Анализ геополитической ситуации

Марк Аврутин





Геополитические изменения, вызванные распадом СССР.

С распадом СССР на его территории образовались 15 независимых государств. Так был открыт «Ящик Пандоры». Другие народы с каждым днем все сильнее требуют свои права, включая право на создание собственного государства. А США и ЕС активно финансируют национальные движения. Начнем с БВ, где они поддерживают курдов и белуджей в Иране, да и сами персы там давно уже устали от власти аятолл и хотят жить свободно. То есть, Иран не столь монолитен, как кажется, и может распасться.

Курды не спеша и самоотверженно движутся к обретению суверенитета. Сирия разваливается на три государства: курдское, суннитскую и шиитскую Сирию. Аналогичным образом распадается Ирак. Иракский Курдистан близок к объявлению своей независимости, и может присоединить к себе сирийский Курдистан.

Не менее вероятен, чем распад Ирана, и распад Турции. Тогда в состав Курдистана войдут курдские земли в Турции и в Иране. Курдские партии, отбросив свои разногласия, стремятся выработать концепцию построения единого мощного, регионального государства.

Всё идет к тому, что суннитская Сирия может объединиться с суннитским Ираком, а шиитская Сирия — с шиитским Ираком. Из-за войн с ними в Курдистане слабеет влияние ислама на курдов.

Если Израиль присоединит к себе некоторые районы Ливана и распавшейся Сирии, то приобретет общую границу с Курдистаном. Историческое родство курдов и евреев, финансовая помощь Курдистану со стороны Израиля, союзнические отношения между ними создадут мощнейшую базу для обоих государств.

К распаду идут, помимо Ирака, Сирии, Ливии, практически все арабские государства. Причина состоит в глубоких противоречиях в арабском обществе, религиозных войнах, падении цен на нефть, экономическом кризисе, обнищании народа и пр. Европу смог бы отделить от «дикого» БВ буфер, образованный Курдистаном, Израилем и Египтом.

Угрозы, исходящие от Ирана.

Глава Госдепа США заявил, что план установления неядерного статуса Ирана терпит неудачу. От Ирана исходят многочисленные угрозы: поддержка режима Асада в Сирии, которая затягивает конфликт; подрыв свободы судоходства в Персидском заливе действиями иранских ВМС, которые преследуют военные корабли США. Иран совершает кибератаки против Соединенных Штатов и его партнеров по Персидскому заливу.

Но Иран угрожает всему миру, продолжая разрабатывать и испытывать баллистические ракеты в нарушение резолюции Совбеза ООН. Иран спонсирует террористическую деятельность в Сирии, Йемене, Ираке и Ливане, угрожает уничтожением Израилю, обеспечивая оружием и финансируя палестинские террористические организации.

В Йемене Иран поддерживает мятежников хуситов в их попытках свергнуть правительство, тем самым угрожая Саудовской Аравии. Иран тратит огромные деньги на подрыв мира. Особую угрозу всеобщему миру и безопасности представляют ядерные амбиции Ирана.

Совбез ООН, много лет принимая резолюции лишь против Израиля, игнорировалтеррористические угрозы, исходящие от Ирана и Хизбаллы, которые представляют значительную опасность не только для Израиля, но и для всего региона. Теперь новая администрация США показала, что будет действовать против Ирана и Хизбаллы. Америка считает недопустимым, чтобы Иран контролировал крупные морские пути в Йемене и построил военно-морскую базу на Средиземном море в Сирии.

Кто против урегулирования конфликта в Сирии?

Достигнутое 30 декабря 2016 г. перемирие в Сирии не устраивает алавитский режим Башара Асада. Он и его спонсоры в Тегеране понимают, что мирный процесс по урегулированию конфликта в Сирии приведет к отстранению от власти всё алавитское меньшинство, а партия власти Баас будет запрещена, как это произошло в Ираке. Будут и судебные преследования, и внесудебные расправы новых властей по отношению к сирийским чиновникам и силовикам. А главное, Ирану и Хизбалле придется уйти из Сирии.

Поэтому в окружении Асада весьма сильны позиции сторонников продолжения войны до полного разгрома оппозиции. Они, скорее всего, и спровоцировали новый виток напряженности между Дамаском и Западом. Но Дональд Трамп, не дожидаясь проведения расследования, приказал кораблям ВМС США в Средиземном море нанести ракетный удар по авиабазе Шайрат, откуда якобы взлетали сирийские самолеты для газовой атаки Хан-Шейхуна.

Плохое соглашение. В соглашении, которое госсекретарь Джон Ф. Керри заключил с Россией, не было пунктов о том, чтобы Асад отказался от всего своего арсенала химического и биологического оружия, и оно не предусматривало никаких средств для предотвращения возобновления производства такого оружия после того, как Асад ликвидировал его часть.

Поэтому соглашение не помогло избавиться от запаса в Сирии химического оружия, и позволило, кроме того, России вмешаться осенью 2015 года в конфликт, что спасло режим Асада от краха. Асад рассчитывал на то, что Трамп окажется клоном Обамы, и уж, во всяком случае, не станет предпринимать что-нибудь против Сирии без согласования с ООН и даже без поддержки союзников по НАТО. Такого не позволял себе ни один из последних американских президентов, начиная с Буша-старшего.

Но в Сирии происходит настоящая этническая чистка суннитского большинства. Асад с Хизбаллой и шиитскими ополченцами уничтожают суннитское большинство в Сирии, пытаясь заменить его шиитами, как местными, так и привезенными из Афганистана и Ирана. При этом для Асада не существует запрещенных средств: изгнание, массовые убийства, с использованием не только обычного оружия, но и якобы уничтоженного отравляющего газа.

Защитит ли Россия Сирию? Но Асад благодарит Россию.

Асад надеялся, что Путин вступит в конфронтацию с Соединенными Штатами. 7 апреля после нанесения ударов США по военным объектам в Сирии Россия, действительно, возмутилась и приостановиладействие Меморандума между Москвой и Вашингтоном об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Однако вскоре Россия возобновила действие этого Меморандума, что было сделано, как сообщили «Известия», по просьбе госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Если это была и просьба, то высказана она была в жесткой, ультимативной форме. Но подействовал на Кремль указ Трампа о пересмотре статуса федеральных участков, на которых бурение было ограничено указом Барака Обамы 2016 года. Ожидаемый скачок добычи нефти в Америке приведет к перенасыщению мирового рынка, что обрушит цены на энергоносители. Америка уже достигла уровня добычи 9,25 мл. баррелей в сутки. Это грозит обвалом экономики России.

Так что заявления России о том, что она не позволит посягать на суверенитет Сирии и не допустит нарушения баланса сил на сирийской территории, пока что проявились в «надувании щёк». Тем не менее, Башар Асад выказал благодарность российскому народу за помощь его стране, приняв решение о присвоении русскому языку статуса второго языка в Сирии. Неподалеку от Дамаска построят русскую школу.

И Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш нашел самое подходящее время поздравить Асада с национальным праздником Сирии. А ещё успел выступить на саммите Лиги арабских государств, лишний раз заявив о том, что «ничто не может отвлечь ООН от стремления исцелить самую давнюю незаживающую рану в регионе: тяжелое положение палестинского народа. Ну, и конечно, напомнил, что поселенческая деятельность по международному праву является незаконной.

Что произошло в Турции.

Принято считать, что в результате проведенного в Турции референдума там погибла парламентская Турецкая Республика, которая просуществовала 84 года. На самом деле, и создатель «турецкой демократии» Кемаль Ататюрк был фактически диктатором. Диктаторами были и второй президент Турции Исмет Иненю, и премьер-министр Мендерес. Парламент служил декорацией. Такой декорацией являлся в Советском Союзе Верховный Совет, а теперь в РФ – Госдума.

Эрдоган же просто сменил в качестве опоры армию на «Братьев мусульман» и развернул Турцию в сторону исламизации. Хорошо это для Израиля? Военные – прагматики, и могли оценить достижения израильского ВПК, а потому стремились к сотрудничеству с Израилем. «Братья мусульмане» — сплошь идеология, пропитанная ненавистью к евреям и еврейскому государству. Хотя некоторые обозреватели находят, что 15 июля 2016 года родилась настоящая, а не авторитарная, турецкая демократия.

Ухудшение отношений с Россией, разрыв с ЕС.

Казалось бы, между «суверенной» российской демократией и «настоящей» турецкой демократией так много общего. Но вот стратегическое партнерство между ними не складывается. Турция не в восторге от усиления России на БВ. Это проявилось уже на переговорах в Астане в конце января при обсуждении русского проекта конституции для Сирии с предоставлением автономии курдам.

Эрдоган разругался и с ЕС, и с Америкой. Происходящее на БВ он воспринимает, как очередную попытку Запада перекроить карту региона. Больше всего его беспокоит поддержка курдов в их стремлении обрести самостоятельность. Но теперь, как считает Эрдоган, в отличие от предыдущей попытки столетней давности, используются террористические организации.

Сформированный после Первой мировой войны из остатков Османской империи регион, снова разваливается. Эрдоган хочет предотвратить этот развал созданием федеративного государства. Но это лишь поспособствует образованию Большого Курдистана. Неизбежность этого подталкивается «арабской весной», в которую погружается Турция Эрдогана. Самого Эрдогана ждет участь если не Каддафи, то Мурси.

Ещё Турция втянулась в сирийский конфликт, вступив при этом в негласный альянс с ИГИЛ. То есть, борьба с Асадом, скорее, скрывала истинную цель – борьбу с сирийскими курдами. Но они пользуются поддержкой со стороны американцев и ряда стран Европы. В дополнение ко всему, в Сирии появилась Россия. И Турция, чтобы не повторить ситуацию, сложившуюся на завершающем этапе Первой мировой войны, вынуждена балансировать между Россией, Ираном и США.

Достижим ли ядерный паритет КНДР с США?

На общемировую ситуацию может ещё существенно повлиять корейский кризис. КНДР параллельно работает над совершенствованием конструкции ядерных зарядов и баллистических ракет большой дальности, способных достигать территории США. Цель состоит в том, чтобы, достигнув ядерного паритета с США, затем присоединить Южную Корею. Это сделало бы Ким Чен Ына великим национальным героем, объединившим Корею в единое государство.

Но, похоже, Трамп решил лишить северокорейского диктатора возможности добиться такого уровня оснащения ракетно-ядерным вооружением, когда КНДР побояться трогать. Американский президент почти прямым текстом заявил, что в ответ на новое испытание Северная Корея подвергнется ещё и силовому давлению. К Корейскому полуострову приблизилась американская армада ВМС США во главе с атомным авианосцем. В Японском море ударная авианосная группа намерена провести учения совместно с японскими и южнокорейскими ВМС.

Кроме того, на границе с КНДР дополнительно развернут 100-тысячный контингент Народно-освободительной армии Китая. А все вооруженные силы КНР с середины апреля находятся в состоянии повышенной степени готовности. Китайский воинский контингент на границе с КНДР призван, в частности, предотвратить прорывы миллионов беженцев на китайскую территорию в случае серьезного американского военного удара по КНДР.

Обращает на себя внимание то, что американские авианосцы прежде никогда не появлялись в Японском море вблизи от Владивостока. Сейчас Трамп показал, что готов пренебречь этим правилом и создать новую военную реальность на Дальнем Востоке. Столь решительная поддержка США может, действительно, привести к объединению Кореи, но в результате ликвидации северокорейского режима. США заинтересованы в том, чтобы единая Корея и Япония стали рычагом контроля США в Юго-Восточной Азии.

Коллективный взгляд палестинцев на Израиль.

За четверть века существования ПНА у палестинских арабов при попустительстве ООН сформировался коллективный взгляд на Израиль. В их глазах Израиль – экспансионистское образование, у которого нет исторических или моральных прав на существование, поэтому он обречен на вымирание. Такой взгляд оправдывает требование создать великую Палестину от «реки до моря».

Такая политика неприятия еврейского государства была впервые провозглашена муфтием Иерусалима аль-Хуссейни в 1921 году. Именно такое неприятие, которое требует отрицания сионизма, еврейской связи с землей Израиля, отказа признать еврейскую государственность, отказа от торговли с сионистами, убийства евреев и т.д и т.п., сейчас поддерживается не только арабами и мусульманами, но и ЕС. Ликвидацию еврейского присутствия сделали своей единственной целью все прошлые и настоящиепалестинские лидеры.

В таких условиях поиск каких либо решений о границах Палестинского государства, или о разделе будь-то Храмовой горы или электрических и водопроводных сетей, ведут лишь к совершенно непродуктивным переговорам. Поэтому пока большинство палестинских арабов мечтают уничтожить еврейское государство, любые переговоры неизбежно превращаются в фарс и нуждаются в завершении.

Решить палестинскую проблему невозможно без отказа мирового сообщества от поддержки Газы и ПА, без убеждения палестинских арабов в существовании у евреев исторических связей с землей Израиля, без подавления их воли к борьбе. При наличии у Израиля могущественной экономики и армии и такого союзника, как США, мечта о великой Палестине — чистейшая фантазия. Палестинцы должны будут либо принять еврейское государство, либо погибнуть в борьбе с ним, либо добровольно согласиться на трансфер.

Пока только порядка 20% палестинских арабов готовы мирно жить в еврейском государстве. Когда их численность составит 60%, контроль сможет перейти к ним от сторонников политики неприятия. Всё зависит от того, смогут ли палестинцы осознать, сколь весомым будет их выигрыш от отказа от столетней политики неприятия.

Можно считать, что требование Трампа отказаться от выплаты пособий террористам положило начало этому процессу. Сейчас тратиться 300 миллионов долларов на выплату пособий террористам и их семьям, что составляет 6%-7% от годового бюджета ПА. Выплата пособий включена в закон о годовом бюджете автономии. Этот вопрос должен стать предметом обсуждений на встрече Трампа и Аббаса, запланированной на 3 мая.

Однако израильский демократический беспредел и беспредельный гуманизм лишь способствуют продолжению террористической деятельности арабов. Растет число террористов, имеющих израильские удостоверения личности. ХАМАС использует палестинских больных, проходящих лечение в Израиле, для провоза в Израиль взрывчатки.

Что касается Трампа, то ему сильно помешалОбама проводить новую политику в отношении Израиля. Обама вел настоящую политическую войну против американской поддержки Израиля, и рассматривал сторонников сильного американо­-израильского альянса как своих политических врагов. Администрация Обамы в последние месяцы своего пребывания у власти наняла на государственную службу людей из «бешенной» оппозиции Израилю. Причем, условия заключенных с ними контрактов практически не дают возможности их уволить. Этим, в значительной мере, объясняется невозможность Трампа проводить новую политику, а не его некомпетентностью и неопытностью, как это пытаются представить его противники.

Антисемитизм европейских социалистов и ультраправых.

Раньше израильские дипломаты полагали, что антисемитские предрассудки разделяются только ультраправыми. Сегодня стало ясно, что ситуация изменилась, и антисемитизм присущ всем. Но если социалисты не станут бороться с исламизацией своих стран, то ультраправые вслед за борьбой с мусульманскими мигрантами начнут бороться с другими нацменьшинствами. Поэтому для евреев предпочтителен выбор национал-демократов, которые отвергают любые антисемитские мотивы. К сожалению, кроме Голландии, нацонал-демократические партии не пользуются большой поддержкой населения.

Во многих европейских странах левый лагерь превращает мусульман в основу своего электората. Во Франции кандидат в президенты от социалистов Бенуа Хамон — большой поклонник выдуманного «палестинского народа». То же наблюдается и у британских лейбористов во главе с Джереми Корбиным. А у демократов США Кит Эллисон-Мухаммед чуть не стал главой национального комитета Демпартии. Особенно угрожающая ситуация складывается во Франции, где радикализуется как левый лагерь, так и правый. И всё это происходит на фоне восьми миллионов мусульман. Если эта гремучая смесь сработает, то Франция потянет за собой всю Европу вниз.

Сейчас и правые, и левые сознательно убирают былые табу, делая антисемитизм обыденным, привычным и нормальным явлением. Евреев представляют агрессорами, а антисемиты выступают в роли их жертвы. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, член Социал-Демократической партии Германии, назвал «апартеидом» политику Израиля по отношению к палестинцам.

Франция по сути уже стала заложницей миллионов мусульман и их левых сторонников. В любой момент страна может запылать, и поделать с этим практически уже ничего нельзя. Полицейским приказано не трогать участников беспорядков, поскольку насилие со стороны властей ещё сильнее разжигает улицу. Не могут они и задерживать слишком много хулиганов, — тогда полицейские участки оказываются окруженными бесчинствующей толпой, и задержанных приходится отпускать на свободу.

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