Хоти: «сделанное в США» Косово создаст собственную армию на следующей неделе

Заместитель министра [культуры - перев.] так называемой «Республики Косово» Редзепи Хоти объявил, что на следующей неделе Косово создаст собственную армию. Этот процесс пройдет в соответствии с местной конституцией и во взаимодействии с зарубежными партнерами Приштины.

«Время для армии пришло, хотя и понятна озабоченность наших партнеров из ЕС и НАТО, поскольку это очень щекотливый вопрос», - заявил Хоти во время своего дебютного выступления на канале RTV21.

Согласно Хоти, Косово в стратегическом плане напоминает «Израиль, окруженный арабскими странами».

«Вдоль границы Косово расположена армия, которая представляет опасность, причем не только для самого Косово», - заявил он.

Он также напомнил, что президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи на встречах с представителями ЕВЛЕКС и Quint (неформальный совещательный орган НАТО – перев.) детально разъяснил, что процесс будет координироваться с зарубежными партнерами и пройдет в соответствии с законом.

«Процесс формирования армии неостановим, Косово “сделано в США”», - сказал Хоти, а затем повторил слова Тачи о том, что проект создания косовской армии никогда не войдет в противоречие с интересами США или НАТО.