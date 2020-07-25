Россия обижает молдаван
Marcel Gascón Barberá Bucharest BIRN July 24, 2020
Российские власти включили мэра Бельц Ренато Усатия в свой список лиц, находящихся в международном розыске за предполагаемые финансовые преступления в России - последнее событие из череды правовых коллизий с участием политика и бизнесмена.
Партия «Наша партия», Ренато Усатий после выхода из Генеральной прокуратуры в Кишиневе, Молдова, 16 июня 2019 года. Archive photo: EPA-EFE/DUMITRU DORU
Ожидается, что в пятницу российские власти выдадут международный ордер на арест мэра второго по величине города Молдовы Бельцы, который обвиняется в создании преступной организации в России.
Российская прокуратура обвиняет Ренато Усатия в том, что он, через банки Молдовы, вывел из России более 15 миллионов долларов, сообщает российское агентство ТАСС.
41-летний Усатий, бизнесмен, который руководит муниципалитетом Бельцы с 2015 года, является лидером пророссийской популистской левой партии «Наша партия».
Он настаивает на своей невиновности и говорит, что дело, возбужденное против него в России, является результатом политического давления со стороны пророссийского президента Молдовы Игоря Додона.
Российский адвокат Усатия Мурад Мусаев заявил, что Москва активизировала усилия по задержанию его клиента, чтобы помешать ему принять участие в президентских выборах в Молдове, которые должны состояться в ноябре следующего года.
Дело против Усатия было возбуждено в декабре прошлого года. В четверг его имя вошло в список лиц, разыскиваемых Москвой на международном уровне, куда оно было добавлено МВД России.
Российские и молдавские СМИ рассматривают этот шаг как прелюдию к вопросу о выдаче международного ордера на арест, решение о об этом, как ожидается, будет принято московскими властями в пятницу.
Усатий имеет долгую историю разбирательств и судебных проблем. Он нашел убежище в России в 2016 году после того, как молдавские суды обвинили его в покушении на убийство российского банкира в Лондоне.
Затем Усатий заявил, что является жертвой тогдашнего лидера Молдавии, лидера Демократической партии Влада Плахотнюка. Он вернулся в Молдову в июне 2019 года, вскоре после того, как Демократическая партия потеряла власть и Плахотнюк покинул страну, чтобы избежать ареста по подозрению в коррупционных преступлениях.
Усатий был переизбран мэром Бельц в октябре 2019 года, когда он набрал 65 процентов голосов. Дома на нем все еще “висят” обвинения в том, что он якобы организовал попытку убийства банкира.
RSF Reporters Without Borders
MOLDOVA July 23, 2020
«Репортеры без границ» (Reporters Without Borders - RSF) осуждают жестокое обращение, с которым столкнулись два молдавских журналиста со стороны российских солдат в буферной зоне между Молдовой и поддерживаемым Россией сепаратистским регионом Приднестровье, и призывает власти гарантировать безопасность журналистов в этой, так называемой, Зоне безопасности.
21-го июля, при ведении репортажа для частного молдавского канала TV8, Виорика Татару и Андрей Каптаренко были избиты военнослужащими российских сил по поддержанию мира, как они выходили из буферной зоны, где они снимали вновь возведенные контрольно-пропускные пункты.
Солдаты сказали им, что контрольно-пропускные пункты снимать запрещено, и насильно взяли мобильный телефон Татару, чтобы удалить ее видеозапись. Затем они помешали двум репортерам сесть на паром через реку Днестр, чтобы вернуться в Молдову. Они смогли сесть на паром только через час, когда прибыла молдавская полиция.
Татару и Каптаренко подали официальную жалобу, обвинив российских солдат в нарушении их права на работу и передвижение, и временном изъятии их оборудования.
«Ничто не оправдывает применение насилия в отношении журналистов, освещающих события на местах», - сказала Жанна Кавелье, глава бюро RSF по Восточной Европе и Центральной Азии. «Эта попытка запугивания является неприемлемой и является нарушением статьи 20 закона Республики Молдова о печати. Мы призываем молдавские власти и Совместную контрольную комиссию провести прозрачное расследование этого агрессивного задержания и обеспечить защиту журналистов».
Неразрешенный пограничный конфликт существует между Молдовой и Приднестровьем, регионом площадью около 4000 кв. км, с тех пор, как он, в 1992 году, откололся от Молдовы при поддержке России. С момента начала пандемии Covid-19 в Приднестровье, в так называемой зоне безопасности вдоль границы, было установлено 37 незаконных контрольно-пропускных пунктов..
В Мировом индексе свободы прессы РСФ в 2020 году
, Молдова заняла 91-е место из 180 стран и территорий
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