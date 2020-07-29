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опубликовано редакцией на Переводике 29.07.20 04:21
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Германские налоговики покусились на святое

Все больше семей американских военных, «задёрганных» немецкими налоговыми службами, сталкиваются с финансовыми угрозами

By JOHN VANDIVER | STARS AND STRIPES   Published: July 27, 2020

Налоговая служба  района  Кузель-Ландштуль в Германии активизировала усилия по сбору налогов с некоторых членов военного сообщества США.   BRIAN FERGUSON/STARS AND STRIPES

STUTTGART, Germany. Немецкие города, в которых размещаются войска США, активизируют  усилия по наложению штрафов на  некоторых [американских] военнослужащих  за  неуплату  подоходного налога, от  которых  страдают их  семьи. Юристы  предупреждают, что  назначение  в Германию  несет с  собой  растущие финансовые риски.

Военнослужащие, которые уже платят американские налоги и делают немного больше, чем просто  продлевают свои командировки, в некоторых случаях сталкиваются с  требованиями  уплаты  десятков  тысяч долларов  немецких налогов, говорят члены семей военных  и немецкие чиновники. Другим  военнослужащим предъявляются иски после того, как местные налоговые органы определят, что кто-то женат на немке, владеет имуществом, отправляет ребенка в немецкую школу или делает что-либо еще, что, по их словам, означает «особые связи» со страной.

В то время как, в последние годы, [германские]  власти применяли  налоговые санкции только к  гражданским  сотрудникам Министерства обороны США, в апреле  стал известен  первый случай попытки взять налоги с  военнослужащего находящегося на  действительной военной службе, старшего сержанта авиабазы ​​Рамштайн, женатого на немке.

В пятницу, налоговая инспекция района Кузель-Ландштуль, которая контролирует территорию, где  находятся  десятки тысяч американцев, приписанных к Рамштайну и нескольким военным базам, заявила, что только их отделение  изучало информацию, через свой «офис НАТО», о  460 американских военнослужащих,  в  апреле  их  было  387 человек.

«Количество случаев быстро увеличивается», - сказал Детлев Альбрехт, немецкий налоговый адвокат  из Кайзерслаутерна.

Альбрехт, представляющий 70 семей военнослужащих, вовлеченных в налоговые баталии, говорит, что у него есть клиенты - пострадавшие, назначенные  Командованием  США в Африке в Штутгарт, а также  персонал из  Кайзерслаутерна и Висбадена, где находится штаб-квартира армии США в Европе. За последние пару месяцев он приобрел  20 новых клиентов.

Германия является единственным известным союзником США  по договору [НАТО], где некоторым военнослужащим и гражданским лицам Министерства обороны США, находящимся за границей, грозит налогообложение их военных доходов местными финансовыми управлениями. Соглашение о статусе сил НАТО (Status of Forces Agreement -   SОFA) исторически защищало военных и гражданских служащих в Германии от таких налогов. Но в последние годы некоторые немецкие власти утверждают, что соглашение применяется не во всех случаях.

«Они попытаются повесить [налоги на] вас»

Налоговые счета варьировались от тысяч до сотен тысяч долларов, признало правительство германской  земли Рейнланд-Пфальц, в которую входит Рамштайн.

«Никто не хочет, чтобы его  преследовали и донимали государственные  учреждения. Это страшно», - сказала Мелисса Хауэлл, супруга американского солдата, которого преследует налоговая инспекция в немецком районе Ландштуль. «Я не знаю, как они ожидают, как  люди найдут такие  деньги».

Хоуэлл, немка, которая живет со своим американским мужем и детьми, сказала, что у нее возникли проблемы в июне, когда она пошла подавать свою  налоговую  декларацию  в местное финансовое управление.

Взлетная полоса на авиабазе Рамштайн, Германия. Немецкие налоговые органы наращивают усилия по наложению налоговых санкций на американских военнослужащих, что делает страну единственным известным союзником США в мире, где военнослужащие сталкиваются с риском двойного налогообложения. U.S. ARMY CORP OF ENGINEERS

Она сказала, что ее допрашивали о ее муже и велели заполнить анкету, которая уточняла  информацию о его работе.

Затем она получила письмо с приказом передать мужу форму W-2 и другие налоговые декларации.

«Я сделала это, потому что я не знала [что этого делать было  не нужно. Позже] Я узнала, что это  была ошибка», - сказала она.

После этого ей позвонили из налоговой инспекции и сказали, что их дело передается менеджеру, который занимается «американо-немецкими парами».

Затем Хауэллс пригласил Альбрехта для подготовки к судебной схватке.

Совет Альбрехта людям, попавшим в ловушку  налоговых служб: никогда не передавайте никакие налоговые документы, принадлежащие американскому персоналу, и нанимайте адвоката, чтобы противостоять попыткам правительства заставить их  передать.

«Получив эти документы, они попытаются повесить [налоги на]  вас», - сказал Альбрехт.

Немецкая супруга гражданского контрактника  Министерства обороны из  Кайзерслаутерна заявила, что ее мужу недавно пришел налоговый счет в размере 50 000 долларов США из налоговой инспекции Кузель-Ландштуль. Как и Хауэлл, она сказала, что на нее оказывалось давление с целью предоставить материалы о подоходном налоге ее мужа.

«Я всегда хотел быть прозрачным. Но тогда это как  снежный ком”  сказал супруг, который говорил при условии анонимности по соображениям безопасности.

«По сути, они пришли к выводу, что мой муж должен заплатить 50 000 долларов, только потому что они думают, что мы не намерены возвращаться в США, что не может быть дальше от истины. В какой-то момент мы должны вернуться в США », - сказала она, отметив, что они хотят купить дом в США, чтобы их дети ходили в школу на военной базе.

Но они этого не приняли», - сказала она.

Налоговые консультанты в Германии сказали «Stars and Stripes», что отъезд из страны - окончательное доказательство намерения уехать - не обязательно обеспечивает защиту от региональных налоговых органов, которые добиваются уплаты налогов  за  10 лет и преследуют персонал США  даже  после возвращения домой.

В поисках  помощи федерального руководства

Военное командование США, которое контролирует вопросы SOFA  в других союзных странах, в которых размещено большое количество сил - в Японии, Южной Корее, Великобритании, Италии и Испании - все сказали «Stars and Stripes», что военнослужащие и гражданские лица Министерства обороны не  подвергаются  риску  обложения их  военных  доходов  налогами.

Военно-воздушные силы США в Европе, которые занимаются вопросами SOFA в Великобритании, заявили в своем заявлении, что «нет движения или инициативы по сбору подоходного налога с доходов, полученных в результате выполнения обязанностей в   Вооруженных силах США».

Германия стоит особняком в то время, когда лидеры всех земель, принимающих войска, обратились к законодателям США с призывом заблокировать усилия президента Дональда Трампа по сокращению военного контингента в стране.

Трамп сказал, что Германия не тратит достаточно на свою защиту.

Американская армия в Европе, которая занимается вопросами SOFA в Германии, заявляет, что не планирует вмешиваться в текущие споры с отдельными налоговыми судами. Но армия заявила, что она координирует свои действия с европейским командованием США и шестью другими государствами НАТО, чтобы поднять этот вопрос в правительствах США и союзных стран.

«Мы намерены попросить национальное правительство Германии издать всеобъемлющее руководство по толкованию договора, которое будет определять толкование на местном и государственном уровне», - заявил недавно пресс-секретарь USAREUR полковник Джо Скрокка.

Семья разочарована тем, что военное руководство США не заняло более решительную позицию в защите своего персонала.

«Я надеюсь, что эта лазейка скоро будет закрыта», - сказал Хауэлл. «Я удивлен, что это еще не сделано. Это дискриминация».

Кроме американских,  Германия принимает небольшое количество сил из других стран НАТО, что может составлять  часть из 460 дел,  о  которых  сообщила налоговая служба  в Кузеле.

Тем не менее, проблема выходит далеко за рамки этого региона.

В Рейнланд-Пфальце, законодатели земли  Марлис Конле-Грос и Маркус Кляйн призвали провести более тщательное изучение вопроса о том, почему так много американцев становятся жертвами налогов.

Правительство земли  в недавнем ответе на вопросы законодателей о масштабах налоговой проблемы не проявило  никаких признаков того, что оно готово вмешаться. В нем признается увеличение налоговых дел против американских военнослужащих, говорится в заявлении для законодателей, которое было передано «Stars and Stripes».

В заявлении говорится, что местные налоговые органы были «информированы» по этому вопросу. Но правительство не уточнило, будут ли они продолжать наращивать усилия по сбору  [налогов с иностранных военнослужащих].


Корреспондент «Stars and Stripes» Маркус Клёкнер внес свой вклад в эту историю.

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