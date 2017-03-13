Хоти: «сделанное в США» Косово создаст собственную армию на следующей неделе
Заместитель министра [культуры - перев.] так называемой «Республики Косово» Редзепи Хоти объявил, что на следующей неделе Косово создаст собственную армию. Этот процесс пройдет в соответствии с местной конституцией и во взаимодействии с зарубежными партнерами Приштины.
«Время для армии пришло, хотя и понятна озабоченность наших партнеров из ЕС и НАТО, поскольку это очень щекотливый вопрос», - заявил Хоти во время своего дебютного выступления на канале RTV21.
Согласно Хоти, Косово в стратегическом плане напоминает «Израиль, окруженный арабскими странами».
«Вдоль границы Косово расположена армия, которая представляет опасность, причем не только для самого Косово», - заявил он.
Он также напомнил, что президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи на встречах с представителями ЕВЛЕКС и Quint (неформальный совещательный орган НАТО – перев.) детально разъяснил, что процесс будет координироваться с зарубежными партнерами и пройдет в соответствии с законом.
«Процесс формирования армии неостановим, Косово “сделано в США”», - сказал Хоти, а затем повторил слова Тачи о том, что проект создания косовской армии никогда не войдет в противоречие с интересами США или НАТО.
Между тем США, ЕС и НАТО возражают против преобразования Сил безопасности Косово, указывая Тачи на то, что для этого еще не пришло время, и что действия в этом направлении должны соответствовать Конституции Косово.
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Foreign Policy -
Вот так закончится НАТО
Поставив Америку на первое место и не обращая внимания на их проблемы,
Трамп заставил своих союзников платить больше, но он также гарантировал,
что им будет наплевать. И поэтому
европейские союзники Америки не поддерживают ее в ее борьбе с
Ираном, точно так же, как Америка не поддерживает их в Украине.
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