дата публикации 30.07.20 04:44 скаут: Игорь Львович “LiveJournal ”,

"Русский сионизм - русские, ставшие евреями" Израиль - 29 июля 2020 г. Русский сионизм - русские, ставшие евреями Alex Shulman (shaon) wrote, 2020-07-29 17:16:00 entry is in top500 rating Моя относительно давняя статья, сегодня ее опять читают В 2003 году я опубликовал свою статью "Русские корни героев Израиля", посвященную такому любопытному явлению в истории сионизма и государства Израиль, как участие этнических русских, перешедших в еврейство, в сионистском движении на рубеже 19-20 веков и в строительстве Еврейского государства В то время представители разных сословий русского общества - от крестьян-субботников до дворян,- решили слиться с еврейским народом и примкнуть к нараставшему сионистскому движению, целью которого было создание еврейского государства на земле Эрец-Исраэль. Статью мою перепечатало множество изданий и она получила неожиданное продолжение. Потомок русских "жидовствующих" подполковник Йоси Куракин (1964-1997), командир подраздления морских диверсантов 13-ой флотилии ВМФ Израиля. Погиб при выполнении боевого задания в Ливане 4 сентября 1997г. Все права принадлежат Александру Шульману(с) 2003-2020 © 2003-2010 by Alexander Shulman. All rights reserved Александр ШУЛЬМАН Русский сионизм - русские, ставшие евреями В Музее Диаспоры в Тель-Авиве я обратил внимание на русскиe фамилии среди участников первой сионистской алии. Куракины, Матвеевы, Нечаевы... - все они из русских крестьян-субботников,принявших иудаизм, за что их в России называют "жидовствующими". Эти люди слились с еврейским народом и оставили свой след в истории еврейского государства. Среди них была и крестьянская семья Агеевых, репатриировавшихся в 20-ые годы. Израильтяне, потомки этих иудействующих,создали сайт, посвященный истории своей семьи http://www.ageyev.co.il/. Фотографии с этого сайта иллюстрируют мою статью. В сентябре 1997 года Израиль был взволнован известием о гибели во вражеском тылу боевой группы израильского морского спецназа. Израильские десантники, высадившиеся на ливанском побережье, попали в засаду и приняли неравный бой с намного превосходящими силами врага. Бойцов морского спецназа, дравшихся до последней капли крови, возглавлял подполковник Йоси Куракин, до конца выполнивший свой офицерский долг. Откуда у боевого израильского офицера такая русская фамилия? Сразу вспоминается старинный дворянский род, оставивший памятный след в российской истории. Род подполковника Йоси Куракина занимает не менее славное место в истории становления еврейского государства. Глава семьи русских "жидовствующих" крестьян Элиша(Родион) Агеев - унтер-офицер русской армии.1910г. В конце XIX века крестьянин села Солодники Астраханской губернии Агафон Куракин, принадлежавший к субботникам, вместе со своими последователями решил перейти в иудейскую веру. Вместе с женой и двенадцатью детьми он отправился в Вильну, где обучался в ешиве. После прохождения гиюра он принял имя Авраам и в 1898 году в составе большой группы еврейских поселенцев-первостроителей еврейского государства прибыл в Эрец Исраэль. Надо сказать, что Авраам Куракин был не одинок в своих устремлениях — в то время тысячи русских крестьян-субботников, желавших слиться с еврейским народом, прошли аналогичный путь. Сионизм - национально-освободительное движение еврейского народа за восстановление национального государства на исторической Родине в Эрец Исраэль, всегда привлекал к себе множество сторонников, независимо от их национального происхождения и религии. Первые сообщения о субботниках - русских, принявших иудаизм, появляются в официальном документе от 1770 года. Там сообщается о 400 субботниках-иудеях в Саратовской губернии. В 1823 году МВД России насчитало уже около 20 000 субботников в различных областях империи, и на своем пике, в 1912 году, движение насчитывало около 100 000 членов. Движение субботников (или жидовствующих) зародилось в России в XVIII веке среди помещичьих крестьян центральных губерний России. Члены общины соблюдают все иудейские обряды и праздники. На сегодняшний день, по различным оценкам, численность общины насчитывает десятки тысяч человек. Представители общины придерживаются законов иудаизма и соблюдают святость субботы. В царской России субботники подвергались гонениям: в 30-ые годы 19 века по указу Николая1 крестьяне, исповедующие иудаизм, были насильно переселены из центра России на окраины империи в Сибирь и Закавказье. Их принуждали вернуться в лоно христианства Тем не менее к началу ХХ века общины иудействующих существовали в 30 губерниях Российской империи и насчитывали десятки тысяч человек. Еврейский путешественник Цви Кашдан, объездивший в конце 19 века южные районы России, с удивлением обнаружил русских крестьян, принявших иудаизм. В своей книге "Иудействующие" он пишет: "Увиденное растрогало и воодушевило меня. Русские от рождения, отпрыски исконно русских родов, они пели еврейские песнопения в честь еврейской субботы. По собственному выбору, по собственной воле, без каких-либо агитаций со стороны!" В местах проживания "жидовствующих"(Кубань, Закавказье, Сибирь) действовали в начале 20 в. сионистские кружки (на 1-й конференции сионистов Кавказа в Тифлисе в 1901 г. был делегат от станицы Михайловской Кубанской области З. Лукьяненко), а в селе Зима (Иркутской губернии) была сионистская организация, пославшая своих представителей на состоявшийся в 1919 г. в Томске 3-й Всесибирский сионистский съезд. http://krotov.info/library/25_sh/mu/levich.htm Часть из них уезжали в Эрец Исраэль, где селились в еврейских сельскохозяйственных поселениях. И сегодня продолжается репатриация "жидовствующих" в Израиль. Село Высокий Таловского района Воронежской обл. было ссновано, вместе с соседним селом Ильинка, еврейскими крестьянами из сел и хуторов Озерки, Бутурлиновка, Клеповка, Верхняя Тишанка и др. в 1920г. на помещичьих землях. Села эти входили в колхоз "Еврейский крестьянин" В селе Высокий была синагога, в 1999 году там проживало 1500 евреев. Почти все крестьянское население села Ильинка репатриировалось в Израиль в 1973-2000гг. Они были признаны раввинатом совершенно "кошерными" евреями, т.к. в этом селе всегда строго соблюдались требования Галахи. Основные ареалы проживания иудействующих русских крестьян на территории СНГ: Сибирь: Иркутская, Томская, Амурская обл, по реке Енисей Центр России: Тамбовская, Курская, Воронежская обл. Закавказье и Кубань: станица Михайловская, село Привольное, село Еленовка Семья Элиши (Родиона) и Ривки (Екатерины)Агеевых по дороге в Эрец Исраэль.1921г. В тель-авивском Музее диаспоры, где занимаются генеалогией еврейских родов, каждый посетитель может узнать об израильских семьях, чьи корни идут от русских крестян-жидовствующих. Так, Эфрони ведут свой род от Нечаевых, Шмуэли от Протопоповых, Яакоби от Матвеевых, Дроры от Куракиных... Они были в числе пионеров сионистской алии. Семья Элиши и Ривки Агеевых в Тель-Авиве.30-ые г. Израильские архивы хранят массу документов о судьбах русских людей, навсегда связавших свою судьбу с еврейским народом. Глеб Баевский, выпускник Морского корпуса и Морской академии, потомственный морской офицер и дворянин, близко к сердцу принял идею строительства еврейского государства. Революция застала его старшим офицером крейсера "Аврора" Глеб Баевский участвовал в гражданской войне в России и после разгрома белого движения оказался в эммиграции. Встреча с Иосифом Трумпельдором перевернула его жизнь - Баевский проникся идеями сионизма и примкнул к еврейским халуцим, отправлявшимся в Эрец Исраэль Он прибыл в Эрец Исраэль в 1920 году и стал здесь одним из пионеров еврейского флота. Баевский, после перехода в еврейство получивший имя Арье, присоединился к боевой организации сионистов-ревизионистов Бейтар, где был сторонником самых решительных действий против арабских банд и британских властей. Он был заместителем командира школы морских офицеров, созданной Бейтаром. Сын Элиши и Ривки Агеев Иаков (центре) - в Еврейских морских коммандо. Бойцы этого подразделения, базировавшегося в Хайфе, во 2МВ сражались в составе британского флота и действовали в глубоком тылу врага - их забрасывали для проведения диверсионных операций на островах и побережье Италии и Греции, оккупированных нацистами Классиком израильской литературы стала уроженка рязанского села поэтесса Елизавета Ивановна Жиркова, дочь православного священника и ирландки, публиковавшая свои стихи на иврите под псевдонимом Элишева. Она начала писать на иврите еще в Москве, а после приезда в Эрец Исраэль в 1925 году ее творчество получило широкое признание. Интересны ее воспоминания о пути, приведшем ее в Израиль http://www.lechaim.ru/ARHIV/186/elisheva.htm В Израиле бережно сохраняется как музей еврейских первопоселенцев в Галилее усадьба Дубровиных, крестьян-субботников, перешедших в иудаизм и прибывших в Эрец Исраэль в 1903 году. Они поселились в еврейском поселении ха-Есод, где основали образцовое хозяйство. Несмотря на тяжелые климатические условия, малярию, унесшую жизнь троих детей, и постоянные нападения арабов, Дубровины выстояли и навсегда вошли в историю Израиля как пример стойкости и преданности идеалам сионизма. Семья Авраама Куракина также прошла обычный путь еврейских поселенцев. В 1901 году они получили земельный надел от Еврейского национального фонда, на котором основали свою ферму. Условия жизни были крайне тяжелыми — их ждала непаханная сотни лет земля, которую пришлось буквально возрождать из песка. Большую опасность представляли постоянные набеги арабских банд, поджигавших посевы, грабивших инвентарь и терроризировавших поселенцев. Стычки с ними зачастую приобретали характер затяжной войны. Для борьбы с арабскими бандами стали создаваться еврейские сторожевые отряды ха-Шомер (Страж), одним из бойцов которых стал сын Авраама Куракина — Ицхак. Сын Ицхака, Реувен Куракин, погиб в схватке с арабами. Жизнь еврейских поселенцев всегда была связана с винтовкой и плугом. Только глубокая вера и недюжинная сила позволили Куракиным и их товарищам выстоять и победить в этой непрерывной войне за право жить на своей земле. Преданность родной стране приходится оплачивать собственной кровью. Менахем Куракин родился в 1922 году и с детских лет занимался крестьянским трудом на родительской ферме. Уже в пятнадцать лет он вступил в Хагану — еврейскую подпольную армию и принял участие в боях с арабами. Командование Хаганы направило его в подразделение морских коммандос. В начале Второй мировой войны британское командование обратилось к Хагане с предложением о проведении совместных операций против нацистов и их приспешников. Восемнадцатилетний Менахем Куракин вошел в группу из двадцати трех еврейских и британских коммандос, перед которой была поставлена задача атаковать штаб пронацистского режима Виши в ливанском порту Триполи. В январе 1941 года корабль с бойцами вышел из хайфского порта. Назад он не вернулся... В 1948 году в огне Войны за независимость родилось государство Израиль. Тогда еще немногочисленному населению еврейского государства пришлось противостоять вероломному нападению армий десяти арабских стран. Враг был разгромлен, но кровь является ценой победы. В бою при прорыве блокады Иерусалима погиб еще один представитель куракинского рода – 18-летний Рафи Коэн. Авраам Авигдоров, один из двенадцати Героев Израиля (звание это было присвоено после Войны за Независимость) - правнук Авраама Куракина Дора Агеев, дочь Элиши и Ривки - девушка-солдат - водитель грузовика Еврейской Бригады. 2-ая МВ. Представитель пятого поколения Куракиных, Йоси, родился в 1964 году в семье офицера морского спецназа Арье Куракина. У мальчишки всегда был перед глазами пример отца — участника многих отчаянных по смелости боевых операций, и потому для него не было проблемы выбора профессии на всю жизнь. В школе Йоси занимался боевыми искусствами, увлекался регби и виндсерфингом. В 10–м классе прошел курс подготовки боевого пловца на морской базе Гадны. В 1983 году был призван в армию и прошел отбор в морские коммандос. Армейская карьера Йоси складывалась удачно: офицерские курсы, командование взводом, ротой морского спецназа, постоянное участие в боевых операциях в тылу врага... В 1995 году Йоси Куракин получил звание подполковника и возглавил подразделение морских коммандос, с которым не раз шел в бой. 4 сентября 1997 года подполковник Йоси Куракин со своими бойцами ушел в последний бой в тылу врага... Подробности гибели боевой группы израильских морских коммандос во главе с подполковником Иоси Куракиным в бою 4 сентября 1997г. Род Куракиных давно уже пустил глубокие корни на земле Израиля, более тысячи потомков Авраама Куракина живут по всей стране. 4 мая 2003 года, в день 55-й годовщины государства Израиль, почетное право зажечь юбилейный факел на горе Герцля в Иерусалиме вместе с президентом государства было доверено Нево Куракину, восьмилетнему сыну Йоси... статью прочитали: 56 человек Комментарии