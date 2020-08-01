Без военных и пограничников

Что происходит на белорусско-российской границе после задержания 33 «боевиков»

31 июля 2020 Юлия Альгерчик / AUTO.TUT.BY

После задержания в санатории под Минском 33 российских «боевиков» власти заявили об усилении мер безопасности. Среди прочих об усиленном контроле на границах, в том числе с Россией и Украиной, сообщал Госпогранкомитет. AUTO.TUT.BY проехал по трассе М1, чтобы узнать, что сейчас происходит на границе с восточными соседями.

В солнечный будний день (мы отправились в поездку в четверг, 30 июля. — Прим. ред.) на трассе М1 почти нет машин. Основной транспорт на проезжей части — тягачи с полуприцепами, рефами и морскими контейнерами, автовозы, загруженные легковушками. Несмотря на страшилки в Сети, по пути мы не встретили ни милиции, ни военных. На полях — уборочная техника, в некоторых местах на трассе дальнобойщиков проверяет транспортная инспекция, в пункте ГАИ, где останавливают нерезидентов, за которыми числятся штрафы по скорости, дежурил инспектор — словом, все как обычно.

Километра за четыре до границы с Россией упираемся в колейку с фурами. Большегрузы были с номерами разных стран, но больше всего — белорусских, российских, литовских, польских.

— На Редьках всегда очередь. Это еще маленькая, вы в выходные приезжайте — есть на что посмотреть. Это россияне-пограничники медленно работают, наших-то на границе нет, — рассказал один из дальнобойщиков, стоящих в очереди.

Ничего особенного или необычного на границе дальнобойщики не заметили.

— А что должно быть, расскажите, пока мы тут загораем! — просят водители. — Мы же в рейсах новости особенно не читаем. Что, шпионов словили, когда?!

Недалеко от будочек, в которых оформляют страховки, замечаем жителей ближайших деревень, которые продают ягоды и грибы, — подрабатывают. Говорят, что россиян сейчас к ним стало приезжать меньше — «все из-за „короны“, поэтому торговля идет плохо», зато в казино посетители из соседней страны приезжают по-прежнему.

— От нас в Россию тоже ездят, даже сейчас. Там же все дешевле, даже на наши продукты цены меньше, чем в наших магазинах, стройматериалы тоже, да все! А вы если хотите поехать, то ищите микроавтобусы, которые в Россию возят, — там частники, они и без разрешения вас провезут, — советуют торговцы.

— И пешком можно пройти через деревни, — выдает секретную информацию еще один ягодник, но на него тут же зашикали «коллеги», и мужчина сразу замолкает.

Прямо возле «нейтрали» поворот на деревню Синчуры. За ним по обочинам стоят автомобили — большинство на белорусских номерах.

— Жду россиян — сюда их через границу довозят, они пересаживаются ко мне в машину, а я их везу в Минск, — признается водитель одной из машин.

Мужчина провел возле границы больше часа — пассажиры запаздывали, ему было скучно, поэтому он с удовольствием рассказал о поездках гостей Беларуси.

— Я уже месяца три россиян с границы забираю: они заказывают авто заранее, а я еду к назначенному времени. Чаще всего ездят моряки — их надо доставить в аэропорт, а оттуда они летят туда, где стоит их корабль.

К стоянке подъехала Skoda с московскими номерами, в салоне — две женщины в масках: одна помоложе, вторая почтенного возраста.

— Мама, снимай маску, в Белоруссии «короны» нет, ура! — говорит молодая пассажирка, доставая из багажника сумки.

Женщины пересели в машину с белорусскими номерами и уехали, мы же продолжили беседу уже с российским водителем.

— Езжу так из Москвы и обратно каждый день. Границу проходим быстро — минуты две сегодня ушло, например. Пассажиры показывают документы, по которым им можно пересекать границу. Я довожу их до этого поворота, они пересаживаются, а я возвращаюсь обратно. Страховку я не оформляю — я же вглубь вашей страны не поеду, — рассказал москвич.

Россиянин говорит, что за все время, которое он бывал на границе, ни разу не видел здесь белорусских пограничников, а вот с гаишниками познакомился: они у него проверяли документы, но никаких претензий не предъявляли — после проверки отпустили. Мужчина наслышан о том, что недавно в Беларуси задержали российских «боевиков», но пока из-за этого проезд к нам для него не изменился.

— Это у вас выборы — вот и придумали их. Пройдут выборы — бандиты испарятся. Да зачем к вам их засылать? У вас и так в каждом ведомстве в кабинетах россияне сидят, их полно. И вообще, у вас нефть и газ из России. Так что и без боевиков все нормально…

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ГЛАВК Литва

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В свою очередь Украина требует их выдачи.

Задержанные в Белоруссии граждане России не собирались лететь в Стамбул, хотя у них были авиабилеты, так они готовили себе алиби.

Об этом сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов, передает агентство ТАСС. По его словам, действовали фигуранты дела организованно, и управлялись по военным стандартам. В мессенджере WhatsApp их сообщество было обозначено как группа 1.ru, целью ее создания значилось управления личным составом, заключил Агафонов. Он подчеркнул, что показания задержанных не последовательны и противоречивы.

Из них удалось узнать, что 11 человек планировали лететь в Венесуэлу, 15 хотели отправиться в Турцию, двое — на Кубу, один — в Сирию. Кроме того, есть фигурант, которые вообще не знал куда летит, а трое показания давать отказались. Всех их требует выдать Киев, поскольку подозревает 28 человек в участии в террористической организации и считает, что 9 из них — граждане Украины.

В ближайшее время к задержанным должны допустить российских дипломатов.

В законодательствах Белоруссии, России и Украины нет положений о наемничестве и частных военных компаний, — напомнил корреспондент агентства Униан в Москве Роман Цымбалюк. Вопрос о выдаче задержанных будет зависеть от поведения президента Белоруссии, — считает Цымбалюк.

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