила таковую в 2007 г. Но и в этом случае для Вашингтона не менее рискованно воспроизводить 12 лет спустя неудавшийся сценарий.

Чтобы понять, каковы истинные намерения Вашингтона, нужно, прежде всего, распознать его военную стратегию.

29 октября, то есть спустя полтора месяца после терактов 11 сентября министр обороны США Дональд Рамсфельд создаёт Бюро трансформации силы (Office of Force Transformation), задачей которого была коренная перестройка вооружённых сил и изменения их менталитета согласно радикально новым целям по обеспечению Соединённым Штатам мирового лидерства. Эта задача была возложена на адмирала Артура Цебровски, который к этому времени уже осуществил внедрение доктрины сетевой войны (Network-centric warfare) [2].

Цебровски взошёл на политическую арену с уже разработанной стратегией, и он представил её не только Пентагону, но и большинству военных академий. Какой бы важной ни была его работа в армии, она не освещалась в прессе, если не считать статью в журнале Vanity Fair. Впоследствии основные положения этой стратегии были опубликованы его помощником Томасом Барнеттом [3]. Разумеется, эти документы не полностью соответствуют оригиналам в Пентагоне. Они их не разъясняют, а лишь оправдывают. Но факты свидетельствуют о том, что главная цель Соединённых Штатов состоит в том, чтобы осуществить контроль над природными ресурсами половины всей планеты, и не для того, чтобы самим ими пользоваться, а для того, чтобы решать, кто ими будет пользоваться. С этой целью они должны лишить эти регионы самостоятельной политической власти, и, следовательно, устранить все местные государственные структуры.

Официально данная стратегия никогда не использовалась. Однако то, что мы наблюдаем на протяжении двадцати лет, в точности соответствует описанному в книге Барнетта. Всё началось с дестабилизации региона Великих африканских озёр в 80-х и 90-х годах. Все помнят только о геноциде в Руанде и его 900 000 жертвах, а о том, что был опустошён целый регион и в непрекращающихся войнах погибли 6 миллионов человек, умалчивается. Но больше всего удивляет то, что 20 лет спустя многие страны до сих пор так и не смогли распространить свою власть на принадлежащие им территории. Данный эпизод предшествовал доктрине Рамсфельда-Цебровски. Поэтому мы не знаем, является ли то, что случилось, планом Пентагона, или Пентагон разработал этот план в процессе разрушения государств. После этого в нулевых годах началось разрушение «большого Ближнего Востока», но на этот раз согласно доктрине Рамсфельда-Цебровски. Конечно, можно подумать, что это была череда «демократических» интервенций, гражданских войн и революций. Но, кроме того, что сами люди опровергают всяческие сказки об этих событиях, мы утверждаем, что после того, когда государственные структуры разрушены, мира даже после завершения военных операций не наступает. А теперь Пентагон уходит из Ближнего Востока и готовится к высадке в Карибском бассейне.

Многие факты свидетельствуют о том, что наше прошлое восприятие войн Джорджа Буша мл. и Барака Обамы было ложным, и что эти войны идеально объясняются доктриной Рамсфельда-Цебровски. Такое прочтение событий не соответствует выводам Барнетта, и мы вынуждены переосмыслить всё, чему мы были свидетелями.

Учитывая вышесказанное, следует признать, что процесс разрушения Карибского бассейна начался после декрета Барака Обамы от 9 марта 2015 г., согласно которому Венесуэла представляет угрозу для национальной безопасности США [4]. Кто-то с этим может не согласиться, но это так. Например, президент Буш подписал Акт об ответственности Сирии (Syrian Accountability Act) в 2003 г., однако вооружённые операции в Сирии начались только спустя 8 лет, то есть в 2011 г. Столько времени потребовалось Вашингтону для создания смуты.

Атаки на левые силы до 2015 г.

Если наш анализ правильный, то можно утверждать, что события, имевшие место до 2015 г. (госпереворот против президента Уго Чавеса в 2002 г., попытка цветной революции в 2007 г., операция Jéricho в феврале 2015 г. и первые выступления «каримбас») не отвечают этой логике, а те, что имели место после 2015 г. (терроризм «каримбас» в 2017 г.), ей соответствуют.

Мои рассуждения основаны на знании этих событий.

Так, в 2002 г. я опубликовал статью о госперевороте, в котором за «Федекамарас» (Федерация торгово-промышленных палат Венесуэлы) фактически стояли США [5]. Президент Уго Чавес, чтобы проверить мою информацию, направил ко мне в Париж двух представителей. Один из них стал генералом, а второй теперь – один из самых высокопоставленных чиновников. Моя работа была использована прокурором Данило Андерсоном при проведении им расследования. Однако он был убит ЦРУ в 2004 г.

В 2007 г. студенты, придерживающиеся троцкистских взглядов, начинают движение против отзыва лицензии у радиотелекомании Каракаса (RCTV). Благодаря Блюменталю и Коэну сегодня стало известно, что Хуан Гуайдо принимал участие в этом движении и был поклонником теории «мягкой силы» Джина Шарпа. Вместо того, чтобы дать отпор в ответ на акты насилия, совершаемые манифестантами, президент Уго Чавес на церемонии по случаю подписания договора «Боливарианский альянс для народов нашей Америки» (ALBA) 3 июня в течение двадцати минут читал мою старую статью о Джине Шарпе и его концепции ненасильственного свержения власти, используемой НАТО и ЦРУ [6]. После этого многие манифестанты вышли из движения. В письме президенту, а затем и мне Шарп неловко отрицал многие факты. Данная инициатива породила смуту среди левых сил США, для которых он был уважаемым человеком, не связанным с правительством. Профессор Стивен Занис встал на его защиту, но из-за представленных свидетельств Шарп закрыл свой институт, предоставив место «Отпору» и «Канве» [7].

А теперь вернёмся в наше время. Конечно, недавняя попытка убийства президента Николаса Мадуро вынуждает переосмыслить всё, что связано с самоубийством президента Сальватора Альенды. Конечно, манифестанты, созванные на митинг председателем национальной ассамблеи Хуаном Гуайдо, могут быть ассоциированы с цветной революцией. Но это никак не противоречит моим выводам. Так, попытка убийства Муаммара Кадафи была совершена незадолго до нанесения ударов по Ливии. В то время, когда приверженцы Джина Шарпа возглавляли первые манифестации против президента Хосни Мубарака в Египте, они распространяли при этом арабскую версию своей брошюры, уже использованной в других странах [8]. Однако, как показали последующие события, речь не шла ни о госперевороте, ни о цветной революции.

Готовиться к войне

Если мой анализ точный, а на данный момент это подтверждается, нужно быть готовым к войне не только в Венесуэле, но и во всём Карибском бассейне. Никарагуа и Гаити тоже дестабилизированы.

Война будет навязана региону извне. Её целью будет не свержение левых правительств в пользу правых партий, хотя на первых порах так будет казаться. Логика событий не позволит отличать одних от других. Постепенно угрозе подвергнется всё общество, и идеология и социальная принадлежность не будут иметь никакого значения. Точно так же странам региона не удастся держаться в стороне от нагрянувшей бури. Даже те страны, что рассчитывают защитить себя путём размещения у себя военных баз, всё равно частично пострадают. Например, о чём пресса говорит весьма нечасто, в провинции Катиф в Саудовской Аравии были стёрты с земли целые города, хотя эта страна считается главным союзником Вашингтона на всём Ближнем Востоке.

С учётом конфликтов в Великих африканских озёрах и на Ближнем Востоке предстоящая война должна осуществляться поэтапно.

Сначала будет уничтожаться всё, что связано с символикой современного государства и, в частности, памятники и музеи Уго Чавеса. Жертв не будет, а разрушению будет подвергнут сложившийся менталитет.

Затем последует поставка в страну оружия и денег для боевиков и проведения манифестаций, которые постепенно будут перерастать в массовые беспорядки. Задним числом пресса будет выкладывать недоказуемые факты о преступлениях правительства, против которого якобы выступали мирные демонстранты. Важно, чтобы при этом полицейские думали, что в них стреляют из толпы, а толпа думала, что полицейские в них целятся, ибо главная цель на этом этапе состоит в том, чтобы разделить народ.

На третьем этапе будут проводиться почти повсеместно теракты. Не так много потребуется для этого людей. Достаточно будет две или три группы, которые будут разъезжать по стране.

В конечном итоге в страну нахлынут иностранные наёмники. Во время последней войны США направили в Ирак и Сирию, по меньшей мере, 130 000 иностранцев, в которым примкнули 120 000 местных боевиков. То есть речь идёт о полноценной армии, хотя и плохо обученной и недостаточно тренированной.

Защититься от этого можно, ведь у Сирии получилось. С этой целью должны быть срочно приняты следующие меры.

Сегодня по инициативе генерала Джасинто Переса Аркая и председателя Учредительной ассамблеи Диосдадо Кабельо высшие офицеры венесуэльской армии изучают новые формы ведения войны (война четвёртого поколения). Вдобавок, в Сирию следует направить военные делегации, чтобы на месте ознакомиться с тем, как всё это происходило. Это очень важно, ибо современные войны не похожи на предыдущие. Например, в самом Дамаске большая часть города осталась нетронутой, словно никакой войны не было, тогда как некоторые кварталы полностью разрушены и напоминают Сталинград после нашествия нацистов. Требуется особая техника ведения боя.

Существенным является объединение всех патриотических сил. Президент должен привлечь на свою сторону национальную оппозицию и ввести её лидеров в своё правительство. Проблема не в том, как вы оцениваете президента Мадуро – главное в том, готовы ли вы сражаться под его руководством ради спасения страны.

Армия должна сформировать народную милицию. Она уже есть в Венесуэле, и в ней числится около 2 миллионов человек. Но она нетренирована. В принципе, военные не любят доверять оружие гражданским, но только гражданские могут защитить свой квартал, в котором они знают всех жителей.

Большую работу нужно провести по обеспечению безопасности государственных и военных объектов, а также больниц.

Всё это должно осуществляться в срочном порядке. Это требует много времени, но ведь враг совсем близко.

Тьерри Мейсан

Перевод

Эдуард Феоктистов

