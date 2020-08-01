Отчет госдепартамента США: Россия, Украина и Польша не выплатили компенсации евреям за Холокост

Отчет подготовлен госдепартаментом США, глава которого требует от европейских правительств срочных действий в пользу пострадавших евреев

Вести-Ynet| Опубликовано: 31.07.20

Майк Помпео (Фото: AFP)

Многие европейские государства не выполнили своих обязательств по выплате компенсаций евреям, пережившим Катастрофу (Холокост), и еврейским общинам, пострадавшим во время Второй мировой войны. Так говорится в отчете, подготовленном государственным департаментом США и опубликованным 31 июля. Составители отчета выясняли, насколько выполняются условия Терезинской декларации от 2009 года, полный текст которой можно почитать здесь. Декларация касается имущества жертв Катастрофы и связанных с этим вопросов.

Главным "антигероем" отчета выступает Польша, которая является единственным государством Европейского союза, где даже не был принят закон о компенсации евреям или возврате им отобранного у них имущества. Иски о компенсации там либо оставались без ответа, либо были отклонены.

В Боснии, Беларуси и Украине власти со времен Второй мировой войны не занимались вопросом о возврате еврейского имущества, говорится в отчете госдепа США.

Что касается России, то она упоминается как страна, которая не выплатила евреям компенсацию за национализированное имущество – особенно это касается произведений искусства.

В Румынии закон о компенсациях сформулирован таким образом, который затрудняет гражданам других стран подавать прошения о компенсации.

В Хорватии большинство переживших Катастрофу не смогли подать иски из-за бюрократических препятствий. Иски со стороны общины также не привели к желаемым для истцов результатам.

В Латвии черновик законопроекта о компенсации за 200 тысяч единиц еврейского имущества был отозван из-за разгоревшихся вокруг него политических споров и экономической цены.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, до сих пор не восстановлена справедливость в деле о краже нацистами еврейского имущества в период Холокоста. "Учитывая пожилой возраст переживших Катастрофу и бедственное положение многих из них государства должны решить эту проблему в срочном порядке. Пострадавшие от нацистов имеют право на восстановление справедливости и достойное существование на старости лет", - сказал Помпео и добавил, что продолжит отслеживать эту тему и считать ее одной из приоритетных.

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