1200 католических священников и монахов Австралии обвиняются в надругательствах над детьми

Австралийские католики удручены масштабами насилия





Bernard Lagan, Sydney

February 6 2017, 12:00pm, The Times





Более 1200 австралийских священников и монахов - не менее семи процентов от общего числа служителей церкви в Австралии - обвиняются в насилии над детьми, как было заявлено сегодня королевской комиссией.

Было сказано, что более 40 процентов монахов одного из католических орденов обвинены в насилии над детьми-инвалидами, находившимися под их попечением, и уровень насилия над детьми со стороны католического духовенства оказался выше, чем в Соединенных Штатах.

Королевская комиссия по работе со случаями сексуального насилия над детьми [Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse] была создана в 2013 году для расследования происходившего в течение десятилетий насилия над детьми со стороны церкви.

Факты насилия, охватывающие период в 35 лет, впервые выявляют масштабы педофилии, инкриминируемой католической церкви Австралии.

Члены «Совета Истины, справедливости и исцеления», представляющего церковь при королевской комиссии, признали, что число [причастных к этим преступления] было шокирующим.

«Это трагично и непростительно. Как католикам, нам стыдно, мы удручены», - сказал Фрэнсис О'Салливан, исполнительный директор Совета.

Эти данные свидетельствуют о «крупнейшей неудаче» церкви в защите детей. Как сказал Гейл Фернесс, юрист, ведущий это дело, расследование комиссией деятельности католической церкви выявило, что в период с 1980 по 2015 год 4444 жертв сообщали о том, что они подверглись надругательствам в католических учебных заведениях по всей стране. Средний возраст жертв - десять с половиной лет для девочек и одиннадцать с половиной лет для мальчиков.

7 процентов священников и монахов попали под обвинение в сексуальном насилии над детьми.

Хотя сопоставление насилия над детьми со стороны католического духовенства в разных странах затруднено из-за различия в методах подсчета, данные по Австралии указывают на то, что эти цифры выше, чем в Соединенных Штатах, где, по данным одного исследования, 4 процентам священнослужителей в период с 1950 по 2002 год были предъявлены аналогичные обвинения. Однако в этом исследовании были учтены только «заслуживающие доверия» заявления о случаях насилия, а не все, как это было сделано королевской комиссией в Австралии.

Ватикан внимательно следит за процессом расследования в Австралии.

75-летний кардинал Джордж Пелл был старейшим представителем католической церкви в Австралии, в 2014 году он стал в Ватикане лучшим финансовым советником Папы Франциска. На предыдущих слушаниях по делу о сексуальном насилии над детьми он представлял позицию церкви.

Полиция штата Виктория, расследовавшая обвинения, выдвинутые против кардинала Пелла и относившиеся ко времени, когда он был священником в регионах Австралии, заявила вчера, что досье с доказательствами были направлены в Управление государственной прокуратуры [Office of Public Prosecutions].

Содержание этих обвинений полиция не раскрывает. Кардинал Пелл яро отрицает какие-либо свои преступления.









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ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

Сексуальное насилие католического духовенства над детьми - только часть общей ритуальной сатанинской практики, практикуемой политической, финансовой и духовной «элитой» по всему миру.

Другие сведения об этом читатель найдет в предыдущих материалах на данную тему:





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«...В Лондоне расследовали показания, данные подростком о том, как члены Кабинета министров брали его «в аренду» и совершали насилие над ним. Богатые и влиятельные люди, некоторые из них прилетали на специально организованные оргии из Европы...»

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