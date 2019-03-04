навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
04.03.19   Редакция

Плохая погода разрушила партию лучших российских ракет, предназначенных для Китая

(0)
 
01.03.19   Редакция

Астронавты Аполлона возможно нашли кусочек Земли на Луне

(0)

последние за вчера, 03.03.19  
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 04.03.19 09:42
переводчик bachmatov1988;
   
 

Плохая погода разрушила партию лучших российских ракет, предназначенных для Китая

ракеты.jpg

SERGEI MALGAVKO GETTY IMAGES

Ракеты S-400 «земля-воздух» - одни из самых опасных ракет в мире.

Даже великие военные державы мира иногда открывают транспортный контейнер только для того, чтобы обнаружить, что товар сломался.

Китай недавно заказал в России партию продвинутых ракет «земля-воздух». Но корабль попал в сильную бурю, растолкавшую оружие всеми возможными способами. По прибытии в Китай, партия товара была слишком поврежденной для использования, поэтому смертоносные ракеты 40N6 пришлось вернуть в Россию и разрушить.

Представитель журнала Aviation Week & Space Technology Стив Тримбл присутствовал в Абу Даби на военной выставке IDEX 2019 и спросил Сергея Чемезова, Генерального директора российского военного подрядчика Ростеха, включает ли недавняя поставка в Китай ракетных систем S-400 земля-воздух новую ракету 40N6. Тримбл получил подробности, о которых он договорился, когда Чемезов допустил, что все из ракеты в партии были утрачены.

стив.png

Перевод фото: Я спросил Генерального директора Ростеха Чемезова о поставке S-400 в Китай и о том, включает ли она перехватчики 40N6. Он заявил, что да, но буря ударила по кораблю, который вез ракеты, и разрушила их всех. Алмаз-Антей, производитель S-400 Ростеха, в настоящее время производит замену для Китая.

стив_твиттер.png

Перевод фото:Для ссылки, есть запись моей переписки с Генеральным директором Ростеха Чемезовым о поставке систем S-400 в Китай. Я всего лишь хотел подтвердить, что партия включала в себя ракету 40N6.

ME: ракеты 40N6 была включена в систему S-400, которую Россия экспортировала в Китай?

Чемезов: Договор был подписан уже давно. Мы должны были произвести поставку, но она не удалась. Корабль, перевозящий эти ракеты, попал в бурю. Поэтому им придется ликвидировать все эти ракеты, которые были на корабле, и теперь бы производим новые.

ME: какие ракеты – 40N6?

Чемезов: те, которые вы назвали - 40N6.

Об инциденте в море было сообщено российским государственным информационным агентством ТАСС 19 января. В тот день, в статье в Морском бюллетене (Maritime Bulletin) был указан корабль Никифор Бегичев, который отправился от порта Усть-Луга в Ленинградской области 30 декабря в направлении Китая. Усть-Луга был назван государственными СМИ как порт отправления предыдущей партии S-400 в начале 2018 года. В статье в морском бюллетене было заявлено: 

«Ночью 3 января корабль попал в бурю и испытал проблемы с крупногабаритным грузом на грузовой палубе. Некоторое время корабль дрейфовал, и около 05 00 UTC повернул назад. Мера повреждений корабля конечно неизвестна. Он вернулся в Усть-Лугу 9 января».

Согласно записи пресс-конференции, Чемезов заявил, что поврежденные ракеты были «ликвидированы», и военный подрядчик производит новые.

Ракеты 40N6 – одна из самых продвинутых среди существующих. Она используется ракетной системой большой дальности «Триумф», известной в НАТО как SA-21 “Growler-A.”. Как американский ракетная система патриот, S-400 использует различные ракеты для перехвата различных целей, а 40N6 – новейшая разработанная для системы ракета.

Ракеты 40N6 предназначена для того, чтобы сбивать самолеты разведки, наблюдения, а также находящиеся в воздухе самолеты раннего предупреждения и контроля, такие как E-3 AWACS, используемые США и НАТО.  Ее чрезвычайная максимальная дальность в 236 миль и максимальная высота действия 98 450 футов. Согласно российским СМИ, ракеты может достигать Mach 3.42, однако в докладе института стратегических исследований армии СНА названа ее максимальная скорость Mach 14.

S-400 - крайне опасная ракетная система. Ее радары разработаны таким образом, что они устойчивы к умышленным помехам противника и используют режим скачкообразного изменения частоты и подвижное управление положением диаграммы направленности антенны. Радиолокатор обнаружения цели Небо-М способен обнаруживать самолеты-невидимки. S-400 может охватить до 36 целей за раз и соединен с другими российскими системами противовоздушной обороны для координации на театре воздушной обороны против низколетящих самолетов, крылатых ракет и даже баллистических ракет.


статью прочитали: 4 человек

   
теги: Россия, Китай, оружие  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  25.02.2019 00:34   Эксклюзив
-

Распространенье наше по планете особенно заметно по АК...
Saudi Arabia to domestically produce Russian Kalashnikov rifles Заводы в Саудовской Аравии, Индии, Венесуэле...Русское оружие завоёвывает мир

читали: 718

читать далее
  25.02.2019 00:00   Эксклюзив
-

Беспилотник-камикадзе
  Российская компания, которая подарила миру культовую штурмовую винтовку АК-47, представила  дрон-камикадзе, который может революционизировать войну, сделав широко доступными современные  технологии беспилотных военных действий

читали: 717 , обсуждали: 2

читать далее
 
  11.02.2019 04:51   Эксклюзив
Popular Mechanics -

Правда о российской “торпеде Апокалипсиса”
 ....“Посейдон” - это не торпеда “Конца света”, а скорее  тщеславный проект, чтобы произвести впечатление на соседей.

читали: 2889 , обсуждали: 4

читать далее
 
  04.02.2019 04:20  
ВПК -

«Калибром» по своим
 "Новая крылатая ракета морского базирования ослабит ударный потенциал ВМФ РФ"
От скаута: статья найдена "по наводке"  The National Interest: 

читали: 88168 , обсуждали: 3

читать далее
 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 