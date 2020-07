архив



опубликовано редакцией на Переводике 29.07.20 04:21 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Stars & Stripes”,

"‘Harassed’ by German tax offices, more US military families face financial threats" США - 27 июля 2020 г. Германские налоговики покусились на святое Все больше семей американских военных, «задёрганных» немецкими налоговыми службами, сталкиваются с финансовыми угрозами By JOHN VANDIVER | STARS AND STRIPES Published: July 27, 2020 Налоговая служба района Кузель-Ландштуль в Германии активизировала усилия по сбору налогов с некоторых членов военного сообщества США. BRIAN FERGUSON/STARS AND STRIPES STUTTGART, Germany. Немецкие города, в которых размещаются войска США, активизируют усилия по наложению штрафов на некоторых [американских] военнослужащих за неуплату подоходного налога, от которых страдают их семьи. Юристы предупреждают, что назначение в Германию несет с собой растущие финансовые риски. Военнослужащие, которые уже платят американские налоги и делают немного больше, чем просто продлевают свои командировки, в некоторых случаях сталкиваются с требованиями уплаты десятков тысяч долларов немецких налогов, говорят члены семей военных и немецкие чиновники. Другим военнослужащим предъявляются иски после того, как местные налоговые органы определят, что кто-то женат на немке, владеет имуществом, отправляет ребенка в немецкую школу или делает что-либо еще, что, по их словам, означает «особые связи» со страной. В то время как, в последние годы, [германские] власти применяли налоговые санкции только к гражданским сотрудникам Министерства обороны США, в апреле стал известен первый случай попытки взять налоги с военнослужащего находящегося на действительной военной службе, старшего сержанта авиабазы ​​Рамштайн, женатого на немке. В пятницу, налоговая инспекция района Кузель-Ландштуль, которая контролирует территорию, где находятся десятки тысяч американцев, приписанных к Рамштайну и нескольким военным базам, заявила, что только их отделение изучало информацию, через свой «офис НАТО», о 460 американских военнослужащих, в апреле их было 387 человек. «Количество случаев быстро увеличивается», - сказал Детлев Альбрехт, немецкий налоговый адвокат из Кайзерслаутерна. Альбрехт, представляющий 70 семей военнослужащих, вовлеченных в налоговые баталии, говорит, что у него есть клиенты - пострадавшие, назначенные Командованием США в Африке в Штутгарт, а также персонал из Кайзерслаутерна и Висбадена, где находится штаб-квартира армии США в Европе. За последние пару месяцев он приобрел 20 новых клиентов. Германия является единственным известным союзником США по договору [НАТО], где некоторым военнослужащим и гражданским лицам Министерства обороны США, находящимся за границей, грозит налогообложение их военных доходов местными финансовыми управлениями. Соглашение о статусе сил НАТО (Status of Forces Agreement - SОFA) исторически защищало военных и гражданских служащих в Германии от таких налогов. Но в последние годы некоторые немецкие власти утверждают, что соглашение применяется не во всех случаях. «Они попытаются повесить [налоги на] вас» Налоговые счета варьировались от тысяч до сотен тысяч долларов, признало правительство германской земли Рейнланд-Пфальц, в которую входит Рамштайн. «Никто не хочет, чтобы его преследовали и донимали государственные учреждения. Это страшно», - сказала Мелисса Хауэлл, супруга американского солдата, которого преследует налоговая инспекция в немецком районе Ландштуль. «Я не знаю, как они ожидают, как люди найдут такие деньги». Хоуэлл, немка, которая живет со своим американским мужем и детьми, сказала, что у нее возникли проблемы в июне, когда она пошла подавать свою налоговую декларацию в местное финансовое управление. Взлетная полоса на авиабазе Рамштайн, Германия. Немецкие налоговые органы наращивают усилия по наложению налоговых санкций на американских военнослужащих, что делает страну единственным известным союзником США в мире, где военнослужащие сталкиваются с риском двойного налогообложения. U.S. ARMY CORP OF ENGINEERS Она сказала, что ее допрашивали о ее муже и велели заполнить анкету, которая уточняла информацию о его работе. Затем она получила письмо с приказом передать мужу форму W-2 и другие налоговые декларации. «Я сделала это, потому что я не знала [что этого делать было не нужно. Позже] Я узнала, что это была ошибка», - сказала она. После этого ей позвонили из налоговой инспекции и сказали, что их дело передается менеджеру, который занимается «американо-немецкими парами». Затем Хауэллс пригласил Альбрехта для подготовки к судебной схватке. Совет Альбрехта людям, попавшим в ловушку налоговых служб: никогда не передавайте никакие налоговые документы, принадлежащие американскому персоналу, и нанимайте адвоката, чтобы противостоять попыткам правительства заставить их передать. «Получив эти документы, они попытаются повесить [налоги на] вас», - сказал Альбрехт. Немецкая супруга гражданского контрактника Министерства обороны из Кайзерслаутерна заявила, что ее мужу недавно пришел налоговый счет в размере 50 000 долларов США из налоговой инспекции Кузель-Ландштуль. Как и Хауэлл, она сказала, что на нее оказывалось давление с целью предоставить материалы о подоходном налоге ее мужа. «Я всегда хотел быть прозрачным. Но тогда это как снежный ком” сказал супруг, который говорил при условии анонимности по соображениям безопасности. «По сути, они пришли к выводу, что мой муж должен заплатить 50 000 долларов, только потому что они думают, что мы не намерены возвращаться в США, что не может быть дальше от истины. В какой-то момент мы должны вернуться в США », - сказала она, отметив, что они хотят купить дом в США, чтобы их дети ходили в школу на военной базе. Но они этого не приняли», - сказала она. Налоговые консультанты в Германии сказали «Stars and Stripes», что отъезд из страны - окончательное доказательство намерения уехать - не обязательно обеспечивает защиту от региональных налоговых органов, которые добиваются уплаты налогов за 10 лет и преследуют персонал США даже после возвращения домой. В поисках помощи федерального руководства Военное командование США, которое контролирует вопросы SOFA в других союзных странах, в которых размещено большое количество сил - в Японии, Южной Корее, Великобритании, Италии и Испании - все сказали «Stars and Stripes», что военнослужащие и гражданские лица Министерства обороны не подвергаются риску обложения их военных доходов налогами. Военно-воздушные силы США в Европе, которые занимаются вопросами SOFA в Великобритании, заявили в своем заявлении, что «нет движения или инициативы по сбору подоходного налога с доходов, полученных в результате выполнения обязанностей в Вооруженных силах США». Германия стоит особняком в то время, когда лидеры всех земель, принимающих войска, обратились к законодателям США с призывом заблокировать усилия президента Дональда Трампа по сокращению военного контингента в стране. Трамп сказал, что Германия не тратит достаточно на свою защиту. Американская армия в Европе, которая занимается вопросами SOFA в Германии, заявляет, что не планирует вмешиваться в текущие споры с отдельными налоговыми судами. Но армия заявила, что она координирует свои действия с европейским командованием США и шестью другими государствами НАТО, чтобы поднять этот вопрос в правительствах США и союзных стран. «Мы намерены попросить национальное правительство Германии издать всеобъемлющее руководство по толкованию договора, которое будет определять толкование на местном и государственном уровне», - заявил недавно пресс-секретарь USAREUR полковник Джо Скрокка. Семья разочарована тем, что военное руководство США не заняло более решительную позицию в защите своего персонала. «Я надеюсь, что эта лазейка скоро будет закрыта», - сказал Хауэлл. «Я удивлен, что это еще не сделано. Это дискриминация». Кроме американских, Германия принимает небольшое количество сил из других стран НАТО, что может составлять часть из 460 дел, о которых сообщила налоговая служба в Кузеле. Тем не менее, проблема выходит далеко за рамки этого региона. В Рейнланд-Пфальце, законодатели земли Марлис Конле-Грос и Маркус Кляйн призвали провести более тщательное изучение вопроса о том, почему так много американцев становятся жертвами налогов. Правительство земли в недавнем ответе на вопросы законодателей о масштабах налоговой проблемы не проявило никаких признаков того, что оно готово вмешаться. В нем признается увеличение налоговых дел против американских военнослужащих, говорится в заявлении для законодателей, которое было передано «Stars and Stripes». В заявлении говорится, что местные налоговые органы были «информированы» по этому вопросу. Но правительство не уточнило, будут ли они продолжать наращивать усилия по сбору [налогов с иностранных военнослужащих].

