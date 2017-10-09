«Россия, Китай и США, взявшись за руки, двигаются к своей кончине»

Москва и Пекин помогают Вашингтону разжигать новые войны





На фото: флаги Китайской Народной Республики и Российской Федерации (Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС)

Два наиболее густонаселенных штата Америки — Техас и Флорида после урагана лежат в руинах, а Вашингтон разжигает все новые войны. Государственный долг США уже превысил 20 триллионов долларов, а Вашингтон все разжигает новые войны.

Весь мир помогает Вашингтону разжигать войны. Даже те две страны — Россия и Китай, — которые сами выбраны Вашингтоном в качестве целей, обе помогают ему разжигать все больше войн. Хотите — верьте, хотите — нет, но и Россия, и Китай голосовали в Совете Безопасности ООН в пользу Вашингтона. За то, чтобы ввести новые и еще более жесткие санкции против Северной Кореи, страны, не виновной ни в чем, кроме как в желании иметь средства для того, чтобы защитить себя от США и не стать еще одной жертвой Вашингтона — такой, как Афганистан, Ирак, Ливия, Сомали, Йемен, Сирия и Сербия. И еще — такой, как Украина, где США осуществили государственный переворот, в результате которого страна стала нищей.

Когда-то я думал, что Россия и Китай были сдержками для унилатерализма** Вашингтона, но, кажется, это не так. Власти обеих стран подчинились Вашингтону. Обе страны проголосовали за то, чтобы наказать Северную Корею за ее стремление иметь достаточно вооружений для того, чтобы защитить от Вашингтона свой суверенитет.

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Почему Россия и Китай повторяют их же собственную ошибку — ту, которую они сделали, когда поддержали выдвинутую Вашингтоном резолюцию ООН о «бесполетной зоне» в Ливии — резолюцию, которую Вашингтон и НАТО перевернули с ног на голову, когда они приступили к ударам с воздуха, которые помогли ЦРУ организовать свержение «джихадистами» прогрессивного правительства Ливии и убийство Каддафи?

Россия знает, что она окружена ядерными и иными военными базами США. То же самое знает и Китай. Вопрос состоит в следующем: Россия и Китай капитулировали со страху? Или их сотрудничество с Вашингтоном это хитроумная уловка, имеющая целью подготовить свой собственный удар по Вашингтону? Или в этих двух странах власти заблуждаются настолько, что пытаются сотрудничать с Вашингтоном по санкционным делам, чтобы избежать необходимости вступать в конфронтацию с США из-за американского военного нападения на Северную Корею?

Для противостояния злу требуются великие знания, умения и навыки. И, возможно, зла в Вашингтоне гораздо больше, чем имеется знаний, умений и навыков в России и Китае, двух странах, заинтересованных в том, чтобы обогатиться настолько, что это может стоить им и суверенитета, и самого существования.

Когда вы видите, как две такие потенциально мощные страны под давлением Вашингтона в Совете безопасности ООН складываются и сминаются, то невольно приходится сомневаться в точности различных аналитических разработок относительно многочисленных слабостей Вашингтона, а также задумываться о том, известны ли эти разработки в России и Китае.

Как можно объяснить то, что две страны, суверенитет которых служит препятствием для всемирной гегемонии Вашингтона, помогают своему врагу — а им известно, что США их враг — запугивать еще одну малую страну, особенно, ту, которая находится в их же орбите влияния.

России и Китаю нечего бояться ядерного оружия Северной Кореи. На самом деле, ее ядерного оружия нечего бояться никому, кроме той страны, которая вознамерится напасть на Северную Корею.

Как объяснить то, что Россия и Китай выстроились за Вашингтоном против Северной Кореи в то само время, когда и Россия, и Китай знают, что внешняя политика Вашингтона враждебна по отношению и к России, и к Китаю?

Только что Вашингтон объявил о том, что увеличит количество военных кораблей в Южно-Китайском море для того, чтобы Китай даже и не думал, будто Южно-Китайское море является китайскими территориальными водами. Он должен думать, что эти воды — американские. Только что против России были выдвинуты новые обвинения во вмешательстве в выборы (президента США — С.Д.). На этот раз механизмом, при помощи которого Россия украла президентские выборы в США, стал Facebook.

Эти позиции, занятые Вашингтоном, абсурдны. Тем не менее, они становятся реальностью. Более всего в развитии ситуации в этом направлении страшит то, что весь мир, вся ООН и весь Совет Безопасности взяты Вашингтоном в плен и помещены в Матрицу. Кажется, что даже ни Россия, ни Китай более не способны разглядеть свои собственные национальные интересы.

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Россия и Китай действуют рука об руку с Вашингтоном, чтобы двигаться к своей кончине.

Дело принимает библейский оборот и библейские масштабы. Антихрист-Вашингтон разрушает все Добро на земле. И вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «Вашингтон».









Автор — Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты «Уолл-стрит-джорнел», журнала «Businessweek» и информационного агентства «Scripps Howard News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington Times». Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.





Публикуется с разрешения автора.

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