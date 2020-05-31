США обвиняют Россию в стремлении создать геостратегический плацдарм в Африке

Переброска российских истребителей в Ливию может помочь Москве создать геостратегический плацдарм в Северной Африке, заявил американский генерал Грегори Хедфилд.

30.05.2020 Автор Александр Дельфинов

Бойцы правительства Национального согласия в Ливии (фото из архива)

В США предполагают, что переброска российских истребителей в Ливию может помочь Москве создать геостратегический плацдарм в Северной Африке. Об этом в пятницу, 29 мая, заявил бригадный генерал Грегори Хедфилд, замглавы разведки Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM).

По словам Хедфилда, 14 российских самолетов переброшены в Ливию не только с целью поддержать "Ливийскую национальную армию" (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, который ведет боевые действия против международно признанного ливийского Правительства народного согласия (ПНС). "Поддержка ЛНА и поддержка генерала Хафтара на деле означают не стремление выиграть войну, а создать собственные укрепления" в Ливии, считает генерал.

"Если Россия обеспечит себе постоянные позиции в Ливии и, что еще хуже, разместит там ракетные комплексы дальнего радиуса действия, это поменяет правила игры для Европы, НАТО и многих западных наций", - подчеркнул генерал Хедфилд.

Москву обвиняют в переброске МиГ-29 в Ливию

Ранее, 26 мая, AFRICOM обвинил Москву в переброске в Ливию нескольких современных истребителей МиГ-29 и Су-24 для поддержки российских наемников, сражающихся за генерала Хафтара. В качестве доказательства американцы предоставили фотографии ливийской авиабазы Эль-Джуфра, сделанные 19 мая, где видны несколько самолетов МиГ-29. Они "были перекрашены, чтобы замаскировать их российское происхождение" до прибытия в Ливию, утверждают военные США.

"По мере того, как Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта, региональная безопасность в Северной Африке вызывает все большее беспокойство", - говорится в заявлении AFRICOM.

Между тем, 25 мая сообщалось о возможном выводе бойцов ЧВК Вагнера из Ливии. Силы ПНС Ливии в последние недели добились значительных успехов в боях со сторонниками ЛНА. В Москве заверяют, что российских боевых самолетов в Ливии нет. Гражданская война в Ливии идет с 2011 года после свержения Муаммара Каддафи.

статью прочитали: 23 человек