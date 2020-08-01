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США и Россия обсуждают, как будут воевать за Прибалтику

BB.LV , 31 июля, 2020 

В эти дни в Вене проходят российско–американские консультации по стратегической стабильности. Это наиболее продолжительные и интенсивные двусторонние переговоры по тематике безопасности со времен "перезагрузки" отношений между Москвой и Вашингтоном. Как пишет газета "Коммерсант", на встрече будет обсуждаться и возможный конфликт между США и РФ в странах Балтии.

"Коммерсанту" удалось поговорить с Майклом Кофманом, директором программ по изучению России в американском Центре военно–морского анализа, научного сотрудника Института Кеннана. Он рассказал газете, что в США полагают, что Россия может попытаться захватить территории в Прибалтике, особенно в районе Сувалкского коридора, а затем применить ядерное оружие в ограниченном масштабе, чтобы заставить Соединенные Штаты отступить. "Такой подход еще иногда называют "эскалацией для победы", полагая, что Россия готова к эскалации ради завершения конфликта на своих условиях", — заявил эксперт.

"Российские официальные лица много раз говорили, что не собираются захватывать Прибалтику. Им на Западе совсем не верят?" — спросила корреспондент газеты. На это специалист поведал, что в стратегических оценках намерения сторон не играют большой роли. Гораздо важнее потенциал.

"Даже если признать, что у России сегодня нет такого интереса, политико–военная ситуация может в какой–то момент измениться, может возникнуть кризис, на который обе стороны будут вынуждены реагировать — и, возможно, не самым удачным образом. На восприятие ситуации влияют и события 2014 года в Крыму. Политические элиты делают интуитивные суждения, основанные на ранее наблюдаемых моделях поведения и предполагаемой вероятности готовности к риску с другой стороны. Своими действиями в Крыму Москва создала контекст для обсуждения подобных сценариев", — сказал Кофман.

Как пишет российское издание, США дали понять, что хотят обсудить с Россией доктрину "эскалации для деэскалации".

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