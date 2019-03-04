Плохая погода разрушила партию лучших российских ракет, предназначенных для Китая

SERGEI MALGAVKO GETTY IMAGES

Ракеты S-400 «земля-воздух» - одни из самых опасных ракет в мире.

Даже великие военные державы мира иногда открывают транспортный контейнер только для того, чтобы обнаружить, что товар сломался.

Китай недавно заказал в России партию продвинутых ракет «земля-воздух». Но корабль попал в сильную бурю, растолкавшую оружие всеми возможными способами. По прибытии в Китай, партия товара была слишком поврежденной для использования, поэтому смертоносные ракеты 40N6 пришлось вернуть в Россию и разрушить.

Представитель журнала Aviation Week & Space Technology Стив Тримбл присутствовал в Абу Даби на военной выставке IDEX 2019 и спросил Сергея Чемезова, Генерального директора российского военного подрядчика Ростеха, включает ли недавняя поставка в Китай ракетных систем S-400 земля-воздух новую ракету 40N6. Тримбл получил подробности, о которых он договорился, когда Чемезов допустил, что все из ракеты в партии были утрачены.

Перевод фото: Я спросил Генерального директора Ростеха Чемезова о поставке S-400 в Китай и о том, включает ли она перехватчики 40N6. Он заявил, что да, но буря ударила по кораблю, который вез ракеты, и разрушила их всех. Алмаз-Антей, производитель S-400 Ростеха, в настоящее время производит замену для Китая.

Перевод фото:Для ссылки, есть запись моей переписки с Генеральным директором Ростеха Чемезовым о поставке систем S-400 в Китай. Я всего лишь хотел подтвердить, что партия включала в себя ракету 40N6.

ME: ракеты 40N6 была включена в систему S-400, которую Россия экспортировала в Китай?

Чемезов: Договор был подписан уже давно. Мы должны были произвести поставку, но она не удалась. Корабль, перевозящий эти ракеты, попал в бурю. Поэтому им придется ликвидировать все эти ракеты, которые были на корабле, и теперь бы производим новые.

ME: какие ракеты – 40N6?

Чемезов: те, которые вы назвали - 40N6.

Об инциденте в море было сообщено российским государственным информационным агентством ТАСС 19 января. В тот день, в статье в Морском бюллетене (Maritime Bulletin) был указан корабль Никифор Бегичев, который отправился от порта Усть-Луга в Ленинградской области 30 декабря в направлении Китая. Усть-Луга был назван государственными СМИ как порт отправления предыдущей партии S-400 в начале 2018 года. В статье в морском бюллетене было заявлено:

«Ночью 3 января корабль попал в бурю и испытал проблемы с крупногабаритным грузом на грузовой палубе. Некоторое время корабль дрейфовал, и около 05 00 UTC повернул назад. Мера повреждений корабля конечно неизвестна. Он вернулся в Усть-Лугу 9 января».

Согласно записи пресс-конференции, Чемезов заявил, что поврежденные ракеты были «ликвидированы», и военный подрядчик производит новые.

Ракеты 40N6 – одна из самых продвинутых среди существующих. Она используется ракетной системой большой дальности «Триумф», известной в НАТО как SA-21 “Growler-A.”. Как американский ракетная система патриот, S-400 использует различные ракеты для перехвата различных целей, а 40N6 – новейшая разработанная для системы ракета.

Ракеты 40N6 предназначена для того, чтобы сбивать самолеты разведки, наблюдения, а также находящиеся в воздухе самолеты раннего предупреждения и контроля, такие как E-3 AWACS, используемые США и НАТО. Ее чрезвычайная максимальная дальность в 236 миль и максимальная высота действия 98 450 футов. Согласно российским СМИ, ракеты может достигать Mach 3.42, однако в докладе института стратегических исследований армии СНА названа ее максимальная скорость Mach 14.

S-400 - крайне опасная ракетная система. Ее радары разработаны таким образом, что они устойчивы к умышленным помехам противника и используют режим скачкообразного изменения частоты и подвижное управление положением диаграммы направленности антенны. Радиолокатор обнаружения цели Небо-М способен обнаруживать самолеты-невидимки. S-400 может охватить до 36 целей за раз и соединен с другими российскими системами противовоздушной обороны для координации на театре воздушной обороны против низколетящих самолетов, крылатых ракет и даже баллистических ракет.

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