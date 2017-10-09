Россия украла секретные данные по кибербезопасности посредством программы Kaspersky, установленной на домашнем компьютере

Хакеры использовали антивирус, чтобы украсть документы о киберсредствах США

Уильям Гэйд





Всего через день после того, как было выявлено, что Россия, скорее всего, взломала мобильные телефоны солдат НАТО, служащих в Восточной Европе, появляются новые детали о кибератаке, произошедшей намного ближе к дому. Хакеры, работающие в интересах российского правительства, украли секретные детали наступательных и оборонительных киберсредств АНБ. Эта информация была получена после того, как подрядчик АНБ нарушил протокол и разместил крайне секретный материал на своем домашнем компьютере. Хакеры затем использовали антивирусное программное обеспечение Kaspersky, которое работало на этом домашнем компьютере, чтобы извлечь файлы.

Этот инцидент произошел в 2015 году, был обнаружен весной прошлого года и теперь стал достоянием гласности. С помощью этой новой информации у российского правительства теперь есть способность лучше защитить их сети от взломов со стороны США и легче проникать в сети других государств.

АНБ, как это всегда было их принципом, не подтвердили и не отрицали, что хакерский взлом имел место. Лаборатории Касперского, российские производители антивирусного программного средства, сказали, что им "не предоставили какой-либо информации или свидетельств, доказывающих этот предполагаемый инцидент".

Хотя многие службы правительства США отказываются от программного обеспечения Kaspersky, это первый известный инцидент использования этой программы, чтобы создать возможность для кибершпионажа против США. Kaspersky работает более напористо, чем другие антивирусные системы, копируя большое количество ваших личных файлов, чтобы их можно было просканировать на наличие возможных вредоносных кодов. Это глубоко запрятано в лицензионном соглашении, которое большинство людей пропускают, и по сути лишает вас права на неприкосновенность конфиденциальной информации, когда вы устанавливаете программу.

Личность подрядчика в центре всего этого не известна, но источники, близкие к теме, сказали изданию "Уолл Стрит Джорнал", что членов Конгресса проинформировали и что инцидент получил кодовое наименование. Считается, что подрядчик взял файлы домой, чтобы провести дополнительную работу после обычного рабочего времени, и что он никогда не работал на иностранное правительство. Хотя его намерения выглядят благими, он все равно знал, что это нарушение протокола.

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