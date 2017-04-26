



архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 26.04.17 11:03 скаут: Ivan123;

Ссылка на оригинал Каспаров.Ru: карнавал мерзости в преддверии дня победы

Собственно, по заголовку и первому абзацу уже ясно отношение автора к 9 мая, как и довольно тухлые способности иронизировать.

Чтобы развить тему в нужном ключе, Росс взяла как инфоповод концерты в Берлине, которые состоятся 7 мая. С песнями победы будет выступать Хор Турецкого, а также артисты фестиваля «Путь к миру». Возмущённая авторша, захлебнувшись от жалости к немцам (которые спокойно разрешили концерты на своей территории), постаралась полностью передёрнуть суть мероприятий.

Да, русские победители. Росс что-то в этом не устраивает? Но посыл концертов отнюдь не в этом. Это у неё карнавал, а у организаторов акция дружбы и единства.

Далее пошла откровенная ложь, которой оппозиционеры так любят разбрасываться направо и налево.Во-первых, никакого девиза « чтобы немцы не забыли и чтили» у организаторов концертов нет и в помине. Зато есть цель поздравить ветеранов.

Во-вторых, а где Хирург сказал неправду? Или пересмотр итогов Второй Мировой войны на Западе, приравнивание Сталина к Гитлеру для неё не является попыткой отобрать победу?

Но Росс продолжает и далее отрицает то, что является суровой действительностью. Она называет возмутительной ложью то, что сегодня является суровой реальностью. А именно искажение истории и занижение Западом вклада СССР в победе над фашизмом.

Но то мнение Росс. А как ей мнение французской исследовательская компания Ifop и британской Populus?

Далее авторша и вовсе расписалась в собственной глупости. О чём можно говорить с человеком, который не знает, почему русские радуются победе, а Европа скорбно молчит? Может потому, что пока те же французы ели круассаны, сдав немцам все позиции, советские солдаты кровью освобождали землю метр за метром, а в Ленинграде люди умирали от голода, но не сдавались? Неудивительно, что для всей страны, героически давшей отпор нацисткой Германии, день победы стал праздником. Тем, который со слезами на глазах. Пусть Росс посмотрит хроники тех лет, если не хватает понимания. А также то, что сегодня происходит. Взять хотя бы Прибалтику. Помнит, да?

Мир скорбит над общим горем? Это над тем, что Советский союз победил что ли? Или над тем, что европейские города за несколько дней сдавались фашистам? Ну да, тогда точно никогда европейцам не понять россиян…

Как нормальным людям Татьяну Росс и её единомышленников на Каспаров.ru Для кого-то главной победой в жизни являются вот такие посты, полные ненависти. И всегда удивляет только одно: почему удивляются в оппозиции, когда любые выборы в стране показывают 000000,1 % голосов «ЗА» ? Это же естественно, при таком вот отношении ко дню победы, народу и стране в целом.

Поэтому даже хорошо, что Татьяна Росс и ей подобные сидят на «Каспаров.ru» , вдалеке от адекватных людей. Из этого болота их кваканье слышно глухо и далеко не долетит.



статью прочитали: 73 человек Комментарии ﻿

Каждый год, в преддверии 9 мая, оппозиция начинает сходить с ума. Не обошла стороной истерия и информационное издание «Каспаров.Ru» , на просторах которого появился пост возмутительного содержания. Татьяна Росс, которая является автором гадостного творения, выдала в массы всю гниль либеральной мысли, которая является оскорбительной для каждого, кто считает день победы великим праздником. Тем более веских оснований для этого более чем достаточно. Но Росс явно считает иначе, не в силах скрыть своего отвращения к происходящему.Собственно, по заголовку и первому абзацу уже ясно отношение автора к 9 мая, как и довольно тухлые способности иронизировать.Чтобы развить тему в нужном ключе, Росс взяла как инфоповод концерты в Берлине, которые состоятся 7 мая. С песнями победы будет выступать Хор Турецкого, а также артисты фестиваля «Путь к миру». Возмущённая авторша, захлебнувшись от жалости к немцам (которые спокойно разрешили концерты на своей территории), постаралась полностью передёрнуть суть мероприятий.Да, русские победители. Росс что-то в этом не устраивает? Но посыл концертов отнюдь не в этом. Это у неё карнавал, а у организаторов акция дружбы и единства.Далее пошла откровенная ложь, которой оппозиционеры так любят разбрасываться направо и налево.Во-первых, никакого девиза « чтобы немцы не забыли и чтили» у организаторов концертов нет и в помине. Зато есть цель поздравить ветеранов.Во-вторых, а где Хирург сказал неправду? Или пересмотр итогов Второй Мировой войны на Западе, приравнивание Сталина к Гитлеру для неё не является попыткой отобрать победу?Но Росс продолжает и далее отрицает то, что является суровой действительностью. Она называет возмутительной ложью то, что сегодня является суровой реальностью. А именно искажение истории и занижение Западом вклада СССР в победе над фашизмом.Но то мнение Росс. А как ей мнение французской исследовательская компания Ifop и британской Populus?Далее авторша и вовсе расписалась в собственной глупости. О чём можно говорить с человеком, который не знает, почему русские радуются победе, а Европа скорбно молчит? Может потому, что пока те же французы ели круассаны, сдав немцам все позиции, советские солдаты кровью освобождали землю метр за метром, а в Ленинграде люди умирали от голода, но не сдавались? Неудивительно, что для всей страны, героически давшей отпор нацисткой Германии, день победы стал праздником. Тем, который со слезами на глазах. Пусть Росс посмотрит хроники тех лет, если не хватает понимания. А также то, что сегодня происходит. Взять хотя бы Прибалтику. Помнит, да?Мир скорбит над общим горем? Это над тем, что Советский союз победил что ли? Или над тем, что европейские города за несколько дней сдавались фашистам? Ну да, тогда точно никогда европейцам не понять россиян…Как нормальным людям Татьяну Росс и её единомышленников на Каспаров.ru Для кого-то главной победой в жизни являются вот такие посты, полные ненависти. И всегда удивляет только одно: почему удивляются в оппозиции, когда любые выборы в стране показывают 000000,1 % голосов «ЗА» ? Это же естественно, при таком вот отношении ко дню победы, народу и стране в целом.Поэтому даже хорошо, что Татьяна Росс и ей подобные сидят на «Каспаров.ru» , вдалеке от адекватных людей. Из этого болота их кваканье слышно глухо и далеко не долетит.