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опубликовано редакцией на Переводике 08.07.17 20:40
скаут: Sofora;
 
 

Навальный разбогател на отсидке и вербует школьников и бомжей

Утомленный тюрьмой Навальный пытается сделать вид, что у него все хорошо. В соцсетях напыщенными словами он убеждает своих чудаковатых сторонников о прекрасной работе штабов без него. Что его так называемая «президентская кампания» держится на плаву. И что его единомышленники продолжают на улицах воздействовать на массы. Даже смешно. Только, судя по всему, вся эта ватага больше отпугивает людей, которые шарахаются от навальновских «борцов» в разные стороны.




Да, наличием красочных листовок просто невозможно убедить народ посочувствовать Навальному, который все чаще прохлаждается в тюремных покоях. Однако он не унимается, и к своему выходу из-за решетки придумал очередную пиар-акцию: улицы городов заполонили разношерстные волонтеры в новеньких футболках. Они настойчиво втюхивают прохожим яркие буклеты о сказочных «достижениях» оппозиционера, мученика «за веру».




Но то, чем все это оборачивается, не надо даже придумывать. К примеру, сегодня в Калининграде полиция задержала четверых волонтеров штаба, среди которых оказался несовершеннолетний. Очевидно, что рецидивист Навальный продолжает хвататься за соломинку и охмурять детишек. Они нынче на каникулах, вот и промывают их зеленые мозги разговорами о чем-то абстрактном.






А ведь все эти воздействия на юные умы крайне подозрительны во всех отношениях. Откуда, например, у Навального столько денег на то, чтобы напечатать тонны листовок на белой бумаге и сунуть их кому-нибудь в руки? Ведь совершенно понятно, что имеются спонсоры, которые оплачивают его пребывание за решеткой и бесперебойную вербовку «волонтеров». Молодняку, конечно, еще можно отстегнуть на шоколадку, или витиевато заморочить голову липовыми идейными соображениями. Но бомжи-то совершенно точно не выйдут среди бела дня пугать народ. Так называемые волонтеры явно работают не за «спасибо», судя по их виду, им срочно требуются банкноты на опохмел.





Вот и получается, что любая агиткампания Навального всегда оказывается в пролете. По сути, он работает только на публику и демонстрирует некую массовость своих протестных акций и рекламных кампаний. На деле же упоротого оппозиционера поддерживает жалкая кучка людей, которые от нечего делать соглашаются подзаработать. А все пошлые попытки Навального заявить о себе заточены на шумиху в соцсетях и приносят лишь финансовые расходы щедрым покровителям.



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