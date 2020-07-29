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опубликовано редакцией на Переводике 29.07.20 13:59
скаут: monovvar;
 
 

Пока Фургал сидит, его империя поджигает Хабаровский край

Протестуны в Хабаровске вот уже который день дебоширят отнюдь не за «честного губернатора», который на поверку оказался убийцей. Все эти поборники демократического выбора отстаивают интересы мощного семейного клана Сергея Фургала, опутавшего весь край своими смертельно опасными щупальцами. Правоохранители прихватили лишь главаря обширной преступной группировки, который прикрывал свою империю, пользуясь своим положением.

Многочисленные родственнички Фургала вполне закономерно боятся, что следователи разговорят их главного папика и скоро правоохранители прихлопнут их всех. Поэтому они и раскачивают край, пытаясь разжечь протестную активность по всей стране. В то же время в общественное сознание топорно вбивается образ эдакого народного губернатора, которого готовы защищать десятки тысяч граждан. Эти самые граждане, кстати, скорее всего и не знают толком, за что именно они «борются». Подключившиеся к дебошу либералы поднимают дикий ор в ответ на любую критику и вполне закономерные сомнения в справедливости всего этого балагана. А ведь истинная подплёка всего происходящего в последние недели в Хабаровске лежит на поверхности. Даже расследование проводить не надо. Фургал как был бандитом, так и остался. Только, получив сначала мандат, а потом и пост губернатора, он превратил преступную группировку в настоящий семейный клан, которым заинтересовался бы и Марио Пьюзо, будь он ещё жив.

Знакомство с семейными тайнами Фургала стоит начать с его жены, которую бывший губернатор законспирировал похлеще Маты Хари. Кроме того, что она владеет ООО «Торэкс», которой в свою очередь принадлежит главный актив фургаловского клана - «Амурсталь», о его жене ничего не известно. Ни фото, ни интервью, ни родственников. Даже в базах данных Хабаровского края её нет. Зато на неё оформлены два ИНН и официально она является владелицей всех заводов, газет, пароходов самого Фургала и его клана. При этом, согласно антикоррупционной декларации бывшего губернатора, его жена-хозяйка метзавода в прошлом году заработала всего 735 тысяч рублей. Чудеса Дальнего Востока, не иначе.

По факту, Лариса Павловна Стародубова (без малого ФИО - это всё, что известно о жене Фургала) играет роль зиц-председателя Фунта в бандитском клане своего мужа. При этом сам бывший губернатор умудрялся накачивать свои предприятия бюджетными средствами. В какой-то момент его «Амурсталь» оказалась на грани закрытия из-за проблем с кредиторами. Фургал, недолго думая, убедил правительство создать залоговый фонд на 130 миллиардов рублей и покрыл долги своего заводика за счёт бюджетных средств. Мало того, правительство ещё и банки убедило в необходимости свободно кредитовать металлургический завод.

И всё это - только лёгкий абрис многослойной картины, которую из себя представляет семейная империя Сергея Фургала. Очень удачно пристроил он и всех своих братьев и сестер, которых у бывшего губернатора аж 9 человек. Племянники, кумовья, друзья по школе и даже бывшие подельники-уголовники – всем нашлось место в бизнес-империи Фургала, буквально поглотившей Хабаровский край и выкачивавшей миллиарды из бюджета. Главарь оказался в тюрьме, и вся эта братия тут же устроила Майдан в страхе потерять столько источников халявного дохода.

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