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опубликовано редакцией на Переводике 04.12.16 18:35 скаут: igorrr_1;

Ссылка на оригинал Портал Медуза продемонстрировал отсутствие музыкального вкуса Портал Медуза отчего-то продемонстрировал неприятие джазовой музыки. Их публикация под заголовком « Игорь Сечин написал колонку про джаз. Не беспокойтесь, мы прочитали ее за вас» – это фальшивая нота, которая весьма режет слух.



Понятно, что завели шарманку в Медузе отнюдь не из-за джаза, основным мотивом произведения стало желание «уколоть» Сечина. Впрочем, журналисты Медузы настолько фальшивили, что даже не смогли скрыть своих истинных намерений, с самого вступления начав трубить о каких-то мифических прегрешениях своей жертвы.







Дальше — больше. Медуза обвиняет Сечина в том, что он, будучи руководителем «Роснефти», посмел писать вовсе не о нефти, а о джазе! Заведомо лишив Сечина права на музыкальный досуг, сами «медузовцы» продолжили голосить:







После этой импровизированной увертюры «Медуза» перешла к соло, отдающему плагиатом, и привела текст Сечина в своей аранжировке. Прямо скажем, не очень удачной. Никакой коды не последовало. Произведение оборвалось внезапно, и чего ради было затеяно, осталось не совсем понятным.



По сути, «Медуза» выдала оглушительную какофонию, коей заработала себе минус к профессионализму и, соответственно, к нашему рейтингу недоверия.

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