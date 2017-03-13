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опубликовано редакцией на Переводике 13.03.17 00:20
скаут: fontan2040; переводчик fontan2040;
 
 

Хоти: «сделанное в США» Косово создаст собственную армию на следующей неделе

Заместитель министра [культуры  - перев.]  так называемой «Республики Косово» Редзепи Хоти объявил, что на следующей неделе Косово создаст собственную армию. Этот процесс пройдет в соответствии с местной конституцией и во взаимодействии с зарубежными партнерами Приштины. 
«Время для армии пришло, хотя и понятна озабоченность наших партнеров из ЕС и НАТО, поскольку это очень щекотливый вопрос», - заявил Хоти во время своего дебютного выступления на канале RTV21.
Согласно Хоти, Косово в стратегическом плане напоминает «Израиль, окруженный арабскими странами».
«Вдоль границы Косово расположена армия, которая представляет опасность, причем не только для самого Косово», - заявил он.
Он также напомнил, что президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи на встречах с представителями ЕВЛЕКС и Quint (неформальный совещательный орган НАТО – перев.) детально разъяснил, что процесс будет координироваться с зарубежными партнерами и пройдет в соответствии с законом.
«Процесс формирования армии неостановим, Косово “сделано в США”», - сказал Хоти, а затем повторил слова Тачи о том, что проект создания косовской армии никогда не войдет в противоречие с интересами США или НАТО. 
Между тем США, ЕС и НАТО возражают против преобразования Сил безопасности Косово, указывая Тачи на то, что для этого еще не пришло время, и что действия в этом направлении должны соответствовать Конституции Косово.


статью прочитали: 42 человек

   
теги: США, Сербия, Евросоюз, Косово, НАТО  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  04.03.2017 14:30  
Foreign Policy -

Вот так закончится НАТО
Поставив Америку на первое место и не обращая внимания на их проблемы, Трамп заставил своих союзников платить больше, но он также гарантировал, что им будет наплевать. И поэтому европейские союзники Америки не поддерживают ее в ее борьбе с Ираном, точно так же, как Америка не поддерживает их в Украине.  

читали: 1278 , обсуждали: 4

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