опубликовано редакцией на Переводике 25.07.20 06:09 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Spectator”,

"Putin plans to make the West destroy itself" Великобритания - 25 июля 2020 г. Путин планирует заставить Запад уничтожить себя Хаос, рознь и разногласия - вот настоящая цель России Owen Matthews From magazine issue: 25 July 2020 Есть только один человек, который будет по-настоящему доволен “Российским отчетом” Комитета по разведке и безопасности [британского парламента], который наконец-то был опубликован во вторник, и этот человек - Владимир Путин. В отчете Россия рисуется аморфным и странным врагом - тем более, что в неубедительном и сильно отредактированном отчете практически нет обоснованных утверждений. Вместо этого Россия выглядит как призрачная, непостижимая угроза, и это породит тысячу теорий заговора, гораздо более разъедающих и запутывающих нашу политику, чем любая сгенерированная Москвой твиттер-буря или утечка документов. По Брекзиту нет “дымящегося пистолета”. Тем не менее, задержка правительства с публикацией отчета, позволяет любому представлять её как операцию сокрытия. Даже настойчивое требование, чтобы государство сделало больше для предотвращения вмешательства России, играет на руку Путину. Страх российского вмешательства в британские выборы создает хаос и разногласия - и именно это, а не какой-либо конкретный результат, является реальной целью Путина. Россия, возможно, и шатается от падения цен на нефть и одного из самых высоких показателей заражения Ковид-19 в мире, но Москва полагается на продвижение идеи о том, что это Запад, действительно терзаемый жестокими культурными войнами и страдающий от полной потери веры в свои ценности, испытывает проблемы. У Кремля новая партийная линия: у нас может быть плохо, но их кризис намного хуже. И туда куда ведут путинские пропагандисты, туда же следуют и его тролли и хакеры. Судя по недавним событиям, то острые разногласия вокруг движения «Black Lives Matter» также являются “золотой жилой” для российских троллей, стремящихся разжечь огонь самосожжения Запада - в Великобритании, в ЕС и особенно в Америке. Расследование сенатским комитетом по расследованию президентских выборов в США в 2016 году пришло к выводу, что российская кампания фейковых новостей была нацелена на «афроамериканцев в значительно большей степени, чем на какую-либо другую группу». Российские оперативники использовали социальные сети для снижения явки чернокожих избирателей и разжигания разногласий по расовому признаку. На одной странице Facebook, которой управляла группа, Blacktivist, к сентябрю 2017 года было набрано 11,2 миллиона пользователей и более 360 000 лайков - по сравнению с 301 000 лайков подтвержденного аккаунта Black Lives Matter на Facebook. Новая партийная линия Кремля такова: у нас может быть плохо, но кризис Запада намного хуже

Русские тролли - провокаторы не дискриминируют никого. В период с 2014 по 2017 год Агентство интернет-исследований, ферма троллей, базирующаяся в Санкт-Петербурге, финансируемая близким союзником Путина Евгением Пригожиным, управляла тысячами аккаунтов в Твиттере, Фейсбуке, Инстаграм и YouTube, пропагандируя в США темы про-черных и про-южных культур - а также про-шотландской независимости и связанных с Brexit твитов и постов. Детальное исследование 2018 года, проведенное Вашингтонским университетом, показало, что контролируемые Россией учетные записи Twitter, в которых упоминается хэштег #BlackLivesMatter, распространяют не только сообщения про BLM, но и ироничные мемы против BLM, такие как «К чему этот мир приходит, когда вы можете нацелить оружие на некоторых копов без того, чтобы они стреляли в тебя? #BlackLivesMatter’'. И на тот случай, если это было недостаточно цинично, интернет-исследовательское агентство все еще использует свои старые уловки во время последнего сезона насилия и гражданских беспорядков, которые распространились из Америки в Великобританию? Скорее всего, по словам семи американских чиновников, информированных о последних разведданных, и которые недавно общались с New York Times , - они предупредили, что российская служба внешней разведки (СВР) наращивает масштабы и совершенствует свои усилия по разжиганию разногласий. «Мы видим, что Россия готова проводить более наглые и разрушительные операции по влиянию из-за того, как она воспринимает свой конфликт с Западом», - заявил Дэвид Портер, высокопоставленный агент целевой группы ФБР по иностранному влиянию, на февральской конференции по безопасности выборов проходившей в Вашингтоне. «Проще говоря ... Россия хочет посмотреть, как мы разрываемся на части». Хотя Facebook и Twitter стали более бдительными в отношении фальшивых аккаунтов, русские также стали намного лучше скрывать свои следы. После того, как технические детали того, как были обнаружены фальшивые аккаунты, появились во время расследований в Конгрессе, тролли теперь позаботились о том, чтобы убрать отслеживаемые водяные знаки с фотографий и избегать явно расистских высказываний, которые обнаруживаются автоматическими системами. Вместо того, чтобы использовать публичные страницы, чтобы распространять сообщения настолько широко, насколько это возможно, как в 2016 году, российские оперативники - по словам чиновников, которые проинформировали New York Times -используют приватные группы в Facebook, сообщения на онлайн-доске объявлений 4chan и закрытые чаты, которые сложнее отслеживать. И в зловещем отголоске стратегий микро-опроса, разработанных Cambridge Analytica, эти сообщения и группы строго нацелены на колеблющихся избирателей в колеблющихся государствах. Неудивительно, что Россия так хорошо справляется с операциями влияния на Западе, учитывая, как давно они их проводят. В 1920-х и 1930-х годах гениальный, поддерживаемый Москвой коммунистический агитатор и сетевой деятель, Вилли Мюнценберг основал и направил деньги в десятки передовых организаций, от Лиги против империализма до Международной помощи рабочим, чтобы привлечь тысячи либерально настроенных людей к поддержке “добрых дел” тайно финансируемых Коммунистическим Интернационалом. Мюнценберг назвал их своими «дозволенными законом» клубами. Эти организации, действующие на расстоянии вытянутой руки, имели гораздо более широкое влияние, чем открыто советские органы пропаганды, такие как «Юманите» или « Дейли уоркер».- так же, как сегодняшние фейковые сообщения имеют большее влияние, чем теории заговора, извергаемые информационным агентством Sputnik и новостным каналом RT (ранее Russia Today), где недавно было заявлено, что BLM была подставной организацией, финансируемой Джорджем Соросом. В 1927 году, задолго до того, как Европа стала культурным пригородом США, каковым она является сегодня, сеть Мюнценберга вызвала глобальные протесты против казни пары американских анархистов, Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти, осужденных за двойное убийство во время ограбления. Протесты в поддержку Сакко и Ванцетти были проведены во всех крупных городах Северной Америки и Европы, а также в Токио, Сиднее, Мельбурне, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айресе, Монтевидео, Йоханнесбурге, Окленде и даже ныряльщиками за жемчугом в Дубае. После того, как пара в конце концов отправилась на электрический стул, сразу после полуночи 23 августа 1927 года, разгневанные протестующие устроили погромы в Париже, Лондоне и других европейских городах. Советы тайно направляли средства в Кампанию за ядерное разоружение и в Национальный союз шахтеров во время забастовки 1984 года. И хотя подозрения директора ФБР Дж. Эдгара Гувера о том, что Мартин Лютер Кинг получал российские средства, были необоснованными, советские пропагандисты использовали американский расизм, чтобы дискредитировать притязания Вашингтона на моральное лидерство во время холодной войны. Всякий раз, когда Советский Союз подвергался критике за нарушения прав человека, стандартное официальное опровержение «а вы линчуете негров» было настолько общеизвестным, что стало мемом - сокращенным обозначением советской болтовни. Сегодня российским пропагандистам больше не нужно привлекать полезных идиотов для продвижения своего дела. Они могут просто общаться напрямую с миллионами через социальные сети. И их задача легче, чем для предыдущих поколений “властителей дум”, потому что вместо распространения идей коммунизма целью современных русских троллей является то что можно назвать реверсом молитвы святого Франциска Ассизского: принести разлад вместо гармонии, ошибку вместо истины и отчаяние там, где есть надежда. Но больше всего пугают то, что, пожалуй, впервые со времен Великой депрессии последнее разобщающее вмешательство России происходит в период, когда начинает колебаться не только лидерство США в свободном мире, но и их вера в себя. Враждебное поглощение некогда умеренной Республиканской партии США трампистами-националистами справа и разрушение классического либерализма фанатичной политкорректностью слева делают Америку более уязвимой, чем когда-либо, к ядовитому нигилизму, распространяемому Кремлем. Brexit и продолжающийся кризис доверия к ЕС на всем континенте также являются музыкой для ушей Кремля. Любые разногласия на Западе усиливают фундаментальное послание Путина своему народу и миру о том, что демократия - это слабость, а не сила. Владимир Ленин, цитируя Николая Чернышевского, писал о рушащемся царском режиме - «чем хуже, тем лучше» . То же самое относится и к Путину. Чем более разделен Запад своими культурными войнами, тем лучше выглядит его собственное правление. Путин, возглавляющий коррумпированную и больную экономику, которая составляет всего одну пятнадцатую по размеру от Америки, не может надеяться уничтожить то, что КГБ называл главным противником. Но Россия может помочь - и, безусловно, помогает - Америке и ее союзникам уничтожить себя. статью прочитали: 211 человек Комментарии